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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Ухань Три Таунс
1:1
Конец матча
Пхохан Стилерс
0'
1:0
49' Гол в свои ворота
Gyu-Baeg Lee
56' Желтая карточка
Давидсон
58' Желтая карточка
Имин Лю
62' Желтая карточка
Xiaobin Zhang II
62' Желтая карточка
Сим-Сан Мин
1:1
77' Гол
Ho-Jae Lee
90'+7

Ход матча

46'
 
Yun-sang Hong
Hyeon-Je Kang
49'
Gyu-Baeg Lee
1:0
55'
 
Син Кван-Хун
Jun-Ho Kim
55'
 
Hyeon-Woong Choi
Gyu-Baeg Lee
56'
Давидсон
 
58'
Имин Лю
 
62'
Xiaobin Zhang II
 
62'
 
Сим-Сан Мин
69'
 
Jae-hun Cho
Jae-Woon Yoon
77'
1:1
Ho-Jae Lee
(Хан Чхан-Хи)
78'
Liuyu Duan
Dinghao Yan
 
82'
Хан Жэнь
Пак Чжи Су
 
85'
 
Hyeong-Woo Park
Ким Ин-Сон
90'
Qianglong Tao
Имин Лю
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 258 Количество передач 580
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
18
Имин
Лю
5
Пак
Чжи
Су
25
Ханьвэнь
Дэн
15
Чжипэн
Цзян
12
Xiaobin
Zhang
II
8
Dinghao
Yan
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
1
Юн
Пхен-Гук
14
Seung-Wook
Park
34
Gyu-Baeg
Lee
45
Ха
Чхан-Рэ
2
Сим-Сан
Мин
66
Jun-Ho
Kim
16
Хан
Чхан-Хи
7
Ким
Ин-Сон
18
Hyeon-Je
Kang
30
Jae-Woon
Yoon
33
Ho-Jae
Lee
Ухань Три Таунс
3-4-2-1
Пхохан Стилерс
4-2-3-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Пхохан Стилерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 2 (1) 0.33
Якубу Абдул-Азиз 1 0.17
Вэй Ши-Хао 1 0.17
Xiaobin Zhang II 1 0.17
Чао Хэ 1 0.17
Marcao V 1 0.17
Чжипэн Цзян 0 0
Имин Лю 0 0
Ханьвэнь Дэн 0 0
Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 3 (1) 0.5
Ким Ин-Сон 3 0.5
Ho-Jae Lee 2 (1) 0.33
Син Кван-Хун 1 0.17
Jae-Hee Jung 1 0.17
Ха Чхан-Рэ 1 0.17
Young-Jun Go 1 0.17
Min-Ho Yoon 1 0.17
Ким Сон-Дэ 0 0
Ким Чжон-У 0 0
Хан Чхан-Хи 0 0
Yun-sang Hong 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имин Лю 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Чао Хэ 2 0
Се Пэнфэй 0 1
Хан Жэнь 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Marcao V 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Dinghao Yan 1 0
Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 2 0
Сим-Сан Мин 1 0
Chan-Yong Park 1 0
Зека 1 0
Jun-Ho Kim 1 0
Oberdan 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Ухань Три Таунс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Пхохан Стилерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Урава Редс - Ухань Три Таунс 2:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 3:4 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 1:0
Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Далянь Профешнл - Ухань Три Таунс 1:3 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кванджу - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2
Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Пхохан Стилерс

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Пхохан Стилерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Урава Редс
 6 2 1 3 12 - 9 7
3.
Ханой ТТ
 6 2 0 4 7 - 16 6
4.
Ухань Три Таунс
 6 1 2 3 8 - 11 5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Урава Редс
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Ханой ТТ
 3 2 0 1 6 - 6 6
4.
Ухань Три Таунс
 3 1 2 0 5 - 4 5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Урава Редс
 3 0 1 2 4 - 6 1
3.
Ухань Три Таунс
 3 0 0 3 3 - 7 0
4.
Ханой ТТ
 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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