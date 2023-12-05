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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Пахтакор
1:0
Первый тайм: 37'
Аль-Фейха
0'
1:0
10' Гол
Эркинов Хожимат
23' Желтая карточка
Сакала Фэшн

Ход матча

10'
Эркинов Хожимат
(Черан Драган)
1:0
23'
 
Сакала Фэшн

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 132
Пахтакор 90.2% (119)
X 5.3% (7)
Аль-Фейха 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Пахтакор
Ничья
Аль-Фейха
5.20
7.60
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9.42
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Павлюченко
Павел
77
Саитов
Дилшод
4
Турсунов
Достонбек
55
Абдумаджидов
Мухаммадрасул
34
Сайфиев
Фаррух
8
Тургунбаев
Азизбек
2
Аскаров
Бехрузбек
28
Диёр
Холматов
20
Эркинов
Хожимат
10
Черан
Драган
11
Холдорхонов
Пулатхужа
28
Кассар
Али
Аль
Ахмед
22
Аль-Бакави
Мохаммед
33
Аль-Шуваиш
Хусейн
70
Аль-Анзи
Абдулрхман
80
Аль-Халаф
Осама
12
Хакави
Юсеф
27
Мадаш
Султан
29
Аль-Харти
Наваф
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
17
Сакала
Фэшн
23
Павков
Милан
Пахтакор
4-3-3
Аль-Фейха
5-4-1

История личных встреч

Пахтакор
Аль-Фейха

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эркинов Хожимат 5 0.83
Тургунбаев Азизбек 2 0.33
Черан Драган 1 0.17
Диёр Холматов 0 0
Саитов Дилшод 0 0
Холдорхонов Пулатхужа 0 0
Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 2 0.33
Нвакаеме Энтони 2 (1) 0.33
Мадаш Султан 1 0.17
Сакала Фэшн 1 0.17
Аль-Кайдхи Моханад 1 0.17
Аль-Харти Наваф 1 0.17
Рикардо Риллер 0 0
Аль-Халаф Осама 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азмиддинов Шахзод 3 0
Хамробеков Одилжон 1 1
Алиджанов Хожиакбар 2 0
Диёр Холматов 2 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Банашак Пшемислав 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0
Аскаров Бехрузбек 1 0
Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Аль-Кайдхи Моханад 2 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Сакала Фэшн 1 0
Зидан Сауд 1 0
Кааби Ракан 1 0

Результаты матчей

Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Фейха
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
5
Пахтакор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Фейха
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Сурхон - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1
Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2
Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0

