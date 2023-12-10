Тур: 6. Стадион: Филипс.
История личных встреч
ПСВ
Арсенал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
0
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|7 (1)
|0.78
|Сайбари Исмаэль
|3
|0.33
|Веерман Йоэй
|2
|0.22
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.22
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.22
|Бакайоко Жоан
|1
|0.11
|Тезе Джордан
|1
|0.11
|Бабади Исаак
|1
|0.11
|Ланг Ноа
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|Тильман Малик
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|4
|0.8
|Сака Букайо
|3
|0.6
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.4
|Троссар Леандро
|2
|0.4
|Эдегор Мартин
|2
|0.4
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
12
ПСВ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Пропущено
11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
1
7%
76-90
Пропущено
16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3
ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Арсенал
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
11
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
41
45
23
27
23
18
14
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогнозы на матч ПСВ - Арсенал
Исход игры
ПСВ
17.9% (7)
Ничья
33.3% (13)
Арсенал
48.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
88.57% (31)
Нет
11.43% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (11)
1:2 Арсенал
25.6% (10)
2:1 ПСВ
7.7% (3)
2:3 Арсенал
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
1:3 Арсенал
5.1% (2)
2:0 ПСВ
5.1% (2)
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