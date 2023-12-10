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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
0:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
0:1
48' Гол
Jez Lofthouse
0:2
54' Пенальти
О'Ши Джеймс
60' Желтая карточка
Jez Lofthouse
90' Желтая карточка
Ибусуки Хироси
90'+9
46
Госи
Джо
43
Giuseppe
Bovalina
13
Lachlan
Barr
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
10
Клаф
Зак
8
Sanchez
Cortes
Isaias
23
Дьюзел
Люк
66
Nestor
Irankunda
17
_Luka
Jovanovic
26
Халлоран
Бен
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
21
Antonee
Burke-Gilroy
12
Гомулка
Тарас
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
11
Jez
Lofthouse
16
Thomas
Waddingham
Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

43 матча

46.5%
11.6%
41.9%
20 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

2:1
1:1
К
1:2
2:0
1:3
0:0
1:2
1:0
3:1
0:1
2:1
1:0
3:5
4:3
2:1
1:0
1:2
1:2
2:1
4:0
1:1
3:0
1:4
3:0
2:1
2:3
0:1
1:2
2:1
1:2
1:2
1:2
0:1
0:1
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
7:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.38

Среднее время на гол

68
65

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

66
55

Голов в среднем за матч

1.53
1.28

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 4 (2) 0.57
Халлоран Бен 2 0.29
Бернардо Эспиноса 2 0.29
Nestor Irankunda 1 0.14
Ибусуки Хироси 1 0.14
Танниклифф Райан 1 0.14
Анселл Николас 1 0.14
Alexandar Popovic 1 0.14
Musa Toure 1 0.14
_Luka Jovanovic 1 0.14
Giuseppe Bovalina 1 0.14
Китто Райан 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 3 0.43
О'Ши Джеймс 3 (1) 0.43
Хор Генри 3 0.43
Беренгер Флорен 2 0.29
Thomas Waddingham 1 0.14
Хинджерт Джек 1 0.14
Jez Lofthouse 1 0.14
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 1
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Ибусуки Хироси 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
Невилл Скотт 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Олдред Том 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Аделаида Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
6%
4
29%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
5
36%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1
4
3
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
2.
Брисбен Роар
 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
4.
Мельбурн Виктори
 3:0 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:3 7 3 3 1 12 - 7 12
6.
Аделаида Юнайтед
 7 3 1 3 17 - 13 10
7.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
Сидней
 7 2 0 5 8 - 13 6
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 0 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
2.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:3 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Мельбурн Виктори
 3:0 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3:0 4 2 2 0 8 - 3 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:3 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Аделаида Юнайтед
 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 9
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 6
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Макартур Беккас Кирин 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Весь список
  • 58'
    Luke Duzel уходит с поля. Jonny Yull выходит вместо него
  • 58'
    Nestor Irankunda уходит с поля. Musa Toure выходит вместо него
  • 54'
    Г О О О О Л - О'Ши Джеймс из команды Брисбен Роар забивает с точки!
  • 48'
    Милеуснич Никола сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Jez Lofthouse бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Гомулка Тарас бьет в цель!
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