От Черана дальний удар мы увидели, но направил футболист мяч значительно выше цели. Не самый лучший выстрел был в его исполнении. Проводил вратарь сферу взглядом.

Полчаса отыграли соперники уже на поле. Пока активнее все также команда из Узбекистана, которая на постоянной основе прессингует оборону соперника, создавая угрозу в каждой отдельной ситуации.

Сайфиеву на своей половине поля досталось по ногам. С трудом футболист поднимается с газоне. Впрочем, судя по всему, встречу он все-таки продолжит.

Диёр слева нашел возможность для подачи, но его навес с расчетом на подключение партнера в атаку оказался неточным. Потеря снаряда произошла.

Угловой заработали футболисты команды гостей. Навес последовал в центр штрафной, но там головой за пределы поля сыграл Турсунов. Снова корнер.

А теперь Павков у гостей отметился ударом после подачи с левого фланга. Направлял он сферу в сторону рамки оппонента, но не сумел поразить цель!

Павков снова от партнера мяч получил. Наносил футболист приезжего коллектива дальний выстрел по рамке противника, но взял он значительно выше мишени!

27' В турнирной таблице этой группы "Пахтакору" нужна победа, чтобы закрепиться на второй строчке. Возможно, в рейтинге команд, занявших вторые строчки в своих квартетах, клуб найдет путевку в плей-офф турнира.

25' Сакале по ноге прилетел сейчас удар. На сей раз не стал игрок требовать от рефери карточки для соперника. Помнит игрок о том, что в его пассиве уже есть карточка желтого цвета.

24' Хакави в грубом подкате в центре поля сыграл против соперника. Могла в руках арбитра появиться карточка желтого цвета, но мы ее не увидели. Можно встречу продолжать.

23' Идет время стремительно к середине игрового отрезка. "Пахтакор" продолжает снарядом владеть, перекатывая его по периметру поля с одного фланга на другой.

22' Судя по всему, Сакала получает карточку желтого цвета от рефери. Толкался он изо всех сил руками с соперником, после чего еще и с рефери начал спорить после устного предупреждения.

20' Аскарову прилетел сейчас удар по ногам. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя она явно напрашивалась в этой ситуации.

19' Пока на Эркинова записан гол в исполнении хозяев поля. В этом плане ничего не меняется у нас. Хотя, пересматривая повторы, я остаюсь при своем мнении. В протоколе должен был быть зафиксировано автогол.