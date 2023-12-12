  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Интер Милан
0:0
Второй тайм: 48'
Реал Сосьедад
0'
21' Желтая карточка
Субельдия Игор
44' Желтая карточка
Захарян Арсен

Ход матча

21'
 
Субельдия Игор
44'
 
Захарян Арсен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 167 Количество передач 337
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 153
Интер Милан 81.7% (125)
X 13.7% (21)
Реал Сосьедад 4.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Реал Сосьедад
3.65
4.25
Реклама, betboom.ru
4.56
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
30
Аугусто
Карлос
7
Куадрадо
Хуан
16
Фраттези
Давиде
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
70
Санчес
Алексис
9
Тюрам
Маркус
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
14
Кубо
Такефуса
19
Умар
Садик
10
Оярсабаль
Микель
Интер Милан
3-5-2
Реал Сосьедад
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 (1) 0.29
Мартинес Лаутаро 2 (1) 0.29
Фраттези Давиде 1 0.14
Арнаутович Марко 1 0.14
Тюрам Маркус 1 0.14
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.14
Ачерби Франческо 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Биссекк Янн-Аурель 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.5
Оярсабаль Микель 2 0.33
Мерино Микель 1 0.17
Барренечеа Андер 1 0.17
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Браис Мендес 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
57%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3

