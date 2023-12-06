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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Ханой ТТ
2:1
Конец матча
Урава Редс
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Шольц Александр
1:0
53' Гол
Van Nam Dao
54' Желтая карточка
До Дуй Мань
1:1
65' Гол
Линссен Брайан
83' Желтая карточка
Огивара Такуя
2:1
87' Пенальти
Фам Туан
90' Желтая карточка
Hai Long Nguyen
90' Желтая карточка
Van Nam Dao
90' Желтая карточка
Линссен Брайан
90'+11

Ход матча

10'
0:0
Шольц Александр
46'
 
Окубо Томоаки
Коидзуми Ёшио
46'
 
Ито Ацуки
Ивао Кэн
53'
Van Nam Dao
1:0
54'
До Дуй Мань
 
60'
 
Канте Хосе
Паня Эканит
60'
 
Сэкинэ Такахиро
Схалк Алекс
63'
Marcao VI
До Дуй Мань
 
63'
Фам Туан
Van Truong Nguyen
 
65'
1:1
Линссен Брайан
(Огивара Такуя)
73'
До Хунг Дунг
Van Toan Dau
 
74'
Фам Хуан Ман
Dinh Hai Vu
 
75'
 
Короки Синдзо
Охата Аюму
82'
Ле Ван Хуан
Tien Long Vu
 
83'
 
Огивара Такуя
87'
Фам Туан
2:1
90'
Hai Long Nguyen
 
90'
Van Nam Dao
 
90'
 
Линссен Брайан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 259 Количество передач 524
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
5
Нгуен
Ван
Хоанг
2
До
Дуй
Мань
6
Ле
Таллек
Дамьен
26
Van
Nam
Dao
27
Tien
Long
Vu
21
Dinh
Hai
Vu
14
Hai
Long
Nguyen
4
Уилсон
Брэндон
8
Van
Toan
Dau
19
Van
Truong
Nguyen
95
Дьедеррик
Жоэль
1
Нисикава
Сусаку
66
Охата
Аюму
4
Иванами
Такуя
28
Шольц
Александр
26
Огивара
Такуя
25
Ясуи
Кайто
19
Ивао
Кэн
8
Коидзуми
Ёшио
27
Паня
Эканит
17
Схалк
Алекс
9
Линссен
Брайан
Ханой ТТ
5-4-1
Урава Редс
4-2-3-1

История личных встреч

Ханой ТТ
Урава Редс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Ханой ТТ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фам Туан 4 (1) 0.67
Дьедеррик Жоэль 2 0.33
Van Nam Dao 1 0.17
Caion 0 0
Фам Хуан Ман 0 0
Hai Long Nguyen 0 0
Нгуен Ван Тунг 0 0
Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 4 0.57
Линссен Брайан 2 0.29
Сэкинэ Такахиро 2 0.29
Шольц Александр 2 (2) 0.29
Коидзуми Ёшио 1 0.14
Паня Эканит 1 0.14
Короки Синдзо 1 0.14
Такахаси Йошики 1 0.14
Огивара Такуя 0 0
Ясуи Кайто 0 0
Хаякава Джампей 0 0

Карточки

Ханой ТТ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Van Nam Dao 2 1
Дьедеррик Жоэль 0 1
Ле Таллек Дамьен 1 0
До Дуй Мань 1 0
Marcao VI 1 0
Уилсон Брэндон 1 0
Фам Туан 1 0
Hai Long Nguyen 1 0
Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линссен Брайан 3 0
Иванами Такуя 2 0
Акимото Такахиро 0 1
Хейбротен Мариус 1 0
Огивара Такуя 1 0
Ито Ацуки 1 0

Результаты матчей

Ханой ТТ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Ханой ТТ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урава Редс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
10
Ханой ТТ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Урава Редс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
4
29%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ханой ТТ
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ханой ТТ - Биньдинь 0:1 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 0:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1
Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0
Урава Редс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Ухань Три Таунс 2:1 Урава Редс - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Редс - Виссел Кобе 1:2
Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Редс 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1

Результаты матчей

Ханой ТТ
Урава Редс

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ханой ТТ
Урава Редс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Урава Редс
 6 2 1 3 12 - 9 7
3.
Ханой ТТ
 6 2 0 4 7 - 16 6
4.
Ухань Три Таунс
 6 1 2 3 8 - 11 5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Урава Редс
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Ханой ТТ
 3 2 0 1 6 - 6 6
4.
Ухань Три Таунс
 3 1 2 0 5 - 4 5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Урава Редс
 3 0 1 2 4 - 6 1
3.
Ухань Три Таунс
 3 0 0 3 3 - 7 0
4.
Ханой ТТ
 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Шольц Александр пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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