Тур: 6. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Цвайер Феликс
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
95 Количество передач 248
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
10
Коста
Давид
27
Салас
Кике
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
-
10 Коста ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Севилья
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|2
|0.33
|Томассон Адриен
|1
|0.17
|Фюльжени Анжело
|1
|0.17
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудель Неманья
|2
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.33
|Рамос Серхио
|1
|0.17
|Окампос Лукас
|1
|0.17
|Ракитич Иван
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|1
|1
|Менди Нампали
|2
|0
|Айдара Массадио
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Медина Факундо
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|3
|1
|Фернандо Режес
|0
|1
|Рамос Серхио
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3
Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Результаты матчей
Ланс
Севилья
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ланс
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Севилья
Исход игры
Ланс
45.2% (80)
Ничья
25.4% (45)
Севилья
29.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
2:1 Ланс
19.8% (35)
1:1 Ничья
18.6% (33)
1:2 Севилья
11.9% (21)
1:0 Ланс
9.6% (17)
0:1 Севилья
2.3% (4)
0:2 Севилья
1.1% (2)
2:0 Ланс
1.1% (2)
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