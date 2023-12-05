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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Персеполис
1:2
Конец матча
Аль-Духаиль
0'
1:0
7' Гол
Захеди Шахаб
1:1
9' Гол
Мунтари Мохаммед
26' Желтая карточка
Сарлак Милад
43' Желтая карточка
Мохаммед Исмаиль
48' Желтая карточка
Муса Мохамед
1:1
81' Не забитый пенальти
Гвелесиани Георгий
82' Желтая карточка
Айман Юсеф
1:2
83' Гол
Олунга Майкл
88' Желтая карточка
Закария Салах
90' Желтая карточка
Гвелесиани Георгий
90'+16

Ход матча

7'
Захеди Шахаб
(Рафей Соруш)
1:0
9'
1:1
Мунтари Мохаммед
26'
Сарлак Милад
 
43'
 
Мохаммед Исмаиль
48'
 
Муса Мохамед
64'
 
Олунга Майкл
Мунтари Мохаммед
64'
 
Будьяф Карим
Ибрахим Бамба
65'
Омри Мохаммад
Садеги Саид
 
75'
 
Мун-Хван Ким
Лихаджи Исаак
75'
 
Сеара Луис
Маджер Лотфи
81'
Гвелесиани Георгий
1:1
82'
 
Айман Юсеф
83'
1:2
Олунга Майкл
(Айман Юсеф)
85'
 
Аль-Наими Мохаммед
Олунга Майкл
86'
Сурджи Мохаммад
Масуд Риги
 
86'
Ахмади Мохаммад Мехди
Немати Али
 
88'
 
Закария Салах
90'
Гвелесиани Георгий
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 520 Количество передач 338
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейранванд
Алиреза
11
Эсмаилифар
Даниал
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Немати
Али
21
Садеги
Саид
7
Рафей
Соруш
5
Масуд
Риги
9
Тораби
Мехди
10
Сарлак
Милад
20
Захеди
Шахаб
1
Закария
Салах
2
Муса
Мохамед
II
4
Айман
Юсеф
18
Аль-Браке
Султан
7
Мохаммед
Исмаиль
22
Ибрахим
Бамба
23
Модибо
Ассим
20
Маджер
Лотфи
19
Лихаджи
Исаак
29
Мунтари
Мохаммед
11
Али
Алмоез
Персеполис
4-4-1-1
Аль-Духаиль
3-4-3

История личных встреч

Персеполис
Аль-Духаиль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:0
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садеги Саид 2 0.33
Захеди Шахаб 1 0.17
Алишах Омид 1 0.17
Тораби Мехди 1 0.17
Рафей Соруш 0 0
Масуд Риги 0 0
Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олунга Майкл 4 0.67
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.33
Мохаммед Исмаиль 1 0.17
Али Алмоез 1 0.17
Мунтари Мохаммед 1 0.17
Айман Юсеф 0 0

Карточки

Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарлак Милад 2 1
Гвелесиани Георгий 3 0
Рафей Соруш 2 0
Алишах Омид 1 0
Захеди Шахаб 1 0
Масуд Риги 1 0
Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айман Юсеф 3 0
Семеду Рубен 1 1
Модибо Ассим 2 0
Муса Мохамед II 2 0
Ибрахим Бамба 2 0
Мохаммед Халед 0 1
Мохаммед Исмаиль 1 0
Олунга Майкл 1 0
Али Алмоез 1 0
Закария Салах 1 0
Хассан Абдулазиз 1 0
Саид арес 1 0

Результаты матчей

Персеполис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Духаиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Персеполис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Духаиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2
Персеполис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аль-Духаиль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Сепахан - Персеполис 1:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Санат Нафт 2:2
Малаван - Персеполис 0:0 Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3 Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1
Аль-Духаиль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Духаиль - Умм-Салаль 0:1 Аль-Духаиль - Истиклол 2:0 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2
Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0

Результаты матчей

Персеполис
Аль-Духаиль

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Персеполис
Аль-Духаиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 4 2 0 13 - 7 14
2.
Персеполис
 6 2 2 2 5 - 5 8
3.
Аль-Духаиль
 6 2 1 3 9 - 9 7
4.
Истиклол
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Аль-Духаиль
 3 1 0 2 4 - 4 3
3.
Персеполис
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Истиклол
 3 0 3 0 2 - 2 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Персеполис
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Аль-Духаиль
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Истиклол
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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