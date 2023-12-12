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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Ульсан Хёндэ
2:2
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
0:1
17' Гол
Тоно Даия
23' Желтая карточка
Ким Ён Гвон
0:2
31' Гол
Секо Тацуки
1:2
44' Гол
Адам Мартин
45' Желтая карточка
Shin Yamada
2:2
53' Пенальти
Адам Мартин
90'+7

Ход матча

17'
0:1
Тоно Даия
23'
Ким Ён Гвон
 
31'
0:2
Секо Тацуки
(Миоган Тоя)
44'
Адам Мартин
1:2
45'
 
Shin Yamada
46'
 
Миясиро Тайсэй
Миоган Тоя
53'
Адам Мартин
2:2
69'
Эсака Атару
Людвигсон Густав
 
69'
Чжу Мин Кю
Ким Мин-Хёк
 
78'
 
Ямане Мики
Мацунагане Юто
78'
 
Озеки Юто
Секо Тацуки
78'
 
Ямамура Кадзуя
Сегава Юсуке
78'
Казаишвили Валерий
Ким Сон-Чжун
 
82'
 
Иенага Акихиро
Shin Yamada

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 585 Количество передач 321
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Хён-У
Чо
23
Тхэ-Хван
Ким
II
15
Чжон
Сын-Хен
19
Ким
Ён
Гвон
66
Соль
Ен
У
27
Ли
Чхон-Ен
16
Ким
Сон-Чжун
11
Ум
Вон-Сан
22
Ким
Мин-Хёк
17
Людвигсон
Густав
9
Адам
Мартин
99
Камифукумото
Наото
27
Мацунагане
Юто
4
Жесиэль
29
Такаи
Кота
15
Танабэ
Сюто
30
Сегава
Юсуке
6
Шмидт
Жоау
16
Секо
Тацуки
24
Миоган
Тоя
17
Тоно
Даия
20
Shin
Yamada
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1
Кавасаки Фронтале
4-4-2

История личных встреч

Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:2
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 5 (1) 0.83
Людвигсон Густав 3 0.5
Эсака Атару 1 0.17
Чжон Сын-Хен 1 0.17
Ли Мен-Чжэ 1 0.17
Казаишвили Валерий 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 3 0.5
Вакисака Ясуто 2 (2) 0.33
Тоно Даия 2 0.33
Татибанада Кэнто 2 0.33
Иенага Акихиро 1 0.17
Ямане Мики 1 0.17
Ямамура Кадзуя 1 0.17
Оминами Такума 1 0.17
Миясиро Тайсэй 1 0.17
Секо Тацуки 1 0.17
Кобаяси Ю 1 0.17
Дамиан Леандро 1 0.17
Миоган Тоя 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 2 0
Ли Джи-Сон 1 0
See-Young Jang 1 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татибанада Кэнто 2 0
Юн Сун-Рён 1 0
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Жесиэль 1 0
Сегава Юсуке 1 0
Оминами Такума 1 0
Вакисака Ясуто 1 0
Тоно Даия 1 0
Shin Yamada 1 0
Такаи Кота 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Ульсан Хёндэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
10
Ульсан Хёндэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кавасаки Фронтале
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
4
67%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2
Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 0:0 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0
Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
3
3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 6 5 1 0 17 - 6 16
2.
Ульсан Хёндэ
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Джохор Дарул Такзим
 6 3 0 3 11 - 13 9
4.
Бангкок Гласс
 6 0 0 6 9 - 22 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ульсан Хёндэ
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Джохор Дарул Такзим
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Бангкок Гласс
 3 0 0 3 5 - 11 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Ульсан Хёндэ
 3 1 0 2 4 - 4 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 0 2 5 - 10 3
4.
Бангкок Гласс
 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Shin Yamada получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - Адам Мартин бьет в цель!
  • 31'
    Миоган Тоя сделал результативную передачу.
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