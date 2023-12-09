Тур: 7. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
0'
15' Красная карточкаРэдмейн Эндрю
0:1
28' ГолJake Hollman
31' Желтая карточкаДавила Улисес
53' Желтая карточкаЛьюис Клейтон Рис
64' Желтая карточкаIsaac Hovar
72' Желтая карточкаБеккас Кирин
0:2
86' ГолЖермен Валер
90' Желтая карточкаДа Силва Даниэль
90'+8
Ход матча
15'
28'
0:1
31'
64'
72'
86'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
13
Вуд
Патрик
11
Мак
Роберт
12
Курто
Филип
32
Isaac
Hovar
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
13 Вуд ПатрикПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Joseph Lacey
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Isaac HovarЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
-
16 Oliver Jones
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Сидней
Макартур
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
3
Среднее время на гол
112
30
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.4
Среднее время на гол
135
64
Всего голов
6
16
Голов в среднем за матч
0.75
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
45
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|3
|0.43
|Кучарски Джейден
|2
|0.29
|Fabio da Silva2
|1
|0.14
|Мак Роберт
|1
|0.14
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|3
|0.43
|Jake Hollman
|3
|0.43
|Миллар Мэттью
|3
|0.43
|Давила Улисес
|2
|0.29
|Борджес Рафаэл
|1
|0.14
|Беккас Кирин
|1
|0.14
|Аугла Али
|1
|0.14
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|3
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|0
|Льюис Клейтон Рис
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Yianni Nicolaou
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Макартур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Макартур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
8
Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
3
75%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
15
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
8
53%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сидней - Перт Глори 3:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Сити - Сидней 2:0
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1
Результаты матчей
Сидней
Макартур
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сидней
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
43
25
25
16
16
16
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|6
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3