Результаты матчей

Интер Милан
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
2.
Интер Милан
 0:0 6 3 3 0 8 - 5 12
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:2 6 1 1 4 3 - 7 4
4.
Бенфика
 2:0 6 1 1 4 6 - 10 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Реал Сосьедад
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Бенфика
 2:0 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Интер Милан
 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Бенфика
 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Димарко обокрал на чужой половине поля Траоре, но не смог уйти от следующего соперника, который в подкате выбил мяч из его ног.
  • 47'
    Без замен обошлись команды в перерыве. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! 
  • Фол, нарушение
    45'
    Субельдия нарушил правила на игроке "Интера", который пока не может подняться с газона.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к первому тайму. 
  • 45'
    Мхитарян обыграл двух соперников и покатил на забегающего в штрафную Димарко, который сразу пробил в ближний угол, но попал точно в Ремиро. Есть удар в створ! 
  • Желтая карточка
    44'
    Захарян получил желтую карточку за срыв атаки. Прихватил за футболку Фраттези россиянин. 
  • 43'
    Вот уже "Интер" решил поиграть с мячом, а гости активно прессингуют. 
  • 42'
    Димарко подал на линию штрафной соперника, где Чалханоглу не смог как следует попасть по мячу, а ведь хорошая позиция была для удара.
  • 41'
    Захарян подал с угла поля, однако ничего не получилось у "Реал Сосьедада" создать в чужой штрафной. 
  • Угловой
    40'
    Кубо навесил в штрафную "Интера", где Мерино выиграл вверх, но мяч от его головы отскочил в соперника и ушел на угловой.
  • Опасный момент
    39'
    МОМЕНТ! Дождались! "Интер" убежал в быструю атаку, в ходе которой Тюрам вместо очевидной передачи на правый фланг решил перевести мяч налево, однако "круглый" попал в ногу сопернику и отскочил к Санчесу, тот уже с острового угла делал скидку в центр, где защитник подставил свою ногу, но и на этом эпизод не закончился! Снаряд отскочил к футболисту "Интера", который мощно пробил по воротам, но игрок "Реал Сосьедада" принял выстрел на себя!
  • 37'
    Тюрам пяткой подключил к атаке Аугусто, который выполнил подачу в штрафную площадь "Реал Сосьедада", где Мхитарян головой нанес удар по воротам, но мяч прошел намного выше цели.
  • 36'
    Ни одного удара в створ ворот не было в эти 35 минут игры. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      35'
      Муньос грубо сыграл против Куадрадо, но арбитр не стал показывать желтую карточку защитнику "Реал Сосьедада".
    • 34'
      Захарян в очередной раз размахивает руками перед штрафной "Интера", но по-прежнему мяч до него не доходит. 
    • 33'
      Кубо увидел в чужой штрафной Оярсабаля и покатил на него, но передача получилась неточной. 
    • 32'
      Садик вошел в штрафную "Интера", но потерял равновесие в борьбе и завалился на газон.
    • 31'
      Мхитарян перевел мяч на противоположный фланг на ход Куадрадо, но передача получилась слишком сильной.
    • 29'
      Пытаются баски подобраться к воротам "Интера", но в эти минуты плотно действуют в обороне хозяева поля.  
    • Офсайд
      28'
      Санчес снова забрался в офсайд, ворвавшись в свободную зону между защитниками "Реал Сосьедада". 
    • 27'
      Разыграл Захарян этот стандарт, после чего Кубо выполнил верховую передачу в штрафную "Интера", но там ничего придумать не получилось.
    • Фол, нарушение
      26'
      Штрафной удар заработали гости на чужой половине поля. У мяча Арсен Захарян.
    • Фол, нарушение
      25'
      Мерино получил удар по голове от Аугусто, но все обошлось. Уже поднялся с газона игрок "Реал Сосьедада". 
    • Офсайд
      24'
      Санчес ворвался в штрафную гостей, но боковой зафиксировал положение вне игры.
    • 23'
      Тюрам пытался запрессинговать на бровке защитника "Реал Сосьедада", но тот сыграл очень надежно и отдал мяч назад своему вратарю. 
    • 22'
      Димарко подал в штрафную площадь, но мяч прилетел точно на голову одному из игроков обороняющейся команды.
    • Желтая карточка
      21'
      Субельдия получает желтую карточку за фол на Тюраме у своей штрафной площади. Хороший шанс для "Интера".
    • Фол, нарушение
      19'
      Снова Субельдия уложил на газон своего соперника, обхватив его обеими руками.
    • 18'
      Очень медленный футбол мы пока наблюдаем с редкими подходами "Реал Сосьедада" к воротам "Интера".
    • 17'
      Захарян в поисках мяча ушел на правый фланг, в борьбе смог получить игровой снаряд, но не смог придумать продолжение атаки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Субельдия нарушил правила на игроке "Интера" в центре поля. 
    • 15'
      Кубо долго не мог придумать, что ему делать с мячом на подходе к штрафной, ведь там его встретили сразу два игрока соперника. В итоге пришлось выполнить передачу назад. 
    • 13'
      Кубо поборолся в штрафной "Интера" после подачи от углового флажка, но мяч был выбит футболистами "нерадзурри" в район центра поля. 
    • Угловой
      12'
      Траоре подключился к атаке по правому флангу и попытался навесить в штрафную "Интера" - заработал угловой. 
    • 11'
      Не дают пока партнеры мяч Захаряну, хотя российский хавбек очень активно открывается и просит передачи. 
    • 10'
      Совсем без мяча "Интер". Очень много прессингуют хозяева, но пока это не приносит им никакой пользы. Очень легко сан-себастьянцы выбираются из-под давления. 
    • 9'
      Классно "Реал Сосьедад" вышел из-под прессинга на своей половине поля. Дошли гости до чужих ворот, но удар из-за пределов штрафной был заблокирован. 
    • 8'
      Снова Кубо выполнил прострел в штрафную площадь "Интера" со своего фланга, но передача не дошла до его одноклубников. 
    • 7'
      "Реал Сосьедад" больше владеет мячом на первых минутах игры. Однако не спешат атаковать футболисты Альгуасиля. Пока они аккуратно двигают игровой снаряд и пытаются найти свободные зоны. 
    • 6'
      Не боятся гости разыгрывать мяч от своих ворот, несмотря на серьезное давление футболистов "Интера".
    • 5'
      Кубо ворвался в штрафную "Интера" с правого края и сделал передачу в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч был перехвачен. 
    • 4'
      Гости завладели мячом и никуда не спешат. Перекатывают они мяч на своей половине поля. 
    • 3'
      Чалханоглу прострелил в штрафную "Реал Сосьедада", но мяч был выбит защитниками. 
    • Угловой
      2'
      "Интер" провел первую атаку по правому флангу и заработал угловой у ворот гостей. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Реал Сосьедад.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.94. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.94 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Реал Сосьедад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Интер Милан
    81.7% (125)
    Ничья
    13.7% (21)
    Реал Сосьедад
    4.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    39.9% (61)
    1:0 Интер Милан
    18.3% (28)
    1:1 Ничья
    7.8% (12)
    2:0 Интер Милан
    5.2% (8)
    3:0 Интер Милан
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Реал Сосьедад
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     