Без замен обошлись команды в перерыве.

Димарко обокрал на чужой половине поля Траоре, но не смог уйти от следующего соперника, который в подкате выбил мяч из его ног.

Мхитарян обыграл двух соперников и покатил на забегающего в штрафную Димарко, который сразу пробил в ближний угол, но попал точно в Ремиро. Есть удар в створ!

Субельдия нарушил правила на игроке "Интера", который пока не может подняться с газона.

Ни одного удара в створ ворот не было в эти 35 минут игры.

Тюрам пяткой подключил к атаке Аугусто, который выполнил подачу в штрафную площадь "Реал Сосьедада", где Мхитарян головой нанес удар по воротам, но мяч прошел намного выше цели.

МОМЕНТ! Дождались! "Интер" убежал в быструю атаку, в ходе которой Тюрам вместо очевидной передачи на правый фланг решил перевести мяч налево, однако "круглый" попал в ногу сопернику и отскочил к Санчесу, тот уже с острового угла делал скидку в центр, где защитник подставил свою ногу, но и на этом эпизод не закончился! Снаряд отскочил к футболисту "Интера", который мощно пробил по воротам, но игрок "Реал Сосьедада" принял выстрел на себя!

Кубо навесил в штрафную "Интера", где Мерино выиграл вверх, но мяч от его головы отскочил в соперника и ушел на угловой.

Захарян подал с угла поля, однако ничего не получилось у "Реал Сосьедада" создать в чужой штрафной.

Димарко подал на линию штрафной соперника, где Чалханоглу не смог как следует попасть по мячу, а ведь хорошая позиция была для удара.

Вот уже "Интер" решил поиграть с мячом, а гости активно прессингуют.

Захарян получил желтую карточку за срыв атаки. Прихватил за футболку Фраттези россиянин.

Мерино получил удар по голове от Аугусто, но все обошлось. Уже поднялся с газона игрок "Реал Сосьедада".

Штрафной удар заработали гости на чужой половине поля. У мяча Арсен Захарян.

Разыграл Захарян этот стандарт, после чего Кубо выполнил верховую передачу в штрафную "Интера", но там ничего придумать не получилось.

Санчес снова забрался в офсайд, ворвавшись в свободную зону между защитниками "Реал Сосьедада".

Пытаются баски подобраться к воротам "Интера", но в эти минуты плотно действуют в обороне хозяева поля.

Мхитарян перевел мяч на противоположный фланг на ход Куадрадо, но передача получилась слишком сильной.

Садик вошел в штрафную "Интера", но потерял равновесие в борьбе и завалился на газон.

Кубо увидел в чужой штрафной Оярсабаля и покатил на него, но передача получилась неточной.

Захарян в очередной раз размахивает руками перед штрафной "Интера", но по-прежнему мяч до него не доходит.

Муньос грубо сыграл против Куадрадо, но арбитр не стал показывать желтую карточку защитнику "Реал Сосьедада".

24' Санчес ворвался в штрафную гостей, но боковой зафиксировал положение вне игры.

23' Тюрам пытался запрессинговать на бровке защитника "Реал Сосьедада", но тот сыграл очень надежно и отдал мяч назад своему вратарю.

22' Димарко подал в штрафную площадь, но мяч прилетел точно на голову одному из игроков обороняющейся команды.

21' Субельдия получает желтую карточку за фол на Тюраме у своей штрафной площади. Хороший шанс для "Интера".

19' Снова Субельдия уложил на газон своего соперника, обхватив его обеими руками.

18' Очень медленный футбол мы пока наблюдаем с редкими подходами "Реал Сосьедада" к воротам "Интера".

17' Захарян в поисках мяча ушел на правый фланг, в борьбе смог получить игровой снаряд, но не смог придумать продолжение атаки.

16' Субельдия нарушил правила на игроке "Интера" в центре поля.

15' Кубо долго не мог придумать, что ему делать с мячом на подходе к штрафной, ведь там его встретили сразу два игрока соперника. В итоге пришлось выполнить передачу назад.

13' Кубо поборолся в штрафной "Интера" после подачи от углового флажка, но мяч был выбит футболистами "нерадзурри" в район центра поля.

12' Траоре подключился к атаке по правому флангу и попытался навесить в штрафную "Интера" - заработал угловой.

11' Не дают пока партнеры мяч Захаряну, хотя российский хавбек очень активно открывается и просит передачи.

10' Совсем без мяча "Интер". Очень много прессингуют хозяева, но пока это не приносит им никакой пользы. Очень легко сан-себастьянцы выбираются из-под давления.

9' Классно "Реал Сосьедад" вышел из-под прессинга на своей половине поля. Дошли гости до чужих ворот, но удар из-за пределов штрафной был заблокирован.

8' Снова Кубо выполнил прострел в штрафную площадь "Интера" со своего фланга, но передача не дошла до его одноклубников.

7' "Реал Сосьедад" больше владеет мячом на первых минутах игры. Однако не спешат атаковать футболисты Альгуасиля. Пока они аккуратно двигают игровой снаряд и пытаются найти свободные зоны.

6' Не боятся гости разыгрывать мяч от своих ворот, несмотря на серьезное давление футболистов "Интера".

5' Кубо ворвался в штрафную "Интера" с правого края и сделал передачу в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч был перехвачен.

4' Гости завладели мячом и никуда не спешат. Перекатывают они мяч на своей половине поля.

3' Чалханоглу прострелил в штрафную "Реал Сосьедада", но мяч был выбит защитниками.

2' "Интер" провел первую атаку по правому флангу и заработал угловой у ворот гостей.