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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 38
Интер Милан 81.6% (31)
X 18.4% (7)
Реал Сосьедад 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Реал Сосьедад
4.10
5.20
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5.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 (1) 0.33
Мартинес Лаутаро 2 (1) 0.33
Фраттези Давиде 1 0.17
Арнаутович Марко 1 0.17
Тюрам Маркус 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.17
Ачерби Франческо 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Биссекк Янн-Аурель 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.6
Оярсабаль Микель 2 0.4
Мерино Микель 1 0.2
Барренечеа Андер 1 0.2
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Барренечеа Андер 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
57%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0

Результаты матчей

Интер Милан
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Интер Милан
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 1 3 3 - 5 4
4.
Бенфика
 5 0 1 4 4 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Бенфика
 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Интер Милан
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Бенфика
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 38
    Интер Милан 81.6% (31)
    X 18.4% (7)
    Реал Сосьедад 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Реал Сосьедад
    4.10
    5.20
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    5.38
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Интер Милан
    82.1% (32)
    Ничья
    17.9% (7)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    51.3% (20)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    1:0 Интер Милан
    12.8% (5)
    2:0 Интер Милан
    5.1% (2)
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    Интер Милан
    Реал Сосьедад
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