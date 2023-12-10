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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:3
Второй тайм: 55'
Мельбурн Виктори
0'
0:1
8' Гол
Форнароли Бруно
32' Желтая карточка
Машаш Зинедин
0:2
45' Гол
Форнароли Бруно
0:3
51' Пенальти
Форнароли Бруно
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
17
Брук
Лаклан
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
8
Машаш
Зинедин
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
10
Форнароли
Бруно
17
Nishan
Velupillay
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

29 матчей

34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

2:1
0:1
1:1
2:0
5:4
2:0
2:1
1:2
0:1
1:2
4:0
3:1
0:3
1:1
0:0
0:3
3:0
2:0
1:1
2:0
0:3
1:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:2
2:1
0:2

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2.14
1.27

Среднее время на гол

42
71

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.55
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
74

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 3 0.43
Антонссон Маркус 2 0.29
Брук Лаклан 2 0.29
Фильо Марсело 1 0.14
Бриллант Джошуа 1 0.14
Клисби Джек 1 0.14
Расселл Тэйт 1 0.14
Zachary Sapsford 1 0.14
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Пирьес Дилан 0 0
Marcus Younis 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 9 (1) 1.29
Nishan Velupillay 2 0.29
Машаш Зинедин 1 0.14
Тиг Райан 1 0.14
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Бриммер Джейк 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 2 0
Бриллант Джошуа 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 2 1
Траоре Адама III 1 1
Машаш Зинедин 2 0
Rai IV 2 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
2.
Брисбен Роар
 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
4.
Мельбурн Виктори
 3:0 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:3 7 3 3 1 12 - 7 12
6.
Аделаида Юнайтед
 7 3 1 3 17 - 13 10
7.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
Сидней
 7 2 0 5 8 - 13 6
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 0 6 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
2.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:3 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Мельбурн Виктори
 3:0 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3:0 4 2 2 0 8 - 3 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:3 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Аделаида Юнайтед
 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 9
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 6
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Макартур Беккас Кирин 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Машаш Зинедин сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
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