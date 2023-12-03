Тур: 6.
История личных встреч
Пахтакор
Аль-Фейха
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эркинов Хожимат
|4
|0.8
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0.4
|Черан Драган
|1
|0.2
|Диёр Холматов
|0
|0
|Саитов Дилшод
|0
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|0
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.4
|Нвакаеме Энтони
|2 (1)
|0.4
|Мадаш Султан
|1
|0.2
|Сакала Фэшн
|1
|0.2
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0.2
|Аль-Харти Наваф
|1
|0.2
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Аль-Халаф Осама
|0
|0
Карточки
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Азмиддинов Шахзод
|3
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|1
|Алиджанов Хожиакбар
|2
|0
|Диёр Холматов
|2
|0
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|Банашак Пшемислав
|1
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|1
|0
|Аскаров Бехрузбек
|1
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|2
|0
|Кассар Али Аль Ахмед
|1
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Зидан Сауд
|1
|0
|Кааби Ракан
|1
|0
Результаты матчей
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Фейха
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
5
Пахтакор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Фейха
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Сурхон - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1
Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2
Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0
Результаты матчей
Пахтакор
Аль-Фейха
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пахтакор
Аль-Фейха
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
23
14
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
Прогнозы на матч Пахтакор - Аль-Фейха
Исход игры
Пахтакор
89.1% (41)
Ничья
4.3% (2)
Аль-Фейха
6.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Пахтакор
50% (23)
2:0 Пахтакор
17.4% (8)
1:0 Пахтакор
15.2% (7)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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