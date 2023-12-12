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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
ПСВ
0:1
Перерыв
Арсенал
0'
0:1
42' Гол
Нкетиа Эдди

Ход матча

42'
0:1
Нкетиа Эдди
(Нелсон Райс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 285
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 172
ПСВ 30.8% (53)
X 37.8% (65)
Арсенал 31.4% (54)
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ПСВ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
17
Жуниор
Мауро
10
Тильман
Малик
30
Ван
Анхольт
Патрик
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
14
Пепи
Рикардо
32
Вертессен
Йорбе
1
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
25
Эльнени
Мохамед
20
Жоржиньо
II
29
Хаверц
Кай
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
19
Троссар
Леандро
ПСВ
4-3-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Арсенал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.7
Сайбари Исмаэль 3 0.3
Веерман Йоэй 2 0.2
Сангаре Ибрахим 2 0.2
Пепи Рикардо 2 (1) 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.1
Тезе Джордан 1 0.1
Бабади Исаак 1 0.1
Ланг Ноа 0 0
Дест Серджиньо 0 0
Вертессен Йорбе 0 0
Тильман Малик 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.67
Сака Букайо 3 0.5
Мартинелли Габриэл 2 0.33
Троссар Леандро 2 0.33
Эдегор Мартин 2 0.33
Хаверц Кай 1 0.17
Нкетиа Эдди 1 0.17
Жоржиньо II 1 (1) 0.17
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Ирвинг 3 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0
Райс Деклан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
12
ПСВ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Пропущено

11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
1
7%
76-90

Пропущено

16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3
ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0
Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1

