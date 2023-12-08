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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
4:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Даниель Холл
16' Желтая карточка
Рисдон Джош
2:0
24' Гол
Brian Kaltak
3:0
44' Гол
Marco Tulio1
4:0
82' Гол
Куол Алоу
90'+5
20
Вукович
Дэнни
3
Brian
Kaltak
23
Даниель
Холл
18
Jacob
Farrell
15
Роу
Сторм
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
39
Miguel
Di
Pizio
17
Jing
Lual
10
Marco
Tulio1
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
77
Дандзаки
Рику
38
Noah
Botic
8
Уэлс
Лаклан
Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

0:3
4:2
1:0
2:2
2:0
1:0
3:2
6:2
3:0
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
81

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куол Алоу 3 0.43
Brian Kaltak 2 0.29
Marco Tulio1 1 0.14
Торрес Анхель 1 (1) 0.14
Даниель Холл 1 0.14
Роу Сторм 1 0.14
William Wilson 1 0.14
Jing Lual 1 0.14
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 2 0.29
Noah Botic 1 (1) 0.14

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Christian Theoharous 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
William Wilson 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 4 0
Луштица Стивен 2 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тратт Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
0
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерн Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2
Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Макартур
 6 3 3 0 12 - 9 12
4.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 17 - 11 10
6.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
7.
Мельбурн Сити
 1:1 7 2 2 3 9 - 13 8
8.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
9.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
10.
Ньюкасл Джетс
 6 1 2 3 9 - 14 5
11.
Перт Глори
 1:1 7 1 2 4 9 - 12 5
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 0 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
7.
Перт Глори
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Мельбурн Сити
 1:1 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Аделаида Юнайтед
 3 1 1 1 7 - 6 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Мельбурн Сити
 1:1 4 1 1 2 3 - 8 4
9.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 1:1 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Перт Глори Кутрумбис Джон 3
Мельбурн Сити Тэлбот Каллум 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Торрес Анхель сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
    • 24'
      Торрес Анхель сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Brian Kaltak бьет в цель!
    • 16'
      Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Marco Tulio сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Даниель Холл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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