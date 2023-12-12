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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Копенгаген
0:0
Второй тайм: 49'
Галатасарай
0'
37' Желтая карточка
Йелерт Элиас

Ход матча

37'
Йелерт Элиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 211 Количество передач 296
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 171
Копенгаген 25.1% (43)
X 38.6% (66)
Галатасарай 36.3% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Копенгаген
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
23
Айхан
Кан
20
Тете
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
Копенгаген
4-3-3
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.25
Ларссон Джордан 3 0.25
Оскарссон Орри 3 0.25
Лерагер Лукас 2 0.17
Классон Виктор 2 0.17
Эльюнусси Мохамед 2 0.17
Фальк Расмус 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Ачури Мохамед Элиас 1 0.08
Бардгджи Руни 1 0.08
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (2) 0.42
Актюркоглу Мухаммед 3 0.25
Мертенс Дрис 2 0.17
Зиеш Хаким 2 0.17
Дервисоглу Халил 2 0.17
Оливейра Сержиу 1 0.08
Заха Уилфрид 1 0.08
Тете 1 0.08
Бакамбу Седрик 1 0.08
Бардакчи Абдулкерим 1 0.08
Анхелиньо Хосе 1 0.08
Мидтше Фредрик 1 0.08
Боэ Саша 1 0.08
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 4 1
Фальк Расмус 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Айхан Кан 3 0
Боэ Саша 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Галатасарай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
9
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
9
47%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
2
11%
0
0%
91-120

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
19%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0
Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3

