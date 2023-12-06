Тур: 5. Стадион: Стад де Суиз.
1:0
Второй тайм: 81'
0'
0:0
31' Не забитый пенальтиНсаме Жан-Пьер
73' Желтая карточкаАйдини Альбан
1:0
76' ГолНсаме Жан-Пьер
Ход матча
31'
0:0
73'
76'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
17
Янко
Саиди
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
20
Ниассе
Шейх
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
27 Блюм Левин
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.38
|Элиа Мешак
|5
|0.31
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.25
|Монтейро Джоэл
|4
|0.25
|Угриниц Филип
|3
|0.19
|Ганвула Сильвер
|3 (1)
|0.19
|Бенито Лорис
|2
|0.13
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Малес Дариан
|1
|0.06
|Лакомы Лукаш
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.06
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.19
|Liridon Mulaj
|3
|0.19
|Махмуд Элиес
|2
|0.13
|Mergim Qarri
|2
|0.13
|Florian Danho
|2
|0.13
|Гарби Исмаэль
|1
|0.06
|Lucas Pos
|1
|0.06
|Giovani Bamba
|1
|0.06
|Sahmkou Camara
|1
|0.06
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Florian Danho
|3
|1
|Mergim Qarri
|4
|0
|Кадима Райан
|3
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Гарби Исмаэль
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Liridon Mulaj
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
6
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
21
8
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
24%
1
13%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
6
40%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
33
17
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
7
21%
1
6%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
5
15%
5
29%
29%
61-75
6
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
32
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
19%
3
9%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
2
13%
7
22%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
5
31%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
52
35
43
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
78
510
510
114
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|34 - 16
|32
|2.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|3.
|16
|9
|3
|4
|32 - 18
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|27 - 19
|29
|5.
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|6.
|1:2
|16
|7
|1
|8
|28 - 26
|22
|7.
|16
|5
|4
|7
|24 - 28
|19
|8.
|16
|5
|2
|9
|25 - 25
|17
|9.
|16
|4
|5
|7
|20 - 35
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|2:1
|16
|4
|3
|9
|21 - 32
|15
|12.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|8.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|1:2
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|6.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|12.
|2:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4