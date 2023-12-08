Тур: 7. Стадион: Industree Group Stadium.
4:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолДаниель Холл
16' Желтая карточкаРисдон Джош
2:0
24' ГолBrian Kaltak
3:0
44' ГолMarco Tulio1
4:0
82' ГолКуол Алоу
90'+5
Ход матча
11'
1:0
16'
24'
2:0
44'
3:0
82'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
15
Роу
Сторм
17
Jing
Lual
10
Marco
Tulio1
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
15 Роу СтормПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Jing LualНападающий
-
10 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Nathan Paull
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
81
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куол Алоу
|3
|0.43
|Brian Kaltak
|2
|0.29
|Marco Tulio1
|1
|0.14
|Торрес Анхель
|1 (1)
|0.14
|Даниель Холл
|1
|0.14
|Роу Сторм
|1
|0.14
|William Wilson
|1
|0.14
|Jing Lual
|1
|0.14
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Jacob Farrell
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.29
|Noah Botic
|1 (1)
|0.14
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Christian Theoharous
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|4
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
0
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
0
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерн Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2
Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|17 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|12 - 8
|10
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|1:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|3
|Мельбурн Сити
|Тэлбот Каллум
|3