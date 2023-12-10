Тур: 7. Стадион: CommBank Stadium.
0:3
Второй тайм: 55'
0'
0:1
8' ГолФорнароли Бруно
32' Желтая карточкаМашаш Зинедин
0:2
45' ГолФорнароли Бруно
0:3
51' ПенальтиФорнароли Бруно
Ход матча
8'
0:1
32'
45'
0:2
51'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
-
-
-
33 Alex Bonetig
-
-
40 Jack Gibson
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
-
24 Eli Adams
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
29 матчей
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2.14
1.27
Среднее время на гол
42
71
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.21
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
74
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|3
|0.43
|Антонссон Маркус
|2
|0.29
|Брук Лаклан
|2
|0.29
|Фильо Марсело
|1
|0.14
|Бриллант Джошуа
|1
|0.14
|Клисби Джек
|1
|0.14
|Расселл Тэйт
|1
|0.14
|Zachary Sapsford
|1
|0.14
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Пирьес Дилан
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|9 (1)
|1.29
|Nishan Velupillay
|2
|0.29
|Машаш Зинедин
|1
|0.14
|Тиг Райан
|1
|0.14
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|2
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|2
|1
|Траоре Адама III
|1
|1
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|3:0
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|0:3
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|17 - 13
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|10.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|0:3
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|7.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|0:3
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|9
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|6
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3