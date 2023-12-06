Тур: 5. Стадион: Стад де Суиз.
1:0
Конец матча
0'
0:0
31' Не забитый пенальтиНсаме Жан-Пьер
73' Желтая карточкаАйдини Альбан
1:0
76' ГолНсаме Жан-Пьер
87' Красная карточкаЯнко Саиди
90'+7
Ход матча
31'
0:0
73'
76'
1:0
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 4
-
11 Угловые 7
-
6 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
512 Количество передач 331
-
61 Владение мячом, % 39
17
Янко
Саиди
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
20
Ниассе
Шейх
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
27 Блюм Левин
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|0.44
|Элиа Мешак
|5
|0.31
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.25
|Монтейро Джоэл
|4
|0.25
|Угриниц Филип
|3
|0.19
|Ганвула Сильвер
|3 (1)
|0.19
|Бенито Лорис
|2
|0.13
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Малес Дариан
|1
|0.06
|Лакомы Лукаш
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.06
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.19
|Liridon Mulaj
|3
|0.19
|Махмуд Элиес
|2
|0.13
|Mergim Qarri
|2
|0.13
|Florian Danho
|2
|0.13
|Гарби Исмаэль
|1
|0.06
|Lucas Pos
|1
|0.06
|Giovani Bamba
|1
|0.06
|Sahmkou Camara
|1
|0.06
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|5
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Florian Danho
|3
|1
|Mergim Qarri
|4
|0
|Кадима Райан
|3
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Гарби Исмаэль
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Liridon Mulaj
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
6
Янг Бойз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Стад Лозанна-Уши
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
22
8
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
5
23%
1
13%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
4
18%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
34
17
17 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
7
21%
1
6%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
5
15%
5
29%
29%
61-75
7
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
19%
3
9%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
1
6%
6
18%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
5
31%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
44
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
79
511
511
115
412
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4