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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Истиклол
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 54
Истиклол 9.3% (5)
X 11.1% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд 79.6% (43)
Все прогнозы

История личных встреч

Истиклол
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Истиклол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себаи Сенин 2 0.4
Беганович Дженис 0 0
Камолов Амадони 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 1.33
Роналду Криштиану 3 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.17
Аль-Ганам Султан 1 0.17
Брозович Марсело 1 0.17
Мане Садио 1 0.17
Кассем Мохаммед 1 0.17
Яхья Айман 0 0

Карточки

Истиклол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалилов Алишер 1 0
Себаи Сенин 1 0
Новоселец Иван 1 0
Гогуа Седрик 1 0
Давлатмир Табрези 1 0
Курбонов Содикджон 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Алавжами Али 0 1
Талиска Андерсон 1 0

Результаты матчей

Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Истиклол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
11
Истиклол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

2
16
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
50%
6
38%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Истиклол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куктош - Истиклол 1:4 Аль-Духаиль - Истиклол 2:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Истиклол 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5

Результаты матчей

Истиклол
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Истиклол
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Персеполис
 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Аль-Духаиль
 5 1 1 3 7 - 8 4
4.
Истиклол
 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Персеполис
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Духаиль
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Истиклол
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Персеполис
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 54
    Истиклол 9.3% (5)
    X 11.1% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд 79.6% (43)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Истиклол
    9.3% (5)
    Ничья
    11.1% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    79.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    44.4% (24)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.6% (3)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.7% (2)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.7% (2)
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    Истиклол
    Аль-Наср Эр-Рияд
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