Тур: 6. Стадион: Паркен. Главный судья: Орсато Даниэле
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
211 Количество передач 296
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
20
Тете
14
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
50 Жанкат ИлмазВратарь
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Копенгаген
Галатасарай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|3 (1)
|0.25
|Ларссон Джордан
|3
|0.25
|Оскарссон Орри
|3
|0.25
|Лерагер Лукас
|2
|0.17
|Классон Виктор
|2
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.17
|Фальк Расмус
|1
|0.08
|Вавро Денис
|1
|0.08
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.08
|Бардгджи Руни
|1
|0.08
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|5 (2)
|0.42
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.25
|Мертенс Дрис
|2
|0.17
|Зиеш Хаким
|2
|0.17
|Дервисоглу Халил
|2
|0.17
|Оливейра Сержиу
|1
|0.08
|Заха Уилфрид
|1
|0.08
|Тете
|1
|0.08
|Бакамбу Седрик
|1
|0.08
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.08
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.08
|Мидтше Фредрик
|1
|0.08
|Боэ Саша
|1
|0.08
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|4
|1
|Фальк Расмус
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Вавро Денис
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Боэ Саша
|3
|0
|Торрейра Лукас
|1
|1
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
3
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Галатасарай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
9
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
9
47%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
2
11%
0
0%
91-120
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
19%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0
Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3
Результаты матчей
Копенгаген
Галатасарай
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
33
23
15
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
74
38
47
29
110
110
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|3.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|4.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|12 - 14
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|9 - 11
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Галатасарай
Исход игры
Копенгаген
25.1% (43)
Ничья
38.6% (66)
Галатасарай
36.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.1% (43)
1:2 Галатасарай
12.3% (21)
2:1 Копенгаген
11.7% (20)
1:0 Копенгаген
4.7% (8)
2:2 Ничья
4.7% (8)
0:1 Галатасарай
2.9% (5)
0:2 Галатасарай
1.8% (3)
2:0 Копенгаген
1.2% (2)
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