Тур: 6.
0'
7' Желтая карточкаЛоулендо Джозана Эпифани
0:1
13' ПенальтиРахими Суфиане
0:2
32' ПенальтиАцили Омер
1:2
35' ГолТагаев Эльман
90'+7
Ход матча
13'
0:1
32'
0:2
35'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
410 Количество передач 368
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Умаров
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умаров СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гельдыев Сердар
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
-
44 Джума СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Саид МансурЗащитник
- Полузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
История личных встреч
Ахал
Аль-Айн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Ахал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагаев Эльман
|4 (1)
|0.67
|Абдурахманов Алибек
|1
|0.17
|Мередов Даянч
|1
|0.17
|Башимов Хакмухаммет
|0
|0
|Диниев Мейлис
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|5
|0.83
|Рахими Суфиане
|4 (1)
|0.67
|Гамарра Алехандро
|2
|0.33
|Отонне Куаме
|2
|0.33
|Насименту Эрик
|1
|0.17
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.17
|Халфан Исса
|1
|0.17
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.17
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Карточки
Ахал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагаев Эльман
|2
|0
|Абдурахманов Алибек
|2
|0
|Турсунов Фуркат
|1
|0
|Гелдиев Ата
|1
|0
|Мередов Даянч
|1
|0
|Гурбанов Язгылык
|1
|0
|Башимов Хакмухаммет
|1
|0
|Умаров Салим
|1
|0
|Равшанов Адылбек
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Аль-Шамси Султан
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Отонне Куаме
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Ахал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аль-Айн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Ахал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
8
Ахал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аль-Айн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
33%
6
35%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
33%
1
6%
76-90
Пропущено
13
9
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ахал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахал - Энергетик Мары 3:1 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Энергетик Мары - Ахал 0:1 Ахал - Пахтакор 1:1
Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1
Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3
Результаты матчей
Ахал
Аль-Айн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ахал
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
51
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Пахтакор
|Эркинов Хожимат
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2