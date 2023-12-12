Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаDongsheng Wang
14' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
21' Желтая карточкаМушекви Няша
1:0
54' ГолАрслан Толгай-Али
90' Желтая карточкаМакларен Джейми
1:1
90' ГолМушекви Няша
90' Вторая желтая карточкаDongsheng Wang
90'+13
Ход матча
12'
21'
54'
69'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
422 Количество передач 425
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
11
Leo
Natel
33
Bo
Zhao
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
- Нападающий
-
-
18 Jordon Hall
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
38 Jinming Fan
-
15 Haoxiang Jin
-
21 Shengpan Ji
-
28 Xin Yue
-
39 Yudong Wang
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|2 (1)
|0.33
|Яколиш Марин
|1
|0.17
|Бехич Азиз
|1
|0.17
|Макларен Джейми
|1
|0.17
|Тэлбот Каллум
|1
|0.17
|Капуто Макс
|1
|0.17
|Лопане Алессандро
|1
|0.17
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Leo Natel
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|4 (3)
|0.57
|Андрияшевич Франко
|2
|0.29
|Мушекви Няша
|2
|0.29
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.29
|Tixiang Li
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейш Нуну
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Яколиш Марин
|2
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|3
|0
|Dongsheng Wang
|1
|1
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jin Cheng
|2
|0
|Мушекви Няша
|1
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Chang Wang
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
6
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Чжэцзян Профессионал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
11%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Бурирам Юнайтед 3:2 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цанчжоу 6:1
Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
25
15
16
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2