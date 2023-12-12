Также одна замена произошла в составе "Баварии" в перерыве: вместо Нуссаира Мазрауи этот матч продолжает Конрад Лаймер.

Активно в прессинге на чужой половине поля работал Хёйлунн, но до мяча он в итоге не добрался, только нарушив правила против Упамекано.

Угловой на правом фланге попытались заработать манкунианцы, но судьи определили, что мяч всё-таки ушёл за лицевую линию от ноги Антони, а не от Кима.

Активней во втором тайме на чужой половине поля работают футболисты "Манчестер Юнайтед". Стоит отметить, что Мактоминай сейчас играет в атаке на одной линии с Хёйлунном.

Первый тайм окончен! На "Олд Траффорд" у нас пока что голевая засуха. Отдыхаем...

Вернулся на поле Магуайр, но при попытке первого ускорения снова почувствовал резкую боль. Увы, парень не может продолжить эту встречу.

Публика на "Олд Траффорд" звонкими аплодисментами проводила с поля Магуайра. Мы также пожелаем 30-летнему защитнику скорейшего выздоровления.

Правым флангом продвинулись в атаку манкунианцы, но там между Антони и Далотом возникло недопонимание, в результате чего мяч был упущен за боковую линию поля.

Гарначо протащил мяч метров 70 по левому флангу, ворвался в чужую штрафную площадку, но там игровой снаряд у него из-под ног сумел ловко выбить Упамекано.

Коман выполнил тонкий пас на правый край чужой штрафной площади на Кейна, который в касание решил пробить по воротам, но выстрел на себя принял Варан.

Гарначо на левом фланге на чужой половине поля сумел перехватить мяч, но при этом не удержал равновесие и упал. Очень старается аргентинец, но мало что полезного у него получается в этот вечер.

Активно пошли в массированный прессинг на чужой половине поля игроки "Манчестер Юнайтед". Заставили они соперников суетиться, но обрезок всё же подопечные Томаса Тухеля не совершают.

Сане грубовато ударил по ногам Мактоминая метрах в 27 от своих ворот, правее центральной оси. Это достаточно неплохая точка для прямого удара по воротам.

Бруну Фернандеш выполнил удар со стандартного положения, но не перебросил высоко выпрыгнувшую "стенку" - мяч рикошетом от головы игрока "Баварии" ушёл на угловой.

Отбились гости после подачи углового, разогнали контратаку правым флангом, откуда навес прошёл на дальнюю штангу на Сане, но тот с лёту не поймал мяч на ногу, из-за чего удар у него не получился. Но выглядело всё очень опасно.

Чаще стали возникать паузы под занавес первого тайма. Сейчас было подозрение на пенальти в ворота "Баварии", так как мяч задел руку Упамекано. Судьи VAR дали команду продолжать встречу.

Оба главных тренера у кромки поля, внимательно следя за ходом игры. Судя по эмоциям Томаса Тухеля, этот матч для него далеко не проходной - он хочет победить.

Опустились сейчас манкунианцы всем составом на свою треть поля, сдерживая затяжную позиционную атаку "Баварии".

Мазрауи попытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной площади соперника, но мяч рикошетом от ноги защитника "МЮ" оказался в руках Онаны.

Гарри Магуайр начал испытывать проблемы с пахом. На помощь защитнику "Манчестер Юнайтед" приходится вызывать медицинскую бригаду. Выражение лица защитника не сулит ничего хорошего для болельщиков "красных дьяволов".

Джонни Эванс начал активно разминаться у кромки поля. Пока что точно неизвестно, придётся ли производить вынужденную замену Магуайра до завершения первого тайма.

30' Угловой на правом фланге разыграли мюнхенцы, после чего последовала подача в район дальнего угла вратарской, но высоковато летел мяч, из-за чего Кейн до него не добрался.

29' Сане по центральной оси прорвался в чужую штрафную площадку, но пробить ему помешал Магуайр. Мяч срикошетил на Мусиалу, который сразу сильно пробивал, но под выстрел успел броситься Далот.

28' Конфликт возник после одного из игровых единоборств - Гарначо подтолкнул Комана, который спиной врезался в рекламный щит. Но арбитр быстро подоспел к месту событий, сумев угомонить страсти без помощи жёлтых карточек.

27' Отбились после подачи углового мюнхенцы. "Красные дьяволы" провели атаку вторым темпом, но в её ходе мяч был выпущен за лицевую линию поля.

