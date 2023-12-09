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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Сидней
0:2
Конец матча
Макартур
0'
15' Красная карточка
Рэдмейн Эндрю
0:1
28' Гол
Jake Hollman
31' Желтая карточка
Давила Улисес
53' Желтая карточка
Льюис Клейтон Рис
64' Желтая карточка
Isaac Hovar
72' Желтая карточка
Беккас Кирин
0:2
86' Гол
Жермен Валер
90' Желтая карточка
Да Силва Даниэль
90'+8
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
16
Кинг
Джоэл
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
13
Вуд
Патрик
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
32
Isaac
Hovar
15
Беккас
Кирин
10
Давила
Улисес
23
Льюис
Клейтон
Рис
44
Миллар
Мэттью
98
Жермен
Валер
8
Jake
Hollman
Сидней
Макартур

История личных встреч

Сидней
Макартур

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

0:3
2:3
2:2
0:3
КФ
2:0
0:1
0:1
0:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
3

Среднее время на гол

112
30

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.75
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
45

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 3 0.43
Кучарски Джейден 2 0.29
Fabio da Silva2 1 0.14
Мак Роберт 1 0.14
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 3 0.43
Jake Hollman 3 0.43
Миллар Мэттью 3 0.43
Давила Улисес 2 0.29
Борджес Рафаэл 1 0.14
Беккас Кирин 1 0.14
Аугла Али 1 0.14
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 3 0
Аспропотамитис Джонатан 3 0
Льюис Клейтон Рис 3 0
Жермен Валер 2 0
Давила Улисес 2 0
Yianni Nicolaou 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Борджес Рафаэл 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0

Результаты матчей

Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Макартур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Макартур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
8
Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
3
75%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
15
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
8
53%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сидней - Перт Глори 3:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Сити - Сидней 2:0
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3
Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1

Результаты матчей

Сидней
Макартур

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сидней
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
2.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
4.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 17 - 11 10
6.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
7.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
Сидней
 7 2 0 5 8 - 13 6
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 0 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
2.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
3.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Аделаида Юнайтед
 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 6
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Макартур Беккас Кирин 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Corey Hollman уходит с поля. Касерес Энтони выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Давила Улисес получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Жермен Валер сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Jake Hollman бьет в цель!
    • 17'
      Вуд Патрик уходит с поля. Павлесик Адам выходит вместо него
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Рэдмейн Эндрю увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 6'
      ГОООООЛ Макартур забивает
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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