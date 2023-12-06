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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Янг Бойз
1:0
Второй тайм: 81'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:0
31' Не забитый пенальти
Нсаме Жан-Пьер
73' Желтая карточка
Айдини Альбан
1:0
76' Гол
Нсаме Жан-Пьер

Ход матча

31'
Нсаме Жан-Пьер
0:0
64'
Лакомы Лукаш
Колли Эбрима
 
64'
Лаупер Сандро
Угриниц Филип
 
64'
Элиа Мешак
Ганвула Сильвер
 
68'
 
Гарби Исмаэль
Liridon Mulaj
72'
Гарсия Улиссес
Перссон Ноа
 
73'
 
Айдини Альбан
76'
Нсаме Жан-Пьер
(Гарсия Улиссес)
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Стад Лозанна-Уши
2.00
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Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
20
Ниассе
Шейх
22
Ррудхани
Донат
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
35
Ганвула
Сильвер
1
Dany
Bornand
6
Giovani
Bamba
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
49
Sahmkou
Camara
19
Уэдраого
Дилан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
18
Liridon
Mulaj
17
Айдини
Альбан
Янг Бойз
4-3-1-2
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.38
Элиа Мешак 5 0.31
Иттен Седрик 4 (1) 0.25
Монтейро Джоэл 4 0.25
Угриниц Филип 3 0.19
Ганвула Сильвер 3 (1) 0.19
Бенито Лорис 2 0.13
Гарсия Улиссес 1 0.06
Колли Эбрима 1 0.06
Малес Дариан 1 0.06
Лакомы Лукаш 1 0.06
Ридер Фабиан 1 0.06
Лустенбергер Фабиан 1 0.06
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Блюм Левин 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.19
Liridon Mulaj 3 0.19
Махмуд Элиес 2 0.13
Mergim Qarri 2 0.13
Florian Danho 2 0.13
Гарби Исмаэль 1 0.06
Lucas Pos 1 0.06
Giovani Bamba 1 0.06
Sahmkou Camara 1 0.06
Кадима Райан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 3 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 5 0
Махмуд Элиес 3 1
Florian Danho 3 1
Mergim Qarri 4 0
Кадима Райан 3 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Гарби Исмаэль 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Liridon Mulaj 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
6
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
24%
1
13%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
6
40%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

33
17
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
7
21%
1
6%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
5
15%
5
29%
29%
61-75
6
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
32
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
19%
3
9%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
2
13%
7
22%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
5
31%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
3
5
4
3
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
5
10
5
10
2.5
1
14
4
11
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 16 9 5 2 34 - 16 32
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 16 9 3 4 32 - 18 30
4.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 1:2 16 7 1 8 28 - 26 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 2:1 16 4 3 9 21 - 32 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 1:0 8 6 2 0 22 - 6 20
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 1:2 8 4 1 3 12 - 9 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 2:1 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 1:0 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 1:2 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
7.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
8.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 2:1 8 1 1 6 8 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • 64'
    Эбрима Колли уходит с поля. Лакомы Лукаш выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нсаме Жан-Пьер пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Стад Лозанна-Уши
2.00
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2.90
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9.00
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