Тур: 6.
1:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЗахеди Шахаб
1:1
9' ГолМунтари Мохаммед
26' Желтая карточкаСарлак Милад
43' Желтая карточкаМохаммед Исмаиль
48' Желтая карточкаМуса Мохамед
1:1
81' Не забитый пенальтиГвелесиани Георгий
82' Желтая карточкаАйман Юсеф
1:2
83' ГолОлунга Майкл
88' Желтая карточкаЗакария Салах
90' Желтая карточкаГвелесиани Георгий
90'+16
Ход матча
7'
1:0
9'
1:1
26'
43'
48'
81'
82'
83'
1:2
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
12 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
520 Количество передач 338
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
21
Садеги
Саид
10
Сарлак
Милад
20
Захеди
Шахаб
23
Модибо
Ассим
20
Маджер
Лотфи
11
Али
Алмоез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарлак МиладПолузащитник
-
20 Захеди ШахабНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Голмохаммади Яхья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
-
20 Маджер ЛотфиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Али АлмоезНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эллеси ШехабВратарь
-
13 Саид МохамедВратарь
-
33 Мун-Хван КимЗащитник
- Защитник
-
21 Саид аресПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
История личных встреч
Персеполис
Аль-Духаиль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садеги Саид
|2
|0.33
|Захеди Шахаб
|1
|0.17
|Алишах Омид
|1
|0.17
|Тораби Мехди
|1
|0.17
|Рафей Соруш
|0
|0
|Масуд Риги
|0
|0
Аль-Духаиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олунга Майкл
|4
|0.67
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.33
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0.17
|Али Алмоез
|1
|0.17
|Мунтари Мохаммед
|1
|0.17
|Айман Юсеф
|0
|0
Карточки
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарлак Милад
|2
|1
|Гвелесиани Георгий
|3
|0
|Рафей Соруш
|2
|0
|Алишах Омид
|1
|0
|Захеди Шахаб
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
Аль-Духаиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айман Юсеф
|3
|0
|Семеду Рубен
|1
|1
|Модибо Ассим
|2
|0
|Муса Мохамед II
|2
|0
|Ибрахим Бамба
|2
|0
|Мохаммед Халед
|0
|1
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0
|Олунга Майкл
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Закария Салах
|1
|0
|Хассан Абдулазиз
|1
|0
|Саид арес
|1
|0
Результаты матчей
Персеполис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аль-Духаиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Персеполис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Духаиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Персеполис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аль-Духаиль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Персеполис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Сепахан - Персеполис 1:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Санат Нафт 2:2
Малаван - Персеполис 0:0 Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3 Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1
Аль-Духаиль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Духаиль - Умм-Салаль 0:1 Аль-Духаиль - Истиклол 2:0 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2
Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0
Результаты матчей
Персеполис
Аль-Духаиль
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Персеполис
Аль-Духаиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
42
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|4.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Пахтакор
|Эркинов Хожимат
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2