26' Шоу впервые подключился к атаке хозяев по своему левому краю, выполнив мощнейший удар по воротам метров с 28, но Нойер выставил перед собой кулаки, парировав мяч на угловой.

25' Пока что не самый результативный игровой день у нас получается. В эти минуты параллельно проходят 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых забит лишь 1 гол.

24' Киммих из глубины поля забрасывал мяч к левому углу вратарской площади соперника на Мусиалу, но Магуайру удалось в высоком прыжке добраться до мяча.

23' Хёйлунн снова сместился на левый фланг атаки "Ман Юнайтед", но очень плотно против него играют. Сейчас датскому нападающему удалось заработать только аут для своей команды.

22' Букмекеры сейчас в своих котировках выделяют фаворитом "Баварию", оценивая победу гостей примерно в 45%. Но по игре пока что сложно отдать преимущество кому-либо.

21' Сане с левого фланга отдал пас в штрафную площадь хозяев на Мусиалу, который наткнулся на Магуайра и упал, выпрашивая пенальти. Однако судьи повода для назначения 11-метрового здесь не усмотрели.

20' 43 на 57 - такова статистика матча по владению мячом в процентном соотношении в первую двадцатиминутку.

19' Хёйлунн сместился с мячом на левый фланг атаки хозяев поля, но проиграл там силовую борьбу сопернику, из-за чего потерял равновесие, так что дело закончилось потерей мяча.

18' Первый матч между этими командами получился развесёлым, закончившись со счётом 4:3 в пользу "Баварии". По первой четверти этого поединка голевой феерией пока что не пахнет.

17' В параллельном матче "Копенгаген" и "Галатасарай" пока что также играют вничью. Это на руку "Ман Юнайтед", но англичанам в любом случае нужна только победа над "Баварией".

16' Киммих с дальней дистанции решил пробить по воротам, но его попытка также получилась слабоватой, так что у Онаны не было проблем с ловлей этого мяча.

15' Задумчив у кромки поля Эрик тен Хаг. Пока что он старается сохранять спокойствие. Кто знает, возможно, если его команда снова проиграет, руководство клуба решится на поиск замены для него.

14' Ещё одну атаку правым флангом провели баварцы, Мазрауи выполнил резкий прострел вдоль ворот, но ни один из его партнёров по команде на такой пас не мог успеть.

13' В целом пока что ни одна из команд не старается форсировать события на поле. "Манчестер Юнайтед" необходима только победа в этот вечер, но он предпочитает пока что действовать в выжидательной манере.

12' Коман с правого фланга выполнил пас в центр на линию штрафной площади на Кейна, но тому пришлось пробивать из-под себя, из-за чего удар получился слабоватым, так что Онана в падении легко поймал мяч. Но всё же это первый удар в створ ворот.

11' Снова в середине поля принялись комбинировать мяч игроки "Баварии". Похоже, что долго играть первым номером сегодня ни одной из сторон не получится.

10' Свою контратаку слева направо развернули баварцы, Мазрауи выполнял прострельную передачу в центр от лицевой линии, но его попытка была блокирована ближайшим защитником "Ман Юнайтед".

9' Антони по правому флангу пробежал полполя, после чего попытался на вираже сместиться в штрафную площадку, но под прессингом Горецки всё же выпустил мяч за лицевую линию.

8' Постепенно контроль центральной зоны начал захватываться "красными дьволами". Мюнхенцы без мяча не стремятся играть агрессивно, просто всем составом обосновавшись на своей половине поля.

7' Антони решил выстрелить по воротам гостей с дальней дистанции, но мяч свалился у него с ноги, из-за чего полетел намного выше и левее створа ворот.

6' В первой контратаке хозяева заработали угловой на правом фланге. Подача со стандарта последовала в район 11-метровой отметки, но там защитники "Баварии" уверенно отбились.

5' Аншлаг сегодня собрался на "Олд Траффорд". Местная публика старается сохранять оптимизм, несмотря на крайне нестабильную игру своих любимцев в нынешнем сезоне.

4' Манкунианцы пока что не могут перехватить контроль над мячом, хотя и стараются прессинговать достаточно высоко. Но команда Томаса Тухеля обрезаться на собирается.

3' У "Баварии" нет турнирной мотивации на этот матч, но по первым минутам видно, что она всё равно настроена играть на победу, выставив на игру боевой состав.

2' Баварцы сразу провели быструю атаку правым краем, Кейн прострелил вдоль ворот, а Сане немного не успел за замыкание. Но судьи постфактум зафиксировали положение "вне игры".