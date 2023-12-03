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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Пахтакор
 
Позже
Аль-Фейха
Прогнозы 46
Пахтакор 89.1% (41)
X 4.3% (2)
Аль-Фейха 6.5% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Пахтакор
Аль-Фейха

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эркинов Хожимат 4 0.8
Тургунбаев Азизбек 2 0.4
Черан Драган 1 0.2
Диёр Холматов 0 0
Саитов Дилшод 0 0
Холдорхонов Пулатхужа 0 0
Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 2 0.4
Нвакаеме Энтони 2 (1) 0.4
Мадаш Султан 1 0.2
Сакала Фэшн 1 0.2
Аль-Кайдхи Моханад 1 0.2
Аль-Харти Наваф 1 0.2
Рикардо Риллер 0 0
Аль-Халаф Осама 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азмиддинов Шахзод 3 0
Хамробеков Одилжон 1 1
Алиджанов Хожиакбар 2 0
Диёр Холматов 2 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Банашак Пшемислав 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0
Аскаров Бехрузбек 1 0
Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Аль-Кайдхи Моханад 2 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Зидан Сауд 1 0
Кааби Ракан 1 0

Результаты матчей

Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аль-Фейха
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Фейха
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
5
Пахтакор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Фейха
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Сурхон - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1
Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2
Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0

Результаты матчей

Пахтакор
Аль-Фейха

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пахтакор
Аль-Фейха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Пахтакор
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Аль-Фейха
 5 2 0 3 8 - 9 6
4.
Ахал
 5 1 1 3 5 - 11 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейха
 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Аль-Айн
 3 2 0 1 9 - 6 6
3.
Ахал
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Пахтакор
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пахтакор
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пахтакор - Аль-Фейха от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Пахтакор 89.1% (41)
    X 4.3% (2)
    Аль-Фейха 6.5% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Пахтакор - Аль-Фейха онлайн

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    Прогнозы на матч Пахтакор - Аль-Фейха

    Исход игры
    Пахтакор
    89.1% (41)
    Ничья
    4.3% (2)
    Аль-Фейха
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Пахтакор
    50% (23)
    2:0 Пахтакор
    17.4% (8)
    1:0 Пахтакор
    15.2% (7)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Пахтакор
    Аль-Фейха
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