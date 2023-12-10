Тур: 7. Стадион: CommBank Stadium.
3:4
Конец матча
0'
0:1
8' ГолФорнароли Бруно
32' Желтая карточкаМашаш Зинедин
0:2
45' ГолФорнароли Бруно
0:3
51' ПенальтиФорнароли Бруно
1:3
57' ПенальтиАнтонссон Маркус
71' Желтая карточкаNicolas Milanovic
1:4
74' ГолФорнароли Бруно
2:4
88' ГолАнтонссон Маркус
3:4
90' ГолЮл Валентино
90'+8
Ход матча
8'
0:1
32'
45'
0:2
51'
0:3
57'
1:3
74'
1:4
88'
2:4
90'
3:4
Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
-
-
-
33 Alex Bonetig
-
-
40 Jack Gibson
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
-
24 Eli Adams
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
29 матчей
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2.14
1.27
Среднее время на гол
42
71
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.21
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
74
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|4 (1)
|0.57
|Nicolas Milanovic
|3
|0.43
|Брук Лаклан
|2
|0.29
|Фильо Марсело
|1
|0.14
|Бриллант Джошуа
|1
|0.14
|Клисби Джек
|1
|0.14
|Юл Валентино
|1
|0.14
|Расселл Тэйт
|1
|0.14
|Zachary Sapsford
|1
|0.14
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Пирьес Дилан
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|11 (2)
|1.57
|Nishan Velupillay
|2
|0.29
|Машаш Зинедин
|1
|0.14
|Тиг Райан
|1
|0.14
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Арзани Дэниел
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|2
|0
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|2
|1
|Траоре Адама III
|1
|1
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
20%
6
38%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
38%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
12
22
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
25
16
25
16
16
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|11
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|6
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3