Тур: 6.
2:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолMotoki Hasegawa
0:2
38' ГолУтака Питер
0:3
43' ГолУтака Питер
1:3
48' ГолArthit Butjinda
2:3
55' ПенальтиЧаушич Горан
90'+6
Ход матча
24'
0:1
38'
0:2
43'
0:3
48'
55'
2:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
525 Количество передач 368
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коолс
Дион
20
Чаушич
Горан
49
Иноуэ
Сион
29
Камия
Кайто
13
Sota
Miura
15
Riku
Iijima
99
Утака
Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
49 Иноуэ СионЗащитник
-
29 Камия КайтоЗащитник
-
13 Sota MiuraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Riku IijimaПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Утака ПитерНападающий
- Запасные игроки
-
21 Сибуя ЦубасаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Getulio1
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Yoshiyuki Shinoda
История личных встреч
Бурирам Юнайтед
Вентфорет Кофу
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаушич Горан
|4 (3)
|0.67
|Думбуя Лонсана
|2
|0.33
|Вучкич Харис
|1
|0.17
|Хемвибун Панса
|1
|0.17
|Arthit Butjinda
|1
|0.17
|Бунматхан Тхиратхон
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Ratthanakorn Maikami
|0
|0
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утака Питер
|3
|0.5
|Motoki Hasegawa
|2
|0.33
|Yoshiki Torikai
|2
|0.33
|Иноуэ Сион
|1
|0.17
|Junma Miyazaki
|1
|0.17
|Getulio1
|1
|0.17
|Masahiro Sekiguchi
|1
|0.17
|Да Силва Кристиано
|0
|0
|Kazushi Mitsuhira
|0
|0
|Ryotaro Nakamura
|0
|0
|Sota Miura
|0
|0
|Riku Iijima
|0
|0
Карточки
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбуя Лонсана
|2
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Хаипракон Сасалак
|1
|0
|Коолс Дион
|1
|0
|Джайдед Супачай
|1
|0
|Ratthanakorn Maikami
|1
|0
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камия Кайто
|2
|0
|Riku Iijima
|1
|0
|Koya Hayashida
|1
|0
Результаты матчей
Бурирам Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вентфорет Кофу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Бурирам Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вентфорет Кофу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
8
Бурирам Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Вентфорет Кофу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 4:1 Муангтхонг Юнайтед - Бурирам Юнайтед 2:2 Чжэцзян Профессионал - Бурирам Юнайтед 3:2 Бурирам Юнайтед - Ратчабури 0:0
Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:2 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Монтедио Ямагата - Вентфорет Кофу 2:1 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Вентфорет Кофу - Роассо Кумамото 2:0
Омия Ардидзя - Вентфорет Кофу 0:2 Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Вентфорет Кофу - В-Варен Нагасаки 1:1 Матида Зельвия - Вентфорет Кофу 3:3 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4
Результаты матчей
Бурирам Юнайтед
Вентфорет Кофу
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бурирам Юнайтед
Вентфорет Кофу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
15
33
15
15
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2