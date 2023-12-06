Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
10'
0:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
26
Van
Nam
Dao
27
Tien
Long
Vu
21
Dinh
Hai
Vu
66
Охата
Аюму
25
Ясуи
Кайто
19
Ивао
Кэн
27
Паня
Эканит
17
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Van Nam DaoЗащитник
-
27 Tien Long VuЗащитник
-
21 Dinh Hai VuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 До Хунг ДунгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Marcao VI
-
-
45 Ле Ван Хуан
-
-
9 Фам Туан
-
-
-
Главный тренер: Duc Tuan Le
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Охата АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Паня ЭканитПолузащитник
-
17 Схалк АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
- Защитник
-
24 Миямото ЮтаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Хирано ЮитиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Rafal Janas
История личных встреч
Ханой ТТ
Урава Редс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Ханой ТТ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фам Туан
|3
|0.6
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0.4
|Caion
|0
|0
|Фам Хуан Ман
|0
|0
|Hai Long Nguyen
|0
|0
|Нгуен Ван Тунг
|0
|0
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|4
|0.67
|Сэкинэ Такахиро
|2
|0.33
|Шольц Александр
|2 (2)
|0.33
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.17
|Паня Эканит
|1
|0.17
|Короки Синдзо
|1
|0.17
|Линссен Брайан
|1
|0.17
|Такахаси Йошики
|1
|0.17
|Ясуи Кайто
|0
|0
|Хаякава Джампей
|0
|0
Карточки
Ханой ТТ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Van Nam Dao
|1
|1
|Дьедеррик Жоэль
|0
|1
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Marcao VI
|1
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|Фам Туан
|1
|0
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линссен Брайан
|2
|0
|Иванами Такуя
|2
|0
|Акимото Такахиро
|0
|1
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Ито Ацуки
|1
|0
Результаты матчей
Ханой ТТ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Ханой ТТ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
10
Ханой ТТ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Урава Редс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
4
31%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ханой ТТ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ханой ТТ - Биньдинь 0:1 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 0:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1
Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0
Урава Редс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Редс - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Редс - Виссел Кобе 1:2
Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Редс 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1
Результаты матчей
Ханой ТТ
Урава Редс
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ханой ТТ
Урава Редс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
42
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|3.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|4.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|3.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|4.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Пахтакор
|Эркинов Хожимат
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2