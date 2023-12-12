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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Ланс
0:0
Перерыв
Севилья
0'
37' Желтая карточка
Эль Айнауи Нейл

Ход матча

23'
Эль Айнауи Нейл
Менди Нампали
 
37'
Эль Айнауи Нейл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 95 Количество передач 248
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 177
Ланс 45.2% (80)
X 25.4% (45)
Севилья 29.4% (52)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
26
Менди
Нампали
6
Абдул-Самед
Салис
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
10
Коста
Давид
1
Дмитрович
Марко
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
27
Салас
Кике
26
Хуанлу
Санчес
3
Педроса
Адриа
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
Ланс
3-4-3
Севилья
5-3-2

История личных встреч

Ланс
Севилья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 2 0.33
Томассон Адриен 1 0.17
Фюльжени Анжело 1 0.17
Франковски Пшемыслав 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудель Неманья 2 0.33
Эн-Несири Юссеф 2 0.33
Рамос Серхио 1 0.17
Окампос Лукас 1 0.17
Ракитич Иван 0 0
Акунья Маркос 0 0
Хуанлу Санчес 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 1 1
Менди Нампали 2 0
Айдара Массадио 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Томассон Адриен 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Вахи Элю 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 3 1
Фернандо Режес 0 1
Рамос Серхио 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Диас Мариано 1 0
Баде Луак 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3
Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2

