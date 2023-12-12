Бакайоко снова сыграл классно на правом фланге. Ушёл он от Кивёра и выполнил навес на ближний угол вратарской. Пепи из борьбы нанёс удар по воротам, но получилось гораздо выше цели!

Хозяева сразу же забрали игровой снаряд в свои ноги. Пытаются они закрыть лондонцев на их половине поля, но особого успеха их действия пока не носят.

Попал мяч в Эльнени в штрафной "Арсенала". Болельщики и футболисты ПСВ пытались выпросить пенальти у немецкого арбитра, но он никакого нарушения в действиях египтянина не увидел.

МОМЕНТ! Бакайоко с правого фланга в очередной раз сместился в центр и с 20 метров пробил в правый нижний угол. Ремсдейл вытянулся в струнку и перевёл снаряд на угловой!

Забавный момент случился сейчас в штрафной "Арсенала". Бакайоко показалось, что мяч ушёл за лицевую, и он взял его в руки. Оказалось, что сфера была ещё в поле, поэтому углового для ПСВ на последних секундах тайма не будет.

Решили голландские футболисты разыграть угловой низом, однако получилось это у них очень неудачно. Сфера была потеряна и ушла за боковую. Недовольны центральные защитники ПСВ, которые проделали длинный путь в штрафную Ремсдейла.

Есть моменты в нашем матче, уже две штанги мы увидели, однако темп встречи очень низкий, поэтому смотреть такой футбол очень непросто. Надеюсь, что после перерыва игра несколько изменится.

Очень здорово поддерживают своих любимцев фанаты ПСВ, которые полностью заполнили трибуны. Думаю, что происходящее на поле их тоже не особо устраивает.

Футболисты "Арсенала" в очередной раз забрали мяч под свой контроль. Владение пока ни к чему острому не приводит, а вот острые контратаки хозяев могут быть результативны.

Напомню, что в группе В помимо ПСВ и "Арсенала" выступают также французский "Ланс" и испанская "Севилья". Изначально, эта группа казалось очень ровной, особенно в борьбе за второе место.

Практически ничего не происходит в эти минуты на поле. Команды доигрывают первую половину встречи. Удивительно будет, если кто-то сможет отличиться до перерыва.

Кивёр с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, Нкетиа смог головой пробить по воротам, но делал это из очень неудобного положения, поэтому никакой опасности этот выстрел не носил.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! НКЕТИА! Классная атака получилась у лондонцев! Седрик с правого фланга покатил в центр на Нелсона, который выполнил пас в штрафную на Нкетиа. Форвард сферу обработал, а затем пробил точно в правый нижний угол!

Седрик с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной, Нкетиа головой хитро скинул вправо, но Нелсон к мячу не успел, так как его опередил Бенитес, вовремя выскочивший из ворот.

Заработали "канониры" аут вблизи чужой штрафной, однако ничего опасного из этого извлечь не удалось. Очень здорово в обороне действуют футболисты ПСВ.

Очередное затишье в нашем матче. Инициатива перешла к лондонским футболистам, которые сегодня спешить никуда не собираются. Устраивает их спокойное течение матча.

Обиспо со своей половины поля выполнил сильную диагональ на правый край атаки. Первым на мяче оказался Кивёр, который головой выбил сферу за боковую.

И очередной заброс на правый фланг атаки хозяев. Бакайоко вёл борьбу с соперником, но Кивёр вышел победителем из этой дуэли. Непросто сегодня приходится польскому защитнику "Арсенала".

Седрик с правого фланга выполнил кросс в штрафную соперника. но защитники спокойно справились с угрозой. Начинают поддавливать футболисты "Арсенала".

ШТАНГА! Вот и первый момент "Арсенала"! Эльнени метров с 25 пробил в район левого нижнего угла. Сфера по уходящей траектории шла, но только "облизнула" штангу!

Мауро Жуниор с левого фланга классный навес выполнил в штрафную гостей, Габриэль головой вынес точно на Тезе, который с дальней дистанции пробил по воротам, вот только получилось очень неточно!

Удивительно спокойный футбол пока получается в нашем матче. Многие ожидали, что команды сегодня продемонстрируют яркий футбол. Пока до такого очень далеко, особенно в исполнении "Арсенала".

Хорошая атака получилась у ПСВ! Сайбари из центра отдал пас в левую часть штрафной, Пепи не стал делиться сферой с партнёрами, а пробил сам, попав точно в Салиба. Угловой заработали хозяева.

