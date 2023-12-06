  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Лугано
1:3
Конец матча
Базель
0'
18' Желтая карточка
Шмидт Доминик
21' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
25' Желтая карточка
Мацек Роман
0:1
29' Гол
Дубасин Жонатан
49' Желтая карточка
Штеффен Ренато
1:1
54' Гол
Мацек Роман
1:2
61' Гол
Йованович Джордже
77' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
87' Желтая карточка
Сальви Мирко
89' Желтая карточка
Крешник Хайризи
89' Желтая карточка
Саипи Амир
89' Желтая карточка
Leon Avdullahu
1:3
90' Гол
Romeo Beney
90'+6
1
Саипи
Амир
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
34
Аригони
Аллан
14
Саббатини
Хонатан
21
Киминьяни
Янис
7
Мацек
Роман
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
11
Штеффен
Ренато
13
Сальви
Мирко
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
40
Вейга
Ренату
34
Джака
Таулант
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
Лугано
3-1-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Базель

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
26.5%
55.9%
6 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Среднее время на гол

80
76

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

2.12
1.82

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

55
51

Голов в среднем за матч

1.62
1.5

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 0.31
Киминьяни Янис 3 0.19
Вляди Шкельчим 3 0.19
Штеффен Ренато 2 0.13
Саббатини Хонатан 2 0.13
Хайдари Альбиан 2 0.13
Махмуд Хадж 2 0.13
Боттани Маттиа 1 0.06
Мацек Роман 1 0.06
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.06
Бабич Борис 1 0.06
Валенсуэла Мильтон 1 0.06
Эспиноса Джон 1 0.06
Крешник Хайризи 1 0.06
Маркеш Мартим 1 0.06
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.19
Йованович Джордже 2 0.13
Каде Антон 2 0.13
Ван Бремен Финн 2 0.13
Сигуа Габриэль 2 0.13
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.13
Ндой Дан 1 0.06
Джака Таулант 1 0.06
Дубасин Жонатан 1 0.06
Вейга Ренату 1 0.06
Дрэгер Мохамед 1 0.06
Мэлоун Морис 1 0.06
Комас Арнау 1 0.06
Хунцикер Андрин 1 0.06
Romeo Beney 1 0.06
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 5 0
Маркеш Мартим 2 1
Мацек Роман 3 0
Бислими Уран 3 0
Крешник Хайризи 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Джака Таулант 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Шмидт Доминик II 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Leon Avdullahu 1 0

Результаты матчей

Лугано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
13
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Базель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
4
44%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Забито

16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
6
38%
4
29%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
4
36%
76-90

Забито

27
23
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
2
9%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
9
33%
5
22%
61-75
6
22%
6
26%
76-90

Пропущено

28
31
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
8
29%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3
Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1
Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3

Результаты матчей

Лугано
Базель

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
6
10
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 9 5 2 34 - 16 32
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 16 9 3 4 32 - 18 30
4.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 16 7 1 8 28 - 27 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 16 4 3 9 22 - 32 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 8 6 2 0 22 - 6 20
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
7.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
8.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
11.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 8 1 1 6 9 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Г О О О О Л - Romeo Beney бьет в цель!
  • 89'
    Leon Avdullahu получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Саипи Амир получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Крешник Хайризи получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Сальви Мирко получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Лугано 1:3 Базель онлайн

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