Результаты матчей

Ланс
Севилья

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ланс
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 6 5 0 1 16 - 3 15
2.
ПСВ
 0:1 6 2 2 2 7 - 10 8
3.
Ланс
 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
4.
Севилья
 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 3 3 0 0 12 - 0 9
2.
Ланс
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
ПСВ
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Севилья
 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
ПСВ
 0:1 3 1 1 1 4 - 7 4
3.
Севилья
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Ланс
 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ланс" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 0:0.
  • 45'
    Хуанлу на фланге выбил мяч у Косты, не позволив Давиду навесить к воротам.
  • Фол, нарушение
    45'
    Салас в центре поля нарушил правила.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Цвайер в первом тайме.
  • 45'
    Ракитич справа с двадцати двух метров пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    44'
    Сотока на фланге руками придержал Хуанлу.
  • 43'
    В концовке тайма увереннее стал действовать уже "Ланс". Французы свои атаки до ударов по воротам не доводят.
  • Фол, нарушение
    42'
    Соу у центрального круга сбил Абдул-Самеда.
  • 40'
    Агилар попытался справа убежать вперёд, но его опередил Салас и откатил мяч на Дмитровича.
  • Офсайд
    39'
    Коста слева отправил Вахи вперёд, но Элю оказался в офсайде.
  • 38'
    Ракитич справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёры не смогли выиграть борьбу вверху. Мяч выбит от ворот хозяев.
  • Желтая карточка
    37'
    Эль Айнауи на фланге руками завалил на газон Торреса и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    36'
    Подача Ракитича от углового флага к ближней штанге получилась слабой. Хозяева выбили мяч от ворот.
  • 35'
    Ракитич слева с дальней дистанции пробил в ближний угол. Рикошет от соперника привёл к угловому удару.
  • 34'
    У Торрес подача справа на Соу получилась слабой. Пришлось Джибрилу побороться с соперниками за мяч.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Соу в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 32'
      Испанцы наращивают давление, прижимая хозяев к штрафной площади. Оборона "Ланса" справляется с давлением соперников.
    • 31'
      Гради в центре поля в подкате выбил мяч у Хуанлу.
    • Угловой
      30'
      Ракитич от углового флага навесил к ближней штанге, где Салас чуть высоко сделал скидку к воротам. Эн-Несири в прыжке до мяча не дотянулся.
    • Опасный момент
      29'
      Ракитич справа с двадцати метров пробил под перекладину. Самба в прыжке смог отвести угрозу от ворот.
    • 28'
      Эн-Несири не смог головой пробить по воротам после подачи от Хуанлу справа.
    • 26'
      В центре поля команды увлеклись позиционной борьбой. До голкиперов мяч давно не доходил.
    • 25'
      Вахи рванул вперёд по левому флангу, но немного упустил мяч за бровку.
    • Угловой
      24'
      Ракитич от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда защитники "Ланса" мяч выбили.
    • Замена
      22'
      Замена в составе "Ланса": вместо Нампали Менди на поле вышел Нейл Эль Айнауи.
    • 20'
      "Ланс" в меньшинстве старается подержать мяч на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      19'
      Медики вышли оказать помощь Менди. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      18'
      Торрес на чужой половине поля ударил по ногам Менди.
    • 17'
      "Севилья" лучше контролирует мяч в центре поля. Хозяева игру впереди наладить не могут.
    • Фол, нарушение
      16'
      Вахи у чужой штрафной площади локтем ударил в лицо Рамоса.
    • Угловой
      14'
      Следующая подача Ракитича от углового флага последовала ближе к воротам. Самба кулаками мяч выбил.
    • Угловой
      13'
      Ракитич от углового флага навесил на Соу, который головой пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      12'
      Гради у центрального круга руками оттолкнул соперника от мяча.
    • 10'
      Хуанлу в центре поля лежал на газоне, изображая отмашку соперника. Арбитр на это внимания не обратил. Гудель сделал пас на Санчеса, который не вставая сыграл пяткой.
    • Угловой
      9'
      Ракитич от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • 8'
      Ракитич покатил мяч на Гуделя, чей удар соперники успели заблокировать.
    • 7'
      Самба взял мяч в руки после паса от партнёра. Арбитр справедливо назначает свободный удар. Мяч установлен на углу вратарской площади слева.
    • 6'
      В первые минуты борьба на поле равная.
    • Угловой
      5'
      Неудачная скидка Дансо привела к первому угловому удару в матче. Ракитич навесил на Рамоса, который головой пробил немного левее ворот.
    • 4'
      Торрес справа прошёл вперёд, но его прострел в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      3'
      Менди на чужой половине поля сбил Соу.
    • 2'
      "Ланс" играет в футболках золотистого цвета и красных трусах, "Севилья" - в чёрно-синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Боллар-Делелис"!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Севилья имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Ланс: 31%, Севилья: 69%.
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Эн-Несири Юссеф выиграл воздушное противоборство у Медина Факундо.
    • 47'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Торрес Оливер из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 30%, Севилья: 70%.
    • 45'
      Ракитич Иван не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Сотока Флориан из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Хуанлу Санчес.
    • 43'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 42'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 42'
      Эн-Несири Юссеф выиграл воздушное противоборство у Медина Факундо.
    • 41'
      Соу Джибрил наказан за толчок Абдул-Самед Салис
    • 41'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 41'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 25%, Севилья: 75%.
    • 39'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 39'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 39'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Эль Айнауи Нейл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 37'
      Эль Айнауи Нейл из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Торрес Оливер.
    • 36'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Педроса Адриа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Ланс начинает контратаку
    • 36'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Эль Айнауи Нейл успешно блокирует удар.
    • 36'
      Ракитич Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 26%, Севилья: 74%.
    • 35'
      Салас Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 34'
      Хуанлу Санчес выиграл воздушное противоборство у Медина Факундо.
    • 33'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Соу Джибрил из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Эль Айнауи Нейл
    • 31'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 31'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 26%, Севилья: 74%.
    • 30'
      Педроса Адриа выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 29'
      Ракитич Иван из команды Севилья подал угловой слева.
    • 29'
      Самба Брис делает важнейший сейв!
    • 29'
      Ракитич Иван пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 29'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 28'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Севилья контролирует мяч.
    • 27'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 32%, Севилья: 68%.
    • 25'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 24'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Менди Нампали получил травму и заменен. Эль Айнауи Нейл выходит на поле.
    • 22'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Менди Нампали получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Менди Нампали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 32%, Севилья: 68%.
    • 19'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Эн-Несири Юссеф.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Вахи Элю из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Рамос Серхио заработал фол
    • 17'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Салас Кике.
    • 16'
      Соу Джибрил наказан за толчок Абдул-Самед Салис
    • 15'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 15'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 29%, Севилья: 71%.
    • 15'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 14'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Севилья контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 13'
      Шанс! Соу Джибрил из команды Севилья пробил головой, но мимо
    • 12'
      Ракитич Иван из команды Севилья подал угловой справа.
    • 12'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 11'
      Гради Жонатан наказан за толчок Педроса Адриа
    • 11'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 34%, Севилья: 66%.
    • 10'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 9'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Сотока Флориан успешно блокирует удар.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Гудель Неманья. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Самба Брис не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!
    • 6'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 6'
      Шанс! Рамос Серхио из команды Севилья пробил головой, но мимо
    • 6'
      Ракитич Иван из команды Севилья подал угловой справа.
    • 5'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 28%, Севилья: 72%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Севилья контролирует мяч.
    • 4'
      Вахи Элю не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Севилья контролирует мяч.
    • 2'
      Ланс контролирует мяч.
    • 2'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Менди Нампали наказан за толчок Соу Джибрил
    • 1'
      Севилья контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Севилья начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 19.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Севилья

    Исход игры
    Ланс
    45.2% (80)
    Ничья
    25.4% (45)
    Севилья
    29.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    19.8% (35)
    1:1 Ничья
    18.6% (33)
    1:2 Севилья
    11.9% (21)
    1:0 Ланс
    9.6% (17)
    0:1 Севилья
    2.3% (4)
    0:2 Севилья
    1.1% (2)
    2:0 Ланс
    1.1% (2)
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    Ланс
    Севилья
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