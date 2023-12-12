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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Мельбурн Сити
1:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
12' Желтая карточка
Dongsheng Wang
14' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
21' Желтая карточка
Мушекви Няша
1:0
54' Гол
Арслан Толгай-Али
90' Желтая карточка
Макларен Джейми
1:1
90' Гол
Мушекви Няша
90' Вторая желтая карточка
Dongsheng Wang
90'+13

Ход матча

12'
 
Dongsheng Wang
14'
 
Андрияшевич Франко
21'
 
Мушекви Няша
54'
Арслан Толгай-Али
(Угаркович Стивен)
1:0
61'
Макларен Джейми
Леки Мэттью
 
65'
Лопане Алессандро
Арслан Толгай-Али
 
66'
Harry Politidis
Leo Natel
 
69'
 
Tixiang Li
Цзяци Чжан
69'
 
Di Gao
Bin Gu
69'
 
Haoxiang Jin
Haofan Liu
84'
Геллоуэй Скотт
Яколиш Марин
 
86'
 
Yudong Wang
Н'Думбу Александр
90'
Макларен Джейми
 
90'
1:1
Мушекви Няша
(Tixiang Li)
90'
 
Dongsheng Wang

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 7 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 422 Количество передач 425
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
11
Leo
Natel
7
Леки
Мэттью
10
Арслан
Толгай-Али
33
Bo
Zhao
5
Haofan
Liu
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
20
Dongsheng
Wang
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
Мельбурн Сити
4-4-2
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 2 (1) 0.33
Яколиш Марин 1 0.17
Бехич Азиз 1 0.17
Макларен Джейми 1 0.17
Тэлбот Каллум 1 0.17
Капуто Макс 1 0.17
Лопане Алессандро 1 0.17
Угаркович Стивен 0 0
Leo Natel 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 4 (3) 0.57
Андрияшевич Франко 2 0.29
Мушекви Няша 2 0.29
Поссиньоло Лукас 2 0.29
Tixiang Li 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейш Нуну 2 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Яколиш Марин 2 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Макларен Джейми 1 0
Капуто Макс 1 0
Лопане Алессандро 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 3 0
Dongsheng Wang 1 1
Андрияшевич Франко 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Tixiang Li 2 0
Jin Cheng 2 0
Мушекви Няша 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Chang Wang 1 0
Xin Yue 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Чжэцзян Профессионал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Бурирам Юнайтед 3:2 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цанчжоу 6:1
Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 6 3 2 1 11 - 8 11
2.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 1 3 9 - 13 7
4.
Бурирам Юнайтед
 6 2 0 4 9 - 10 6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Чжэцзян Профессионал
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Бурирам Юнайтед
 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Мельбурн Сити
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Вентфорет Кофу
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Бурирам Юнайтед
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 3 - 9 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Мушекви Няша получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Андрияшевич Франко получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Dongsheng Wang получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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