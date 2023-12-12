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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 13'
Чжэцзян Профессионал
0'
12' Желтая карточка
Dongsheng Wang

Ход матча

12'
 
Dongsheng Wang

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Чжэцзян Профессионал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
11
Leo
Natel
7
Леки
Мэттью
10
Арслан
Толгай-Али
33
Bo
Zhao
5
Haofan
Liu
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
20
Dongsheng
Wang
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
Мельбурн Сити
4-4-2
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 1 0.17
Бехич Азиз 1 0.17
Макларен Джейми 1 0.17
Тэлбот Каллум 1 0.17
Капуто Макс 1 0.17
Лопане Алессандро 1 0.17
Арслан Толгай-Али 1 (1) 0.17
Leo Natel 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 4 (3) 0.57
Андрияшевич Франко 2 0.29
Поссиньоло Лукас 2 0.29
Мушекви Няша 1 0.14
Tixiang Li 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейш Нуну 2 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Яколиш Марин 2 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Капуто Макс 1 0
Лопане Алессандро 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 3 0
Цзяци Чжан 2 0
Tixiang Li 2 0
Jin Cheng 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Chang Wang 1 0
Xin Yue 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Чжэцзян Профессионал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Бурирам Юнайтед 3:2 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цанчжоу 6:1
Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Вентфорет Кофу
 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Бурирам Юнайтед
 0:0 6 2 1 3 7 - 7 7
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 6 2 1 3 8 - 12 7

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 0:0 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Мельбурн Сити
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 0:0 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Вентфорет Кофу
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Пахтакор Эркинов Хожимат 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Dongsheng Wang получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Чжэцзян Профессионал
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