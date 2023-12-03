Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Истиклол
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Истиклол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себаи Сенин
|2
|0.4
|Беганович Дженис
|0
|0
|Камолов Амадони
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|8
|1.33
|Роналду Криштиану
|3
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.17
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.17
|Брозович Марсело
|1
|0.17
|Мане Садио
|1
|0.17
|Кассем Мохаммед
|1
|0.17
|Яхья Айман
|0
|0
Карточки
Истиклол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалилов Алишер
|1
|0
|Себаи Сенин
|1
|0
|Новоселец Иван
|1
|0
|Гогуа Седрик
|1
|0
|Давлатмир Табрези
|1
|0
|Курбонов Содикджон
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Алавжами Али
|0
|1
|Талиска Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Истиклол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
11
Истиклол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
2
16
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
50%
6
38%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Истиклол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куктош - Истиклол 1:4 Аль-Духаиль - Истиклол 2:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Истиклол 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Результаты матчей
Истиклол
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Истиклол
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|4.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
Прогнозы на матч Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Истиклол
9.3% (5)
Ничья
11.1% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
79.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
44.4% (24)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
11.1% (6)
1:1 Ничья
7.4% (4)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
5.6% (3)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
3.7% (2)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
3.7% (2)
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