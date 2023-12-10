  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Копенгаген
 
Позже
Галатасарай
Прогнозы 40
Копенгаген 45% (18)
X 30% (12)
Галатасарай 25% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Галатасарай
3.65
3.85
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Копенгаген
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.27
Ларссон Джордан 3 0.27
Оскарссон Орри 3 0.27
Лерагер Лукас 2 0.18
Классон Виктор 2 0.18
Эльюнусси Мохамед 2 0.18
Фальк Расмус 1 0.09
Вавро Денис 1 0.09
Ачури Мохамед Элиас 1 0.09
Бардгджи Руни 1 0.09
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (2) 0.45
Актюркоглу Мухаммед 3 0.27
Мертенс Дрис 2 0.18
Зиеш Хаким 2 0.18
Дервисоглу Халил 2 0.18
Оливейра Сержиу 1 0.09
Заха Уилфрид 1 0.09
Тете 1 0.09
Бакамбу Седрик 1 0.09
Бардакчи Абдулкерим 1 0.09
Анхелиньо Хосе 1 0.09
Мидтше Фредрик 1 0.09
Боэ Саша 1 0.09
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Фальк Расмус 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Айхан Кан 3 0
Боэ Саша 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Галатасарай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
9
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
9
47%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
2
11%
0
0%
91-120

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
19%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3

Результаты матчей

Копенгаген
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
4
3
8
2.5
4
7
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Копенгаген
 5 1 2 2 7 - 8 5
3.
Галатасарай
 5 1 2 2 10 - 12 5
4.
Манчестер Юнайтед
 5 1 1 3 12 - 14 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Галатасарай
 3 0 2 1 6 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Копенгаген
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Манчестер Юнайтед
 3 0 1 2 9 - 11 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.30. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.30 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 40
    Копенгаген 45% (18)
    X 30% (12)
    Галатасарай 25% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Галатасарай
    3.65
    3.85
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Копенгаген - Галатасарай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Копенгаген - Галатасарай

    Исход игры
    Копенгаген
    45% (18)
    Ничья
    30% (12)
    Галатасарай
    25% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    2:1 Копенгаген
    25% (10)
    1:2 Галатасарай
    10% (4)
    1:0 Копенгаген
    10% (4)
    0:1 Галатасарай
    7.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Копенгаген
    Галатасарай
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     