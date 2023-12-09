Тур: 7. Стадион: ВИН.
0:2
Перерыв
0'
0:1
4' ГолСтамателопулос Апостолос
29' Желтая карточкаPhillip Cancar
0:2
43' ГолClayton Taylor
45' Желтая карточкаРуфер Алекс
Ход матча
4'
29'
43'
0:2
45'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Justin Vidic
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
74.1%
22.2%
3.7%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
45 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
24 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
44.4%
26.7%
28.9%
20 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
31.1%
28.9%
18 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
30
Голов в среднем за матч
2.3
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
46
20
Голов в среднем за матч
2.09
0.87
Среднее время на гол
43
103
Всего голов
99
50
Голов в среднем за матч
2.2
1.11
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
40
81
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|4
|0.57
|Краев Божидар
|3
|0.43
|Пейн Тим
|1
|0.14
|Олд Бенжамин
|1
|0.14
|Барбарусес Костас
|0
|0
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|5
|0.71
|Clayton Taylor
|3
|0.43
|Грозос Костандинос
|1
|0.14
|Mark Natta
|1
|0.14
|Archie Goodwin
|1
|0.14
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|2
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пеннингтон Николас
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
67%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|17 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|12 - 8
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|8.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|5
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|3
|Мельбурн Сити
|Тэлбот Каллум
|3