24' Половина первого тайма у нас уже позади. Очевидное преимущество у подопечных Петера Боша. Гости пока ничего у ворот Бенитеса создать не смогли.

23' МОМЕНТИЩЕ! Затяжная позиционная атака получилась у хозяев! Бакайоко получил мяч правее центра метрах в 27 от ворот и нанёс пушечный удар в дальний угол. Снаряд пролетел рядом с девяткой!

22' Здорово действуют футболисты ПСВ под прессингом соперника. Активно "канониры" сейчас пытались прессинговать своего соперника, однако успеха добиться у них не получилось.

21' Наиграли на свой гол голландские футболисты. Несколько голевых моментов они уже создали у ворот гостей, однако сфера пока упорно в ворота залетать не хочет.

20' ОПАСНО! Тезе с правого фланга шикарный кросс исполнил в центр штрафной, Вертессен перепрыгнул защитника и пробил в правый угол. Игровой снаряд попал в штангу и вылетел в поле!

19' Троссар со штрафного классный кросс выполнил к воротам ПСВ. Хаверц с 10 метров пробил головой, но получилось очень неудачно. Сфера прошла далеко от левой штанги.

18' Троссар с левого фланга смещался в центр, и Тезе откровенно придержал его руками. Немецкий арбитр нарушение правил зафиксировал. Пока очень мало остановок в нашем матче.

17' Лондонцы забрали сферу сейчас под свой контроль. Основная часть владения происходит на своей половине поля. Снова небольшое затишье у нас на поле.

16' Нелсон с правого фланга здорово сместился в центр и пытался обыграться в стеночку с Нкетиа. Защитники хозяев сыграли внимательно и прервали эту перспективную атаку.

15' Продолжают оказывать помощь вратарю гостей. Думается, что игру он сможет продолжить, только вот надолго ли? В этом время Артета отправил разминаться запасного голкипера.

14' А вот это очень неприятно для "Арсенала". Ремсдейл присел на газон и просит появления медицинской бригады. Повреждение получил голкипер во время момента ПСВ.

13' Вертессен на левом фланге смог получить мяч, однако на скорости не удержал игрок ПСВ сферу в пределах поля. Вырисовывается некоторое преимущество у нидерландских футболистов.

12' Бакайоко справа получил мяч, убрал под левую, а затем попытался ударить по воротам. Габриэль сыграл плотно против соперника и этот выстрел принял на себя.

11' Неудачно разыграли лондонцы угловой, и тут же понеслась вперёд быстрая атака ПСВ, однако всё закончилось неточной передачей Сайбари, который запорол очень перспективный момент.

10' Нкетиа справа ворвался в штрафную и попытался прострелить в центр. Сфера попала в Рамальо и ушла за лицевую. Первый угловой в матче для гостей.

9' Ещё один заброс в штрафную лондонцев. Пепи рвался к мячу, но его опередил Ремсдейл, который вовремя выскочил из ворот и опередил форварда ПСВ.

8' ОПАСНО! Угловой в предыдущей ситуации заработали хозяева. После навеса от правого флажка Обиспо оторвался от соперника и с убойной позиции головой пробил выше перекладины!

7' МОМЕНТИЩЕ! Как не забили игроки ПСВ?! Бакайоко с правого фланга прострелил в центр, Ван Анхольт пытался пробить в упор, но попал в голкипера, а добивал с линии вратарской Пепи, однако попал в защитника!

6' Ремсдейл сильно выбил сферу на чужую половину поля, Троссар пытался догнать мяч у самой лицевой, но вышло неудачно. Игровой снаряд укатился за пределы поля.

5' Центральные защитники "Арсенала" устроили между собой довольно-таки затяжную перепасовку. Хозяева в прессинг пока не вступают, а наблюдают за владением "канониров".

4' Очень спокойно начинается наша встреча. Команды попеременно владеют мячом, но до опасных моментов дело пока не доходит. Чуть большей инициативой владеют гости.

3' Напомню, что оба коллектива уже гарантировали себе место весной в плей-офф Лиги Чемпионов. "Арсенал" уже никуда не денется с первого места, а хозяева не опустятся ниже второй строчки.

2' Хозяева вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, "канониры" играют в тёмно-синем комплекте формы. Ворота "Арсенала" в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.