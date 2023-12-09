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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Веллингтон Феникс
0:2
Перерыв
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
4' Гол
Стамателопулос Апостолос
29' Желтая карточка
Phillip Cancar
0:2
43' Гол
Clayton Taylor
45' Желтая карточка
Руфер Алекс

Ход матча

4'
0:1
Стамателопулос Апостолос
(Clayton Taylor)
29'
 
Phillip Cancar
43'
0:2
Clayton Taylor
45'
Руфер Алекс
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Веллингтон Феникс
Ничья
Ньюкасл Джетс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
6
О'Нилл
Брэндон
17
Грозос
Костандинос
39
Thomas
Aquilina
13
Clayton
Taylor
10
Пископо
Рено
8
Стамателопулос
Апостолос
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

74.1%
22.2%
3.7%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

45 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
24 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

44.4%
26.7%
28.9%
20 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
31.1%
28.9%
18 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

2:1
3:1
4:0
3:2
4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

53
30

Голов в среднем за матч

2.3
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

46
20

Голов в среднем за матч

2.09
0.87

Среднее время на гол

43
103

Всего голов

99
50

Голов в среднем за матч

2.2
1.11

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

40
81

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 4 0.57
Краев Божидар 3 0.43
Пейн Тим 1 0.14
Олд Бенжамин 1 0.14
Барбарусес Костас 0 0
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 5 0.71
Clayton Taylor 3 0.43
Грозос Костандинос 1 0.14
Mark Natta 1 0.14
Archie Goodwin 1 0.14
Бухагьяр Трент 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Phillip Cancar 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 2 0
Руфер Алекс 2 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Пеннингтон Николас 2 0
Пейн Тим 1 0
Саттон Сэм 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бухагьяр Трент 2 0
Стамателопулос Апостолос 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Пископо Рено 1 0
Phillip Cancar 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
67%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:2 7 4 2 1 10 - 6 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Макартур
 6 3 3 0 12 - 9 12
4.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 17 - 11 10
6.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
7.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
8.
Ньюкасл Джетс
 2:0 7 2 2 3 11 - 14 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 0 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:2 4 3 0 1 8 - 5 9
2.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл Джетс
 2:0 5 2 1 2 9 - 10 7
2.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
3.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Веллингтон Феникс
 0:2 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Аделаида Юнайтед
 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 5
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Перт Глори Кутрумбис Джон 3
Мельбурн Сити Тэлбот Каллум 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Г О О О О Л - Clayton Taylor бьет в цель!
  • 29'
    Phillip Cancar получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Clayton Taylor сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Стамателопулос Апостолос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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