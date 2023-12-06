Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
1:0
49' Гол в свои воротаGyu-Baeg Lee
56' Желтая карточкаДавидсон
58' Желтая карточкаИмин Лю
62' Желтая карточкаXiaobin Zhang II
62' Желтая карточкаСим-Сан Мин
1:1
77' ГолHo-Jae Lee
90'+7
Ход матча
49'
1:0
56'
58'
62'
62'
77'
1:1
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
258 Количество передач 580
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
15
Чжипэн
Цзян
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
34
Gyu-Baeg
Lee
45
Ха
Чхан-Рэ
66
Jun-Ho
Kim
16
Хан
Чхан-Хи
33
Ho-Jae
Lee
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
26 Guan HeЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
14 Jing LuoНападающий
-
32 Haidong Lu
-
31 Jiayu Guo
-
-
2 Yang Li3
-
17 Chen Yuhao
-
28 Denny Wang
-
24 Liuyu Duan
-
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Gyu-Baeg LeeЗащитник
-
45 Ха Чхан-РэЗащитник
- Защитник
-
66 Jun-Ho KimПолузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ho-Jae LeeНападающий
- Запасные игроки
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
- Полузащитник
-
88 Kyu-Po Kim
-
-
26 Jae-hun Cho
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ким Ги-Донг
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Пхохан Стилерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|2 (1)
|0.33
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.17
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.17
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.17
|Чао Хэ
|1
|0.17
|Marcao V
|1
|0.17
|Чжипэн Цзян
|0
|0
|Имин Лю
|0
|0
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|3 (1)
|0.5
|Ким Ин-Сон
|3
|0.5
|Ho-Jae Lee
|2 (1)
|0.33
|Син Кван-Хун
|1
|0.17
|Jae-Hee Jung
|1
|0.17
|Ха Чхан-Рэ
|1
|0.17
|Young-Jun Go
|1
|0.17
|Min-Ho Yoon
|1
|0.17
|Ким Сон-Дэ
|0
|0
|Ким Чжон-У
|0
|0
|Хан Чхан-Хи
|0
|0
|Yun-sang Hong
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имин Лю
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Чао Хэ
|2
|0
|Се Пэнфэй
|0
|1
|Хан Жэнь
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Marcao V
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|2
|0
|Сим-Сан Мин
|1
|0
|Chan-Yong Park
|1
|0
|Зека
|1
|0
|Jun-Ho Kim
|1
|0
|Oberdan
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
2
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Ухань Три Таунс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Пхохан Стилерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Урава Редс - Ухань Три Таунс 2:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 3:4 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 1:0
Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Далянь Профешнл - Ухань Три Таунс 1:3 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кванджу - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2
Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Пхохан Стилерс
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Пхохан Стилерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|3.
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|4.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|3.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Пахтакор
|Эркинов Хожимат
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2