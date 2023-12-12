Тур: 6.
4:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаРяхан Стиварт
26' Желтая карточкаHeberty
0:1
28' ГолСергеев Игорь
38' Желтая карточкаАлвес Данило
53' Вторая желтая карточкаАлвес Данило
1:1
55' ПенальтиBergson
2:1
66' ГолBergson
67' Желтая карточкаСергеев Игорь
3:1
86' ГолЭндрик
89' Желтая карточкаДэвис Мэтью Томас
4:1
90' ГолАйман Ариф
90'+8
Ход матча
22'
26'
28'
38'
53'
55'
1:1
66'
2:1
67'
81'
86'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
513 Количество передач 271
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хазми
Ахмад
42
Айман
Ариф
30
Инса
Начо
20
Муньис
Хуан
37
Heberty
9
Bergson
- Основной состав
-
33 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 HebertyНападающий
-
9 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Саад ШахрулЗащитник
-
23 ЭндрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ахмад ЩафикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
77 Syamer Abba
-
-
81 Daryl Sham
-
Главный тренер: Эстебан Солари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Келич РенатоЗащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thongchai Sukkoki
История личных встреч
Джохор Дарул Такзим
Бангкок Гласс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bergson
|4 (1)
|0.67
|Айман Ариф
|3
|0.5
|Heberty
|1
|0.17
|Муньис Хуан
|1
|0.17
|Рашид Ахьяр
|1
|0.17
|Эндрик
|1
|0.17
|Дэвис Мэтью Томас
|0
|0
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|Амат Хорди
|0
|0
|Фазаил Афик
|0
|0
|Muhamad Baharudin
|0
|0
Бангкок Гласс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|6
|0.86
|Victor Cardozo
|3 (2)
|0.43
|Сонгкрасин Чанатхип
|2
|0.29
|Ряхан Стиварт
|1
|0.14
|Теерасил Дангда
|0
|0
|Santipharp Channgom
|0
|0
|Алвес Данило II
|0
|0
|Chanapach Buaphan
|0
|0
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоури Шейн
|3
|0
|Натаниэль Ван
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Heberty
|2
|0
|Дэвис Мэтью Томас
|2
|0
|Muhamad Baharudin
|2
|0
|Амат Хорди
|1
|0
|Bergson
|1
|0
|Diogo I
|1
|0
|Саад Шахрул
|1
|0
|Фазаил Афик
|1
|0
Бангкок Гласс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Фредди
|2
|1
|Алвес Данило II
|2
|1
|Сергеев Игорь
|2
|0
|Юен Сарач
|1
|0
|Victor Cardozo
|1
|0
|Ряхан Стиварт
|1
|0
|Wattanakorn Sawatlakhorn
|1
|0
|Chanapach Buaphan
|1
|0
|Waris Choolthong
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бангкок Гласс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
Джохор Дарул Такзим
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бангкок Гласс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
4
0
Джохор Дарул Такзим
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бангкок Гласс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
4
40%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
31%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
1
8%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1
Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2
Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бангкок Гласс - Ратчабури 2:1 Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Чонбури - Бангкок Гласс 1:3
Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Бангкок Гласс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:4
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Бангкок Гласс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
43
24
16
24
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|11 - 13
|9
|4.
|6
|0
|0
|6
|9 - 22
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2