Тур: 6.
2:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолТоно Даия
23' Желтая карточкаКим Ён Гвон
0:2
31' ГолСеко Тацуки
1:2
44' ГолАдам Мартин
45' Желтая карточкаShin Yamada
2:2
53' ПенальтиАдам Мартин
90'+7
Ход матча
17'
0:1
23'
31'
0:2
44'
1:2
45'
53'
2:2
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
585 Количество передач 321
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
66
Соль
Ен
У
27
Ли
Чхон-Ен
16
Ким
Сон-Чжун
11
Ум
Вон-Сан
22
Ким
Мин-Хёк
4
Жесиэль
29
Такаи
Кота
15
Танабэ
Сюто
30
Сегава
Юсуке
16
Секо
Тацуки
24
Миоган
Тоя
17
Тоно
Даия
20
Shin
Yamada
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
- Защитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
-
16 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
11 Ум Вон-СанПолузащитник
-
22 Ким Мин-ХёкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
-
36 Jae-Wook Lee
-
30 Yun-Gu Kang
-
-
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЖесиэльЗащитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
30 Сегава ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
-
24 Миоган ТояПолузащитник
-
17 Тоно ДаияНападающий
-
20 Shin YamadaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Андо СунсукеВратарь
- Вратарь
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
- Защитник
-
13 Ямане МикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Озеки ЮтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kota Yui
-
37 Jo Ogawa
-
Главный тренер: Оники Тору
История личных встреч
Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|5 (1)
|0.83
|Людвигсон Густав
|3
|0.5
|Эсака Атару
|1
|0.17
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.17
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0.17
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|3
|0.5
|Вакисака Ясуто
|2 (2)
|0.33
|Тоно Даия
|2
|0.33
|Татибанада Кэнто
|2
|0.33
|Иенага Акихиро
|1
|0.17
|Ямане Мики
|1
|0.17
|Ямамура Кадзуя
|1
|0.17
|Оминами Такума
|1
|0.17
|Миясиро Тайсэй
|1
|0.17
|Секо Тацуки
|1
|0.17
|Кобаяси Ю
|1
|0.17
|Дамиан Леандро
|1
|0.17
|Миоган Тоя
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|2
|0
|Ли Джи-Сон
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татибанада Кэнто
|2
|0
|Юн Сун-Рён
|1
|0
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Жесиэль
|1
|0
|Сегава Юсуке
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Вакисака Ясуто
|1
|0
|Тоно Даия
|1
|0
|Shin Yamada
|1
|0
|Такаи Кота
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Ульсан Хёндэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
10
Ульсан Хёндэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кавасаки Фронтале
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
4
67%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2
Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 0:0 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0
Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
33
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|11 - 13
|9
|4.
|6
|0
|0
|6
|9 - 22
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2