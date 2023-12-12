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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Джохор Дарул Такзим
4:1
Конец матча
Бангкок Гласс
0'
22' Желтая карточка
Ряхан Стиварт
26' Желтая карточка
Heberty
0:1
28' Гол
Сергеев Игорь
38' Желтая карточка
Алвес Данило
53' Вторая желтая карточка
Алвес Данило
1:1
55' Пенальти
Bergson
2:1
66' Гол
Bergson
67' Желтая карточка
Сергеев Игорь
3:1
86' Гол
Эндрик
89' Желтая карточка
Дэвис Мэтью Томас
4:1
90' Гол
Айман Ариф
90'+8

Ход матча

19'
Рашид Ахьяр
Аррибас Оскар
 
22'
 
Ряхан Стиварт
26'
Heberty
 
28'
0:1
Сергеев Игорь
(Santipharp Channgom)
38'
 
Алвес Данило
53'
 
Алвес Данило
55'
Bergson
1:1
66'
Bergson
(Дэвис Мэтью Томас)
2:1
67'
 
Сергеев Игорь
67'
 
Фанди Ихсан
Сергеев Игорь
68'
 
Nattapon Worasut
Chaowat Weerachart
75'
 
Patrik Gustavsson
Santipharp Channgom
81'
Эндрик
Рашид Ахьяр
 
81'
Саад Шахрул
Муньис Хуан
 
85'
 
Surachart Sareepim
Сукчиттхаммакул Пхитиват
85'
 
Waris Choolthong
Jakkaphan Praisuwan
86'
Эндрик
(Айман Ариф)
3:1
88'
Форестьери Фернандо
Bergson
 
89'
Дэвис Мэтью Томас
 
90'
Айман Ариф
(Muhamad Baharudin)
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 513 Количество передач 271
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Хазми
Ахмад
2
Дэвис
Мэтью
Томас
5
Амат
Хорди
15
Muhamad
Baharudin
24
Аррибас
Оскар
42
Айман
Ариф
30
Инса
Начо
20
Муньис
Хуан
4
Фазаил
Афик
37
Heberty
9
Bergson
1
Будпром
Чатчай
3
Shinnaphat
Lee-Oh
5
Victor
Cardozo
16
Jakkaphan
Praisuwan
23
Santipharp
Channgom
24
Ряхан
Стиварт
7
Алвес
Данило
II
36
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
6
Юен
Сарач
4
Chaowat
Weerachart
11
Сергеев
Игорь
Джохор Дарул Такзим
4-3-1-2
Бангкок Гласс
5-4-1

История личных встреч

Джохор Дарул Такзим
Бангкок Гласс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bergson 4 (1) 0.67
Айман Ариф 3 0.5
Heberty 1 0.17
Муньис Хуан 1 0.17
Рашид Ахьяр 1 0.17
Эндрик 1 0.17
Дэвис Мэтью Томас 0 0
Форестьери Фернандо 0 0
Амат Хорди 0 0
Фазаил Афик 0 0
Muhamad Baharudin 0 0
Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 6 0.86
Victor Cardozo 3 (2) 0.43
Сонгкрасин Чанатхип 2 0.29
Ряхан Стиварт 1 0.14
Теерасил Дангда 0 0
Santipharp Channgom 0 0
Алвес Данило II 0 0
Chanapach Buaphan 0 0

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 3 0
Натаниэль Ван 3 0
Муньис Хуан 2 0
Heberty 2 0
Дэвис Мэтью Томас 2 0
Muhamad Baharudin 2 0
Амат Хорди 1 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Саад Шахрул 1 0
Фазаил Афик 1 0
Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Фредди 2 1
Алвес Данило II 2 1
Сергеев Игорь 2 0
Юен Сарач 1 0
Victor Cardozo 1 0
Ряхан Стиварт 1 0
Wattanakorn Sawatlakhorn 1 0
Chanapach Buaphan 1 0
Waris Choolthong 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бангкок Гласс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
4
Джохор Дарул Такзим
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бангкок Гласс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

4
0
Джохор Дарул Такзим
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бангкок Гласс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
4
40%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
31%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
1
8%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1
Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2
Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бангкок Гласс - Ратчабури 2:1 Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Чонбури - Бангкок Гласс 1:3
Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Бангкок Гласс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:4
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Бангкок Гласс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 6 5 1 0 17 - 6 16
2.
Ульсан Хёндэ
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Джохор Дарул Такзим
 6 3 0 3 11 - 13 9
4.
Бангкок Гласс
 6 0 0 6 9 - 22 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ульсан Хёндэ
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Джохор Дарул Такзим
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Бангкок Гласс
 3 0 0 3 5 - 11 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Ульсан Хёндэ
 3 1 0 2 4 - 4 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 0 2 5 - 10 3
4.
Бангкок Гласс
 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Алвес Данило II получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Santipharp Channgom сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Сергеев Игорь бьет в цель!
    • 26'
      Heberty получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
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