Результаты матчей

ПСВ
Арсенал

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
1
2
2
3.5
2
1
1
3
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
1
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
4
1
4
5
2.5
2
3
2
7
3.5
2
3
1
8
4.5
1
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 6 5 0 1 16 - 3 15
2.
ПСВ
 0:1 6 2 2 2 7 - 10 8
3.
Ланс
 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
4.
Севилья
 0:0 6 0 3 3 6 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 3 3 0 0 12 - 0 9
2.
Ланс
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
ПСВ
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Севилья
 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
ПСВ
 0:1 3 1 1 1 4 - 7 4
3.
Севилья
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Ланс
 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! ПСВ - "Арсенал" 0-1. 
  • 45'
    Забавный момент случился сейчас в штрафной "Арсенала". Бакайоко показалось, что мяч ушёл за лицевую, и он взял его в руки. Оказалось, что сфера была ещё в поле, поэтому углового для ПСВ на последних секундах тайма не будет. 
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Бакайоко с правого фланга в очередной раз сместился в центр и с 20 метров пробил в правый нижний угол. Ремсдейл вытянулся в струнку и перевёл снаряд на угловой! 
  • Судья
    45'
    Попал мяч в Эльнени в штрафной "Арсенала". Болельщики и футболисты ПСВ пытались выпросить пенальти у немецкого арбитра, но он никакого нарушения в действиях египтянина не увидел. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал Стилер к первому тайму. 
  • 44'
    Хозяева сразу же забрали игровой снаряд в свои ноги. Пытаются они закрыть лондонцев на их половине поля, но особого успеха их действия пока не носят. 
  • 43'
    Бакайоко снова сыграл классно на правом фланге. Ушёл он от Кивёра и выполнил навес на ближний угол вратарской. Пепи из борьбы нанёс удар по воротам, но получилось гораздо выше цели! 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! НКЕТИА! Классная атака получилась у лондонцев! Седрик с правого фланга покатил в центр на Нелсона, который выполнил пас в штрафную на Нкетиа. Форвард сферу обработал, а затем пробил точно в правый нижний угол! 
  • 41'
    Кивёр с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, Нкетиа смог головой пробить по воротам, но делал это из очень неудобного положения, поэтому никакой опасности этот выстрел не носил. 
  • 40'
    Практически ничего не происходит в эти минуты на поле. Команды доигрывают первую половину встречи. Удивительно будет, если кто-то сможет отличиться до перерыва. 
  • 39'
    Напомню, что в группе В помимо ПСВ и "Арсенала" выступают также французский "Ланс" и испанская "Севилья". Изначально, эта группа казалось очень ровной, особенно в борьбе за второе место. 
  • 38'
    Футболисты "Арсенала" в очередной раз забрали мяч под свой контроль. Владение пока ни к чему острому не приводит, а вот острые контратаки хозяев могут быть результативны. 
  • 37'
    Очень здорово поддерживают своих любимцев фанаты ПСВ, которые полностью заполнили трибуны. Думаю, что происходящее на поле их тоже не особо устраивает. 
  • 36'
    Есть моменты в нашем матче, уже две штанги мы увидели, однако темп встречи очень низкий, поэтому смотреть такой футбол очень непросто. Надеюсь, что после перерыва игра несколько изменится. 
  • 35'
    Решили голландские футболисты разыграть угловой низом, однако получилось это у них очень неудачно. Сфера была потеряна и ушла за боковую. Недовольны центральные защитники ПСВ, которые проделали длинный путь в штрафную Ремсдейла. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      34'
      Хорошая атака получилась у ПСВ! Сайбари из центра отдал пас в левую часть штрафной, Пепи не стал делиться сферой с партнёрами, а пробил сам, попав точно в Салиба. Угловой заработали хозяева. 
    • 33'
      Удивительно спокойный футбол пока получается в нашем матче. Многие ожидали, что команды сегодня продемонстрируют яркий футбол. Пока до такого очень далеко, особенно в исполнении "Арсенала". 
    • 32'
      Мауро Жуниор с левого фланга классный навес выполнил в штрафную гостей, Габриэль головой вынес точно на Тезе, который с дальней дистанции пробил по воротам, вот только получилось очень неточно! 
    • Штанга
      31'
      ШТАНГА! Вот и первый момент "Арсенала"! Эльнени метров с 25 пробил в район левого нижнего угла. Сфера по уходящей траектории шла, но только "облизнула" штангу! 
    • 30'
      Седрик с правого фланга выполнил кросс в штрафную соперника. но защитники спокойно справились с угрозой. Начинают поддавливать футболисты "Арсенала". 
    • 29'
      И очередной заброс на правый фланг атаки хозяев. Бакайоко вёл борьбу с соперником, но Кивёр вышел победителем из этой дуэли. Непросто сегодня приходится польскому защитнику "Арсенала". 
    • 28'
      Обиспо со своей половины поля выполнил сильную диагональ на правый край атаки. Первым на мяче оказался Кивёр, который головой выбил сферу за боковую. 
    • 27'
      Очередное затишье в нашем матче. Инициатива перешла к лондонским футболистам, которые сегодня спешить никуда не собираются. Устраивает их спокойное течение матча. 
    • 26'
      Заработали "канониры" аут вблизи чужой штрафной, однако ничего опасного из этого извлечь не удалось. Очень здорово в обороне действуют футболисты ПСВ. 
    • 25'
      Седрик с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной, Нкетиа головой хитро скинул вправо, но Нелсон к мячу не успел, так как его опередил Бенитес, вовремя выскочивший из ворот. 
    • 24'
      Половина первого тайма у нас уже позади. Очевидное преимущество у подопечных Петера Боша. Гости пока ничего у ворот Бенитеса создать не смогли. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТИЩЕ! Затяжная позиционная атака получилась у хозяев! Бакайоко получил мяч правее центра метрах в 27 от ворот и нанёс пушечный удар в дальний угол. Снаряд пролетел рядом с девяткой! 
    • 22'
      Здорово действуют футболисты ПСВ под прессингом соперника. Активно "канониры" сейчас пытались прессинговать своего соперника, однако успеха добиться у них не получилось. 
    • 21'
      Наиграли на свой гол голландские футболисты. Несколько голевых моментов они уже создали у ворот гостей, однако сфера пока упорно в ворота залетать не хочет. 
    • Штанга
      20'
      ОПАСНО! Тезе с правого фланга шикарный кросс исполнил в центр штрафной, Вертессен перепрыгнул защитника и пробил в правый угол. Игровой снаряд попал в штангу и вылетел в поле!
    • 19'
      Троссар со штрафного классный кросс выполнил к воротам ПСВ. Хаверц с 10 метров пробил головой, но получилось очень неудачно. Сфера прошла далеко от левой штанги. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Троссар с левого фланга смещался в центр, и Тезе откровенно придержал его руками. Немецкий арбитр нарушение правил зафиксировал. Пока очень мало остановок в нашем матче. 
    • 17'
      Лондонцы забрали сферу сейчас под свой контроль. Основная часть владения происходит на своей половине поля. Снова небольшое затишье у нас на поле. 
    • 16'
      Нелсон с правого фланга здорово сместился в центр и пытался обыграться в стеночку с Нкетиа. Защитники хозяев сыграли внимательно и прервали эту перспективную атаку. 
    • 15'
      Продолжают оказывать помощь вратарю гостей. Думается, что игру он сможет продолжить, только вот надолго ли? В этом время Артета отправил разминаться запасного голкипера. 
    • Травма, повреждение
      14'
