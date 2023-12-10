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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
ПСВ
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 39
ПСВ 17.9% (7)
X 33.3% (13)
Арсенал 48.7% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Арсенал
3.70
3.90
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2.75
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСВ
Арсенал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.78
Сайбари Исмаэль 3 0.33
Веерман Йоэй 2 0.22
Сангаре Ибрахим 2 0.22
Пепи Рикардо 2 (1) 0.22
Бакайоко Жоан 1 0.11
Тезе Джордан 1 0.11
Бабади Исаак 1 0.11
Ланг Ноа 0 0
Дест Серджиньо 0 0
Вертессен Йорбе 0 0
Тильман Малик 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.8
Сака Букайо 3 0.6
Мартинелли Габриэл 2 0.4
Троссар Леандро 2 0.4
Эдегор Мартин 2 0.4
Хаверц Кай 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Томиясу Такэхиро 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Ирвинг 3 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0
Райс Деклан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
12
ПСВ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Арсенал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Пропущено

11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
1
7%
76-90

Пропущено

16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3
ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Арсенал

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
1
2
2
3.5
2
1
1
3
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
1
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
4
1
4
5
2.5
2
3
2
7
3.5
2
3
1
8
4.5
1
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 5 4 0 1 15 - 3 12
2.
ПСВ
 5 2 2 1 7 - 9 8
3.
Ланс
 5 1 2 2 4 - 10 5
4.
Севилья
 5 0 2 3 6 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3 3 0 0 12 - 0 9
2.
ПСВ
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3 1 1 1 4 - 7 4
2.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Ланс
 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 39
    ПСВ 17.9% (7)
    X 33.3% (13)
    Арсенал 48.7% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Арсенал
    3.70
    3.90
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    Прогнозы на матч ПСВ - Арсенал

    Исход игры
    ПСВ
    17.9% (7)
    Ничья
    33.3% (13)
    Арсенал
    48.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (31)
    Нет
    11.43% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    1:2 Арсенал
    25.6% (10)
    2:1 ПСВ
    7.7% (3)
    2:3 Арсенал
    5.1% (2)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    1:3 Арсенал
    5.1% (2)
    2:0 ПСВ
    5.1% (2)
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    ПСВ
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