Тур: 5. Стадион: Корнаредо.
0'
18' Желтая карточкаШмидт Доминик
21' Желтая карточкаРюэгг Кевин
25' Желтая карточкаМацек Роман
0:1
29' ГолДубасин Жонатан
49' Желтая карточкаШтеффен Ренато
1:1
54' ГолМацек Роман
1:2
61' ГолЙованович Джордже
77' Желтая карточкаВляди Шкельчим
Ход матча
18'
21'
25'
29'
0:1
49'
54'
1:1
61'
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лугано
Базель
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
34 матча
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.18
Среднее время на гол
80
76
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2.12
1.82
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
55
51
Голов в среднем за матч
1.62
1.5
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5
|0.31
|Киминьяни Янис
|3
|0.19
|Вляди Шкельчим
|3
|0.19
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|Саббатини Хонатан
|2
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.13
|Махмуд Хадж
|2
|0.13
|Боттани Маттиа
|1
|0.06
|Мацек Роман
|1
|0.06
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.06
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.06
|Эспиноса Джон
|1
|0.06
|Крешник Хайризи
|1
|0.06
|Маркеш Мартим
|1
|0.06
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.19
|Йованович Джордже
|2
|0.13
|Каде Антон
|2
|0.13
|Ван Бремен Финн
|2
|0.13
|Сигуа Габриэль
|2
|0.13
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Джака Таулант
|1
|0.06
|Дубасин Жонатан
|1
|0.06
|Вейга Ренату
|1
|0.06
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.06
|Мэлоун Морис
|1
|0.06
|Комас Арнау
|1
|0.06
|Хунцикер Андрин
|1
|0.06
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|5
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Мацек Роман
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Крешник Хайризи
|2
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Джака Таулант
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Шмидт Доминик II
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
13
Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Базель
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
13%
5
26%
76-90
Забито
16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
6
38%
4
29%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
4
36%
76-90
Забито
26
20
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
9
35%
4
20%
61-75
6
23%
5
25%
76-90
Пропущено
25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
8%
5
17%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
4
16%
3
10%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
7
28%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3
Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1
Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3
Результаты матчей
Лугано
Базель
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лугано
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
16
17
16
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
16
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
510
411
114
213
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|34 - 16
|32
|2.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|3.
|16
|9
|3
|4
|32 - 18
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|27 - 19
|29
|5.
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|6.
|1:2
|16
|7
|1
|8
|28 - 26
|22
|7.
|16
|5
|4
|7
|24 - 28
|19
|8.
|16
|5
|2
|9
|25 - 25
|17
|9.
|16
|4
|5
|7
|20 - 35
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|2:1
|16
|4
|3
|9
|21 - 32
|15
|12.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|8.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|1:2
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|6.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|12.
|2:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4