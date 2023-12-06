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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Ханой ТТ
0:0
Первый тайм: 19'
Урава Редс
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Шольц Александр

Ход матча

10'
0:0
Шольц Александр

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ханой ТТ
Ничья
Урава Редс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
5
Нгуен
Ван
Хоанг
2
До
Дуй
Мань
6
Ле
Таллек
Дамьен
26
Van
Nam
Dao
27
Tien
Long
Vu
21
Dinh
Hai
Vu
14
Hai
Long
Nguyen
4
Уилсон
Брэндон
8
Van
Toan
Dau
19
Van
Truong
Nguyen
95
Дьедеррик
Жоэль
1
Нисикава
Сусаку
66
Охата
Аюму
4
Иванами
Такуя
28
Шольц
Александр
26
Огивара
Такуя
25
Ясуи
Кайто
19
Ивао
Кэн
8
Коидзуми
Ёшио
27
Паня
Эканит
17
Схалк
Алекс
9
Линссен
Брайан
Ханой ТТ
5-4-1
Урава Редс
4-2-3-1

История личных встреч

Ханой ТТ
Урава Редс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Ханой ТТ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фам Туан 3 0.6
Дьедеррик Жоэль 2 0.4
Caion 0 0
Фам Хуан Ман 0 0
Hai Long Nguyen 0 0
Нгуен Ван Тунг 0 0
Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 4 0.67
Сэкинэ Такахиро 2 0.33
Шольц Александр 2 (2) 0.33
Коидзуми Ёшио 1 0.17
Паня Эканит 1 0.17
Короки Синдзо 1 0.17
Линссен Брайан 1 0.17
Такахаси Йошики 1 0.17
Ясуи Кайто 0 0
Хаякава Джампей 0 0

Карточки

Ханой ТТ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Van Nam Dao 1 1
Дьедеррик Жоэль 0 1
Ле Таллек Дамьен 1 0
Marcao VI 1 0
Уилсон Брэндон 1 0
Фам Туан 1 0
Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линссен Брайан 2 0
Иванами Такуя 2 0
Акимото Такахиро 0 1
Хейбротен Мариус 1 0
Ито Ацуки 1 0

Результаты матчей

Ханой ТТ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Ханой ТТ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
10
Ханой ТТ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Урава Редс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
3
43%
4
31%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ханой ТТ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ханой ТТ - Биньдинь 0:1 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 0:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1
Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0
Урава Редс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Редс - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Редс - Виссел Кобе 1:2
Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Редс 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1

Результаты матчей

Ханой ТТ
Урава Редс

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ханой ТТ
Урава Редс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 0:0 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Урава Редс
 0:0 6 2 2 2 11 - 7 8
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
4.
Ханой ТТ
 0:0 6 1 1 4 5 - 15 4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Урава Редс
 0:0 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Ханой ТТ
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урава Редс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 3 0 0 3 3 - 7 0
4.
Ханой ТТ
 0:0 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Шольц Александр пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ханой ТТ
Ничья
Урава Редс
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