Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро.
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История личных встреч
Интер Милан
Реал Сосьедад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.33
|Мартинес Лаутаро
|2 (1)
|0.33
|Фраттези Давиде
|1
|0.17
|Арнаутович Марко
|1
|0.17
|Тюрам Маркус
|1
|0.17
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.17
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|3
|0.6
|Оярсабаль Микель
|2
|0.4
|Мерино Микель
|1
|0.2
|Барренечеа Андер
|1
|0.2
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
57%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Результаты матчей
Интер Милан
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
23
15
14
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогнозы на матч Интер Милан - Реал Сосьедад
Исход игры
Интер Милан
82.1% (32)
Ничья
17.9% (7)
Реал Сосьедад
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (21)
Меньше
40% (14)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
51.3% (20)
1:1 Ничья
17.9% (7)
1:0 Интер Милан
12.8% (5)
2:0 Интер Милан
5.1% (2)
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