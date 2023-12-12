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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Бурирам Юнайтед
2:3
Конец матча
Вентфорет Кофу
0'
0:1
24' Гол
Motoki Hasegawa
0:2
38' Гол
Утака Питер
0:3
43' Гол
Утака Питер
1:3
48' Гол
Arthit Butjinda
2:3
55' Пенальти
Чаушич Горан
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Motoki Hasegawa
38'
0:2
Утака Питер
43'
0:3
Утака Питер
46'
Arthit Butjinda
Джайдед Супачай
 
48'
Arthit Butjinda
(Бунматхан Тхиратхон)
1:3
55'
Чаушич Горан
2:3
59'
 
Kazushi Mitsuhira
Утака Питер
59'
 
Хасукава Содаи
Riku Iijima
69'
Piyawat Petra
Suporn Peenagatapho
 
72'
 
Yoshiki Torikai
Камия Кайто
74'
Thawatchai Inprakhon
Thanakrit Chotmuangpak
 
74'
Seksan Ratree
Чамратсами Пирадол
 
80'
Jirapong Pungviravong
Чаушич Горан
 
82'
 
Koya Hayashida
Ryotaro Nakamura
82'
 
Getulio1
Да Силва Кристиано

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 525 Количество передач 368
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тедсунгноен
Сиварук
15
Веераватнодом
Нарубодин
8
Ratthanakorn
Maikami
11
Коолс
Дион
2
Хаипракон
Сасалак
20
Чаушич
Горан
5
Бунматхан
Тхиратхон
25
Suporn
Peenagatapho
6
Чамратсами
Пирадол
44
Thanakrit
Chotmuangpak
9
Джайдед
Супачай
1
Kohei
Kawata
23
Masahiro
Sekiguchi
49
Иноуэ
Сион
29
Камия
Кайто
13
Sota
Miura
24
Nagi
Matsumoto
71
Ryotaro
Nakamura
30
Да
Силва
Кристиано
15
Riku
Iijima
10
Motoki
Hasegawa
99
Утака
Питер
Бурирам Юнайтед
4-2-3-1
Вентфорет Кофу
4-2-3-1

История личных встреч

Бурирам Юнайтед
Вентфорет Кофу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаушич Горан 4 (3) 0.67
Думбуя Лонсана 2 0.33
Вучкич Харис 1 0.17
Хемвибун Панса 1 0.17
Arthit Butjinda 1 0.17
Бунматхан Тхиратхон 0 0
Коолс Дион 0 0
Ratthanakorn Maikami 0 0
Вентфорет Кофу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утака Питер 3 0.5
Motoki Hasegawa 2 0.33
Yoshiki Torikai 2 0.33
Иноуэ Сион 1 0.17
Junma Miyazaki 1 0.17
Getulio1 1 0.17
Masahiro Sekiguchi 1 0.17
Да Силва Кристиано 0 0
Kazushi Mitsuhira 0 0
Ryotaro Nakamura 0 0
Sota Miura 0 0
Riku Iijima 0 0

Карточки

Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбуя Лонсана 2 0
Чаушич Горан 1 0
Хаипракон Сасалак 1 0
Коолс Дион 1 0
Джайдед Супачай 1 0
Ratthanakorn Maikami 1 0
Вентфорет Кофу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камия Кайто 2 0
Riku Iijima 1 0
Koya Hayashida 1 0

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вентфорет Кофу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Бурирам Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вентфорет Кофу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
8
Бурирам Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Вентфорет Кофу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 4:1 Муангтхонг Юнайтед - Бурирам Юнайтед 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бурирам Юнайтед 3:2 Бурирам Юнайтед - Ратчабури 0:0
Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:2 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Монтедио Ямагата - Вентфорет Кофу 2:1 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Вентфорет Кофу - Роассо Кумамото 2:0
Омия Ардидзя - Вентфорет Кофу 0:2 Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Вентфорет Кофу - В-Варен Нагасаки 1:1 Матида Зельвия - Вентфорет Кофу 3:3 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4

Результаты матчей

Бурирам Юнайтед
Вентфорет Кофу

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бурирам Юнайтед
Вентфорет Кофу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 6 3 2 1 11 - 8 11
2.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 1 3 9 - 13 7
4.
Бурирам Юнайтед
 6 2 0 4 9 - 10 6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Чжэцзян Профессионал
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Бурирам Юнайтед
 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Мельбурн Сити
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Вентфорет Кофу
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Бурирам Юнайтед
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 1 2 3 - 9 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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