Результаты матчей

Копенгаген
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
4
3
8
2.5
4
7
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 6 4 2 0 11 - 6 14
2.
Копенгаген
 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
3.
Галатасарай
 0:0 6 1 3 2 10 - 12 6
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 6 1 2 3 12 - 14 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Копенгаген
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Галатасарай
 0:0 3 0 2 1 6 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Галатасарай
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Копенгаген
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 9 - 11 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Мог убегать на ворота соперника Заха после заброса от Санчеса, но его опередил Дикс и головой сбросил сферу за пределы поля.
  • 49'
    С угла поля навесил Классон на линию вратарской, но на выходе Муслера спокойно вынес сферу кулаком.
  • Угловой
    48'
    Ачури пробивал из пределов штрафной после заброса от Йелерта, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 47'
    Сместился с левого фланга Классон в центр и отдал поперек на Эльюнусси, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Отличным пасом Классон запустил в штрафную Ачури, который упал в борьбе с защитником. Судья не стал здесь назначать пенальти.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма, не много было остановок.
  • 44'
    Ушел от соперника Эльюнусси по флангу и навесил в центр штрафной, где пробил головой Ачури, но точности ему не хватило.
  • 43'
    Мягко забросил в штрафную Лерагер на ход Эльюнусси, но на выходе первым на мяче оказался Муслера.
  • 42'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Ачури и навесил в центр штрафной. Здесь выше всех прыгнул Санчес и вынес сферу подальше от ворот.
  • 41'
    Со штрафного Боэ навесил на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником головой не дотянулся до мяча Актюркоглу.
  • Желтая карточка
    40'
    Руками придержал соперника на фланге Йелерт, уложив на газон, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 39'
    После обрезки Тете на своей половине поля мог убегать на ворота Ачури, но вовремя вернулся в оборону Санчес и отобрал сферу в подкате.
  • Офсайд
    38'
    В центре поля зацепился Классон и забросил вперед на Эльюнусси, но тот не выдержал линию и в офсайде оказался.
  • Бонусы букмекеров
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    • 37'
      Протащил сферу по флангу Анхелиньо и навесил в центр штрафной, но мяч здесь спокойно вынес подальше от ворот Дикс.
    • 36'
      Диагональный пас Торрейра исполнял на левый фланг, куда Заха забегал. В последний момент сферу перехватил Анкерсен.
    • 35'
      В центре поля Заха по ногам получил в подкате от Лерагера. Можно было показать карточку, но пожалел судья нарушителя.
    • 34'
      Актюркоглу зацепился в чужой штрафной и сбросил налево под удар Заха, но перехватил этот пас Анкерсен.
    • 33'
      С угла поля навесил Йелерт на линию вратарской, но на выходе Муслера кулаком вынес сферу на фланг.
    • Угловой
      32'
      Убежал Анкерсен по флангу и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Боэ вынес на угловой.
    • 31'
      Мог убегать на ворота соперника Классон после заброса от Анкерсена, но вышел Муслера за пределы штрафной и вынес сферу в аут.
    • 30'
      Мог убегать на ворота соперника Эльюнусси после заброса от Лерагера, но Боэ вернулся в оборону и головой сбросил сферу в руки Муслере.
    • 29'
      Ушел от соперника финтом на фланге Боэ и прострелил в центр, но здесь спокойно вынес сферу в сторону Вавро.
    • 28'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником Санчес получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 27'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости с левого фланга Классон и прострелил вдоль ворот, но на выходе Муслера перехватил сферу.
    • 26'
      Отличным пасом Икарди запустил в контратаку Актюркоглу, но вовремя вернулся в оборону Йеперт и вынес сферу в аут.
    • 25'
      По флангу отдавал Боэ на ход Тете, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 24'
      Со штрафного навесил на линию вратарской Актюркоглу. Здесь спокойно головой Анкерсен вынес сферу на фланг.
    • 23'
      На фланге получил Боэ по ногам в борьбе против Эльюнусси. Штрафной удар исполнять будут игроки "Галатасарая".
    • 22'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Икарди и сбросил поперек на Актюркоглу, но тому пробить не позволил Дикс.
    • 21'
       Диагональ исполнял Айхан на правый фланг, куда забегал Тете, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 20'
      Пробивал головой с угла штрафной Икарди после навеса с угла поля, но мяч полетел крайне неточно.
    • 19'
      Убегал в контратаку на скорости Айхан и прострелил вдоль ворот, но Дикс в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.
    • 18'
      С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Анкерсен на ход Классону, но вынес здесь сферу в аут Санчес.
    • 17'
      Накрутил соперника на фланге Тете и навесил в центр штрафной, но здесь головой Дикс не позволил пробить Икарди.
    • 16'
      С угла поля навесил в центр штрафной Анхелиньо, но мяч ногой вынес обратно на фланг Йеперт.
    • Угловой
      15'
      Пробивал головой на дальней штанге Тете после подачи с фланга от Актюркоглу, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
    • 14'
      На фланг получил по ногам Заха в борьбе против Анкерсена. Штрафной удар исполнять будут турки.
    • 13'
      Ушел от соперника по флангу Тете и отдал в штрафную на ход Боэ, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 12'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Ачури, но напоролся на Бардакчи, который в чистом подкате отобрал сферу.
    • 11'
      Отобрал мяч на фланге Гонсалвеш и прострелил вдоль ворот, но сфера рикошетом от ноги защитника полетела в аут.
    • 10'
      Тонко отдавал пас в штрафную Эльюнусси на ход Заха, но того грамотно оттеснил корпусом от мяча Дикс.
    • 9'
      Диагональ исполнял Бардакчи на правый фланг, куда забегал Тете, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 8'
      Ворвался в штрафную соперника Анкерсен и пробил по воротам после паса от Эльюнусси, но точности ему немного не хватило.
    • 7'
      Мягко забросил Классон в штрафную на ход Эльюнусси, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Торрейра в борьбе против Ачури, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 5'
      Пробивал по воротам Гонсалвеш после скидки от Классона, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 4'
      Дальний заброс в штрафную соперника исполнял Актюркоглу на ход Икарди, но того опередил Вавро и сбросил мяч головой в руки голкиперу.
    • 3'
      С правого фланга Тете отдавал вперед на ход Икарди, но тому пробить по воротам не позволил Дикс в силовой борьбе.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе оранжево-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Копенгагена"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Галатасарай

    Исход игры
    Копенгаген
    25.1% (43)
    Ничья
    38.6% (66)
    Галатасарай
    36.3% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (99)
    Нет
    15.38% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.1% (43)
    1:2 Галатасарай
    12.3% (21)
    2:1 Копенгаген
    11.7% (20)
    1:0 Копенгаген
    4.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.7% (8)
    0:1 Галатасарай
    2.9% (5)
    0:2 Галатасарай
    1.8% (3)
    2:0 Копенгаген
    1.2% (2)
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