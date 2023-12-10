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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ланс
 
Позже
Севилья
Прогнозы 44
Ланс 34.1% (15)
X 22.7% (10)
Севилья 43.2% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Севилья
2.12
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3.60
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3.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ланс
Севилья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 2 0.4
Томассон Адриен 1 0.2
Фюльжени Анжело 1 0.2
Франковски Пшемыслав 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудель Неманья 2 0.4
Эн-Несири Юссеф 2 0.4
Рамос Серхио 1 0.2
Окампос Лукас 1 0.2
Ракитич Иван 0 0
Акунья Маркос 0 0
Хуанлу Санчес 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 1 1
Менди Нампали 2 0
Айдара Массадио 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Томассон Адриен 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Вахи Элю 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 3 1
Фернандо Режес 0 1
Рамос Серхио 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Диас Мариано 1 0
Баде Луак 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
1
Ланс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3
Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3

Результаты матчей

Ланс
Севилья

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ланс
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 5 4 0 1 15 - 3 12
2.
ПСВ
 5 2 2 1 7 - 9 8
3.
Ланс
 5 1 2 2 4 - 10 5
4.
Севилья
 5 0 2 3 6 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3 3 0 0 12 - 0 9
2.
ПСВ
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3 1 1 1 4 - 7 4
2.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Ланс
 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Ланс 34.1% (15)
    X 22.7% (10)
    Севилья 43.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Севилья
    2.12
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    3.60
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    Прогнозы на матч Ланс - Севилья

    Исход игры
    Ланс
    34.1% (15)
    Ничья
    22.7% (10)
    Севилья
    43.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (19)
    Меньше
    47.22% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (28)
    Нет
    22.22% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    22.7% (10)
    2:1 Ланс
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    0:1 Севилья
    6.8% (3)
    0:2 Севилья
    4.5% (2)
    1:0 Ланс
    4.5% (2)
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