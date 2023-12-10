Тур: 7. Стадион: Куперс.
0:2
Конец матча
0'
0:1
48' ГолJez Lofthouse
0:2
54' ПенальтиО'Ши Джеймс
60' Желтая карточкаJez Lofthouse
90' Желтая карточкаИбусуки Хироси
90'+9
Ход матча
48'
54'
0:2
58'
60'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
13
Lachlan
Barr
10
Клаф
Зак
23
Дьюзел
Люк
26
Халлоран
Бен
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jonny Yull
-
49 Musa Toure
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Нападающий
-
35 Louis Zabala
-
22 Alex Parson
-
18 Shae Cahill
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
43 матча
46.5%
11.6%
41.9%
20 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.38
Среднее время на гол
68
65
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
66
55
Голов в среднем за матч
1.53
1.28
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|4 (2)
|0.57
|Халлоран Бен
|2
|0.29
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.29
|Nestor Irankunda
|1
|0.14
|Ибусуки Хироси
|1
|0.14
|Танниклифф Райан
|1
|0.14
|Анселл Николас
|1
|0.14
|Alexandar Popovic
|1
|0.14
|Musa Toure
|1
|0.14
|_Luka Jovanovic
|1
|0.14
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.14
|Китто Райан
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|3
|0.43
|О'Ши Джеймс
|3 (1)
|0.43
|Хор Генри
|3
|0.43
|Беренгер Флорен
|2
|0.29
|Thomas Waddingham
|1
|0.14
|Хинджерт Джек
|1
|0.14
|Jez Lofthouse
|1
|0.14
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|Невилл Скотт
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Аделаида Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
6%
4
29%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
5
36%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
12
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
61
43
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|3:0
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|0:3
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|17 - 13
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|10.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|0:3
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|7.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|9
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|6
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3