Результаты матчей

Пахтакор
Аль-Фейха

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пахтакор
Аль-Фейха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2:1 6 5 0 1 17 - 9 15
2.
Пахтакор
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Аль-Фейха
 0:1 6 2 0 4 8 - 10 6
4.
Ахал
 1:2 6 1 1 4 6 - 13 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейха
 0:1 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Аль-Айн
 2:1 3 2 0 1 9 - 6 6
3.
Пахтакор
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Ахал
 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2:1 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Пахтакор
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Аль-Фейха
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
4.
Ахал
 1:2 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Аль-Фейсали Амман Аль-Рашдан Низар 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Павков снова от партнера мяч получил. Наносил футболист приезжего коллектива дальний выстрел по рамке противника, но взял он значительно выше мишени!
  • Угловой
    35'
    А теперь Павков у гостей отметился ударом после подачи с левого фланга. Направлял он сферу в сторону рамки оппонента, но не сумел поразить цель!
  • Угловой
    33'
    Угловой заработали футболисты команды гостей. Навес последовал в центр штрафной, но там головой за пределы поля сыграл Турсунов. Снова корнер.
  • 32'
    Диёр слева нашел возможность для подачи, но его навес с расчетом на подключение партнера в атаку оказался неточным. Потеря снаряда произошла.
  • Фол, нарушение
    31'
    Сайфиеву на своей половине поля досталось по ногам. С трудом футболист поднимается с газоне. Впрочем, судя по всему, встречу он все-таки продолжит.
  • 29'
    Полчаса отыграли соперники уже на поле. Пока активнее все также команда из Узбекистана, которая на постоянной основе прессингует оборону соперника, создавая угрозу в каждой отдельной ситуации. 
  • 28'
    От Черана дальний удар мы увидели, но направил футболист мяч значительно выше цели. Не самый лучший выстрел был в его исполнении. Проводил вратарь сферу взглядом. 
  • 27'
    В турнирной таблице этой группы "Пахтакору" нужна победа, чтобы закрепиться на второй строчке. Возможно, в рейтинге команд, занявших вторые строчки в своих квартетах, клуб найдет путевку в плей-офф турнира. 
  • 25'
    Сакале по ноге прилетел сейчас удар. На сей раз не стал игрок требовать от рефери карточки для соперника. Помнит игрок о том, что в его пассиве уже есть карточка желтого цвета. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Хакави в грубом подкате в центре поля сыграл против соперника. Могла в руках арбитра появиться карточка желтого цвета, но мы ее не увидели. Можно встречу продолжать. 
  • 23'
    Идет время стремительно к середине игрового отрезка. "Пахтакор" продолжает снарядом владеть, перекатывая его по периметру поля с одного фланга на другой. 
  • Желтая карточка
    22'
    Судя по всему, Сакала получает карточку желтого цвета от рефери. Толкался он изо всех сил руками с соперником, после чего еще и с рефери начал спорить после устного предупреждения. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Аскарову прилетел сейчас удар по ногам. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя она явно напрашивалась в этой ситуации.
  • 19'
    Пока на Эркинова записан гол в исполнении хозяев поля. В этом плане ничего не меняется у нас. Хотя, пересматривая повторы, я остаюсь при своем мнении. В протоколе должен был быть зафиксировано автогол.
  • Фол, нарушение
    18'
    Аль-Харти в центре поля снес соперника на газон. Судья дал свисток, зафиксировав нарушение правил. Досталось там одному из футболистов "Пахтакора". 
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    • 17'
      Мадашу удался дальний удар по воротам соперника - мяч скакнул с ноги игрока и улетел значительно выше цели. Не самая лучшая попытка отличиться. 
    • 15'
      Еще одна проникающая подача в штрафную команды из Узбекистана, но на выходе играет Павлюченко, который фиксирует снаряд в свои перчатки.
    • 14'
      Мадаш с левого края посылал мяч в штрафную соперника, но попал в голову защитнику. Тот уверенно сыграл на вынос, выбив мяч за пределы поля.
    • 13'
      Эркинов снова с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но на выходе сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки. 
    • 11'
      Пока протоколы нам также выдают автором гола Эркинова. Посмотрим, чем тем "Аль-Фейха" ответит своему оппоненту. Пока гости робко выглядят впереди.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭРКИНОВ! 1:0!
      Хотя мне показалось, что все же автогол должен быть, но пока не 20-го номера хозяев мяч записывают. Он с левого края штрафной отправил мяч в ворота, сумев перебросить вратаря. Защитник точно коснулся снаряда до линии ворот. Ждем официальной информации по авторству гола.
    • 9'
      Команда из Узбекистана пока намного активнее своего соперника. Несколько атак через фланг она уже провела, но пока забить не смогла.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной подали футболисты "Пахтакора". Последовала подача с правого края в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер, который забрал мяч в перчатки.
    • 6'
      Напомним, в первом матче "Аль-Фейха" смогла одолеть "Пахтакор" на своем поле. Сегодня команда из Узбекистана намерена взять реванш у оппонента.
    • Угловой
      5'
      "Аль-Фейха" подала первый в матче угловой. С правого края сфера прилетела прямо в руки голкиперу, который спокойно забрал мяч в свои перчатки.
    • 3'
      С первых минут "Пахтакор" делает все, чтобы забить гол в ворота соперника и порадовать своих фанатов красивой и надежной игрой. Посмотрим, во что это все выльется.
    • 2'
      Футболисты "Пахтакора" в этой встрече предстали в желтых цветах, а команда гостей предстали перед нами во всех белом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к азиатской Лиге чемпионов. В рамках поединка 6-го тура группового этапа. В очном матче сойдутся лицом к лицу игроки «Пахтакора» и «Аль-Фейхи». Встреча состоится в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор».

      Для вас текстовую  трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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      • Прогнозы 132
      Пахтакор 90.2% (119)
      X 5.3% (7)
      Аль-Фейха 4.5% (6)
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      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Пахтакор
      Ничья
      Аль-Фейха
      5.20
      7.60
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      9.42
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      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 23'
      Сакала Фэшн получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Черан Драган сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Эркинов Хожимат бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пахтакор 1:0 Аль-Фейха

    Исход игры
    Пахтакор
    90.2% (119)
    Ничья
    5.3% (7)
    Аль-Фейха
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (77)
    Нет
    35.29% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Пахтакор
    47.7% (63)
    1:0 Пахтакор
    18.2% (24)
    2:0 Пахтакор
    12.1% (16)
    1:1 Ничья
    4.5% (6)
    3:1 Пахтакор
    4.5% (6)
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    Пахтакор
    Аль-Фейха
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