      А вот это очень неприятно для "Арсенала". Ремсдейл присел на газон и просит появления медицинской бригады. Повреждение получил голкипер во время момента ПСВ. 
    • 13'
      Вертессен на левом фланге смог получить мяч, однако на скорости не удержал игрок ПСВ сферу в пределах поля. Вырисовывается некоторое преимущество у нидерландских футболистов. 
    • 12'
      Бакайоко справа получил мяч, убрал под левую, а затем попытался ударить по воротам. Габриэль сыграл плотно против соперника и этот выстрел принял на себя. 
    • 11'
      Неудачно разыграли лондонцы угловой, и тут же понеслась вперёд быстрая атака ПСВ, однако всё закончилось неточной передачей Сайбари, который запорол очень перспективный момент. 
    • Угловой
      10'
      Нкетиа справа ворвался в штрафную и попытался прострелить в центр. Сфера попала в Рамальо и ушла за лицевую. Первый угловой в матче для гостей. 
    • 9'
      Ещё один заброс в штрафную лондонцев. Пепи рвался к мячу, но его опередил Ремсдейл, который вовремя выскочил из ворот и опередил форварда ПСВ. 
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Угловой в предыдущей ситуации заработали хозяева. После навеса от правого флажка Обиспо оторвался от соперника и с убойной позиции головой пробил выше перекладины! 
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Как не забили игроки ПСВ?! Бакайоко с правого фланга прострелил в центр, Ван Анхольт пытался пробить в упор, но попал в голкипера, а добивал с линии вратарской Пепи, однако попал в защитника! 
    • 6'
      Ремсдейл сильно выбил сферу на чужую половину поля, Троссар пытался догнать мяч у самой лицевой, но вышло неудачно. Игровой снаряд укатился за пределы поля. 
    • 5'
      Центральные защитники "Арсенала" устроили между собой довольно-таки затяжную перепасовку. Хозяева в прессинг пока не вступают, а наблюдают за владением "канониров". 
    • 4'
      Очень спокойно начинается наша встреча. Команды попеременно владеют мячом, но до опасных моментов дело пока не доходит. Чуть большей инициативой владеют гости. 
    • 3'
      Напомню, что оба коллектива уже гарантировали себе место весной в плей-офф Лиги Чемпионов. "Арсенал" уже никуда не денется с первого места, а хозяева не опустятся ниже второй строчки. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, "канониры" играют в тёмно-синем комплекте формы. Ворота "Арсенала" в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    • Первый тайм
    • 49'
      Контроль мяча: ПСВ: 46%, Арсенал: 54%.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Бакайоко Жоан задерживает мяч рукой
    • 47'
      Нкетиа Эдди из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Аарон Рэмсдейл держит все под контролем
    • 46'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 46'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 46'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 43%, Арсенал: 57%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 44'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 44'
      Шанс! Рикардо Пепи из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 44'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 42'
      Нелсон Райс сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Нкетиа Эдди забивает с левой ноги!
    • 42'
      Нелсон Райс из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Жуниор Мауро успешно блокирует удар.
    • 41'
      Нкетиа Эдди из команды Арсенал наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 41'
      Кивёр Якуб из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 43%, Арсенал: 57%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Хаверц Кай из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 40'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 37'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Троссар Леандро наказан за толчок Тезе Джордан
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 48%, Арсенал: 52%.
    • 35'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Тильман Малик из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Салиба Вильям успешно блокирует удар.
    • 34'
      Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 32'
      Тезе Джордан не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Кивёр Якуб из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 30'
      Сайбари Исмаэль выиграл воздушное противоборство у Эльнени Мохамед.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 29'
      Близко! Эльнени Мохамед нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 29'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Хаверц Кай из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Обиспо Армандо
    • 28'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 27'
      Нелсон Райс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 47%, Арсенал: 53%.
    • 25'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Тильман Малик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Жоржиньо II
    • 23'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 22'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 21'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Сайбари Исмаэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Жоржиньо II
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 47%, Арсенал: 53%.
    • 20'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 19'
      ШТАНГА! Пробил головой Вертессен Йорбе прямо в каркас ворот!
    • 19'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Седрик Соареш из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 18'
      Шанс! Хаверц Кай из команды Арсенал пробил головой, но мимо
    • 18'
      Троссар Леандро из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Тезе Джордан из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Троссар Леандро.
    • 16'
      Контроль мяча: ПСВ: 49%, Арсенал: 51%.
    • 16'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 16'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 15'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Ремсдейл Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      Кивёр Якуб успешно блокирует удар.
    • 12'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Контроль мяча: ПСВ: 40%, Арсенал: 60%.
    • 10'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 10'
      Троссар Леандро из команды Арсенал разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 9'
      Салиба Вильям из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 7'
      Шанс! Обиспо Армандо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 7'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Рикардо Пепи должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Габриэль дос Сантос успешно блокирует удар.
    • 6'
      Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Габриэль дос Сантос из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 4'
      Контроль мяча: ПСВ: 27%, Арсенал: 73%.
    • 4'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 3'
      Седрик Соареш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Арсенал начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 0:1 Арсенал

    Исход игры
    ПСВ
    30.8% (53)
    Ничья
    37.8% (65)
    Арсенал
    31.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    93.1% (108)
    Нет
    6.9% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (42)
    1:2 Арсенал
    15.7% (27)
    2:1 ПСВ
    12.2% (21)
    2:2 Ничья
    6.4% (11)
    1:0 ПСВ
    2.9% (5)
    2:3 Арсенал
    1.2% (2)
    1:3 Арсенал
    1.2% (2)
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