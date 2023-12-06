Тур: 5. Стадион: Корнаредо.
0'
18' Желтая карточкаШмидт Доминик
21' Желтая карточкаРюэгг Кевин
25' Желтая карточкаМацек Роман
0:1
29' ГолДубасин Жонатан
49' Желтая карточкаШтеффен Ренато
1:1
54' ГолМацек Роман
1:2
61' ГолЙованович Джордже
77' Желтая карточкаВляди Шкельчим
87' Желтая карточкаСальви Мирко
89' Желтая карточкаКрешник Хайризи
89' Желтая карточкаСаипи Амир
89' Желтая карточкаLeon Avdullahu
1:3
90' ГолRomeo Beney
90'+6
Ход матча
18'
21'
25'
29'
0:1
49'
54'
1:1
61'
77'
84'
87'
89'
89'
89'
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 10
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
477 Количество передач 391
-
55 Владение мячом, % 45
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лугано
Базель
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
34 матча
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.18
Среднее время на гол
80
76
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2.12
1.82
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
55
51
Голов в среднем за матч
1.62
1.5
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5
|0.31
|Киминьяни Янис
|3
|0.19
|Вляди Шкельчим
|3
|0.19
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|Саббатини Хонатан
|2
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.13
|Махмуд Хадж
|2
|0.13
|Боттани Маттиа
|1
|0.06
|Мацек Роман
|1
|0.06
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.06
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.06
|Эспиноса Джон
|1
|0.06
|Крешник Хайризи
|1
|0.06
|Маркеш Мартим
|1
|0.06
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.19
|Йованович Джордже
|2
|0.13
|Каде Антон
|2
|0.13
|Ван Бремен Финн
|2
|0.13
|Сигуа Габриэль
|2
|0.13
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Джака Таулант
|1
|0.06
|Дубасин Жонатан
|1
|0.06
|Вейга Ренату
|1
|0.06
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.06
|Мэлоун Морис
|1
|0.06
|Комас Арнау
|1
|0.06
|Хунцикер Андрин
|1
|0.06
|Romeo Beney
|1
|0.06
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|5
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Мацек Роман
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Крешник Хайризи
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Вляди Шкельчим
|2
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Джака Таулант
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Шмидт Доминик II
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Leon Avdullahu
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
13
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Базель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Забито
16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
6
38%
4
29%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
4
36%
76-90
Забито
27
23
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
2
9%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
9
33%
5
22%
61-75
6
22%
6
26%
76-90
Пропущено
28
31
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
8
29%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3
Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1
Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3
Результаты матчей
Лугано
Базель
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лугано
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
44
17
17
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
610
412
214
214
115
214
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4