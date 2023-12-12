Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Сместился с левого фланга Классон в центр и отдал поперек на Эльюнусси, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Ачури пробивал из пределов штрафной после заброса от Йелерта, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Классон на линию вратарской, но на выходе Муслера спокойно вынес сферу кулаком.

Мог убегать на ворота соперника Заха после заброса от Санчеса, но его опередил Дикс и головой сбросил сферу за пределы поля.

Отличным пасом Классон запустил в штрафную Ачури, который упал в борьбе с защитником. Судья не стал здесь назначать пенальти.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

В центре поля зацепился Классон и забросил вперед на Эльюнусси, но тот не выдержал линию и в офсайде оказался.

После обрезки Тете на своей половине поля мог убегать на ворота Ачури, но вовремя вернулся в оборону Санчес и отобрал сферу в подкате.

Руками придержал соперника на фланге Йелерт, уложив на газон, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного Боэ навесил на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником головой не дотянулся до мяча Актюркоглу.

Подключился к атаке своей команды по флангу Ачури и навесил в центр штрафной. Здесь выше всех прыгнул Санчес и вынес сферу подальше от ворот.

Мягко забросил в штрафную Лерагер на ход Эльюнусси, но на выходе первым на мяче оказался Муслера.

Ушел от соперника Эльюнусси по флангу и навесил в центр штрафной, где пробил головой Ачури, но точности ему не хватило.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма, не много было остановок.

Пауза в матче. В столкновении с соперником Санчес получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

Ушел от соперника финтом на фланге Боэ и прострелил в центр, но здесь спокойно вынес сферу в сторону Вавро.

Мог убегать на ворота соперника Эльюнусси после заброса от Лерагера, но Боэ вернулся в оборону и головой сбросил сферу в руки Муслере.

Мог убегать на ворота соперника Классон после заброса от Анкерсена, но вышел Муслера за пределы штрафной и вынес сферу в аут.

Убежал Анкерсен по флангу и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Боэ вынес на угловой.

С угла поля навесил Йелерт на линию вратарской, но на выходе Муслера кулаком вынес сферу на фланг.

Актюркоглу зацепился в чужой штрафной и сбросил налево под удар Заха, но перехватил этот пас Анкерсен.

В центре поля Заха по ногам получил в подкате от Лерагера. Можно было показать карточку, но пожалел судья нарушителя.

Диагональный пас Торрейра исполнял на левый фланг, куда Заха забегал. В последний момент сферу перехватил Анкерсен.

Протащил сферу по флангу Анхелиньо и навесил в центр штрафной, но мяч здесь спокойно вынес подальше от ворот Дикс.

27' Ворвался в штрафную соперника на скорости с левого фланга Классон и прострелил вдоль ворот, но на выходе Муслера перехватил сферу.

26' Отличным пасом Икарди запустил в контратаку Актюркоглу, но вовремя вернулся в оборону Йеперт и вынес сферу в аут.

25' По флангу отдавал Боэ на ход Тете, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

24' Со штрафного навесил на линию вратарской Актюркоглу. Здесь спокойно головой Анкерсен вынес сферу на фланг.

23' На фланге получил Боэ по ногам в борьбе против Эльюнусси. Штрафной удар исполнять будут игроки "Галатасарая".

22' Зацепился за мяч в чужой штрафной Икарди и сбросил поперек на Актюркоглу, но тому пробить не позволил Дикс.

21' Диагональ исполнял Айхан на правый фланг, куда забегал Тете, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

20' Пробивал головой с угла штрафной Икарди после навеса с угла поля, но мяч полетел крайне неточно.

19' Убегал в контратаку на скорости Айхан и прострелил вдоль ворот, но Дикс в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.

18' С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Анкерсен на ход Классону, но вынес здесь сферу в аут Санчес.

17' Накрутил соперника на фланге Тете и навесил в центр штрафной, но здесь головой Дикс не позволил пробить Икарди.

16' С угла поля навесил в центр штрафной Анхелиньо, но мяч ногой вынес обратно на фланг Йеперт.

15' Пробивал головой на дальней штанге Тете после подачи с фланга от Актюркоглу, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

14' На фланг получил по ногам Заха в борьбе против Анкерсена. Штрафной удар исполнять будут турки.

13' Ушел от соперника по флангу Тете и отдал в штрафную на ход Боэ, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

12' Ворвался в штрафную соперника на скорости Ачури, но напоролся на Бардакчи, который в чистом подкате отобрал сферу.

11' Отобрал мяч на фланге Гонсалвеш и прострелил вдоль ворот, но сфера рикошетом от ноги защитника полетела в аут.

10' Тонко отдавал пас в штрафную Эльюнусси на ход Заха, но того грамотно оттеснил корпусом от мяча Дикс.

9' Диагональ исполнял Бардакчи на правый фланг, куда забегал Тете, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

8' Ворвался в штрафную соперника Анкерсен и пробил по воротам после паса от Эльюнусси, но точности ему немного не хватило.

7' Мягко забросил Классон в штрафную на ход Эльюнусси, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

6' В центре поля получил по ногам Торрейра в борьбе против Ачури, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

5' Пробивал по воротам Гонсалвеш после скидки от Классона, но мяч полетел намного выше перекладины.

4' Дальний заброс в штрафную соперника исполнял Актюркоглу на ход Икарди, но того опередил Вавро и сбросил мяч головой в руки голкиперу.

3' С правого фланга Тете отдавал вперед на ход Икарди, но тому пробить по воротам не позволил Дикс в силовой борьбе.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе оранжево-красный комплект формы.