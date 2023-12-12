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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Манчестер Юнайтед
0:0
Второй тайм: 50'
Бавария
0'

Ход матча

40'
Эванс Джонни
Магуайр Гарри
 
46'
Уан-Биссака Аарон
Шоу Люк
 
46'
 
Лаймер Конрад
Мазрауи Нуссаир

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 229 Количество передач 315
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 239
Манчестер Юнайтед 28.5% (68)
X 18% (43)
Бавария 53.6% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Бавария
4.35
4.20
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3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
4
Амрабат
Софьян
8
Фернандеш
Бруну
21
Антони
11
Хёйлунн
Расмус
17
Гарначо
Алехандро
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
Манчестер Юнайтед
4-3-3
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бавария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
4:3
ТМК
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 0.83
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.33
Каземиро Карлос 2 0.33
Мактоминай Скотт 1 0.17
Гарначо Алехандро 1 0.17
Магуайр Гарри 1 0.17
Рэшфорд Маркус 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Шоу Люк 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (1) 0.67
Мусиала Джамал 2 0.33
Тель Матис 2 0.33
Сане Лерой 1 0.17
Гнабри Серж 1 0.17
Коман Кингсли 1 0.17
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Фернандеш Бруну 2 0
Рэшфорд Маркус 0 1
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Горецка Леон 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
6
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
75%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2
Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Бавария

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:3
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 6 4 2 0 11 - 6 14
2.
Копенгаген
 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
3.
Галатасарай
 0:0 6 1 3 2 10 - 12 6
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 6 1 2 3 12 - 14 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Манчестер Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Копенгаген
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Галатасарай
 0:0 3 0 2 1 6 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Галатасарай
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Копенгаген
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 9 - 11 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Активней во втором тайме на чужой половине поля работают футболисты "Манчестер Юнайтед". Стоит отметить, что Мактоминай сейчас играет в атаке на одной линии с Хёйлунном.
  • 50'
    Угловой на правом фланге попытались заработать манкунианцы, но судьи определили, что мяч всё-таки ушёл за лицевую линию от ноги Антони, а не от Кима.
  • Фол, нарушение
    49'
    Активно в прессинге на чужой половине поля работал Хёйлунн, но до мяча он в итоге не добрался, только нарушив правила против Упамекано.
  • Замена
    48'
    Также одна замена произошла в составе "Баварии" в перерыве: вместо Нуссаира Мазрауи этот матч продолжает Конрад Лаймер.
  • Замена
    47'
    Вторая замена произошла в составе "Манчестер Юнайтед" в перерыве: вместо Люка Шоу встречу продолжает Аарон Уан-Биссака.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! На "Олд Траффорд" у нас пока что голевая засуха. Отдыхаем...
  • 45'
    Гарначо на левом фланге на чужой половине поля сумел перехватить мяч, но при этом не удержал равновесие и упал. Очень старается аргентинец, но мало что полезного у него получается в этот вечер.
  • 45'
    Коман выполнил тонкий пас на правый край чужой штрафной площади на Кейна, который в касание решил пробить по воротам, но выстрел на себя принял Варан.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • 44'
    Гарначо протащил мяч метров 70 по левому флангу, ворвался в чужую штрафную площадку, но там игровой снаряд у него из-под ног сумел ловко выбить Упамекано.
  • 43'
    Правым флангом продвинулись в атаку манкунианцы, но там между Антони и Далотом возникло недопонимание, в результате чего мяч был упущен за боковую линию поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Публика на "Олд Траффорд" звонкими аплодисментами проводила с поля Магуайра. Мы также пожелаем 30-летнему защитнику скорейшего выздоровления.
  • Замена
    41'
    Вынужденная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо травмированного Гарри Магуайра на поле вышел Джонни Эванс.
  • Травма, повреждение
    41'
    Вернулся на поле Магуайр, но при попытке первого ускорения снова почувствовал резкую боль. Увы, парень не может продолжить эту встречу.
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    • 40'
      Джонни Эванс начал активно разминаться у кромки поля. Пока что точно неизвестно, придётся ли производить вынужденную замену Магуайра до завершения первого тайма.
    • Травма, повреждение
      39'
      Гарри Магуайр начал испытывать проблемы с пахом. На помощь защитнику "Манчестер Юнайтед" приходится вызывать медицинскую бригаду. Выражение лица защитника не сулит ничего хорошего для болельщиков "красных дьяволов".
    • 38'
      Мазрауи попытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной площади соперника, но мяч рикошетом от ноги защитника "МЮ" оказался в руках Онаны.
    • 37'
      Опустились сейчас манкунианцы всем составом на свою треть поля, сдерживая затяжную позиционную атаку "Баварии".
    • 36'
      Оба главных тренера у кромки поля, внимательно следя за ходом игры. Судя по эмоциям Томаса Тухеля, этот матч для него далеко не проходной - он хочет победить.
    • Видеоповтор
      35'
      Чаще стали возникать паузы под занавес первого тайма. Сейчас было подозрение на пенальти в ворота "Баварии", так как мяч задел руку Упамекано. Судьи VAR дали команду продолжать встречу.
    • Опасный момент
      34'
      Отбились гости после подачи углового, разогнали контратаку правым флангом, откуда навес прошёл на дальнюю штангу на Сане, но тот с лёту не поймал мяч на ногу, из-за чего удар у него не получился. Но выглядело всё очень опасно.
    • Угловой
      33'
      Бруну Фернандеш выполнил удар со стандартного положения, но не перебросил высоко выпрыгнувшую "стенку" - мяч рикошетом от головы игрока "Баварии" ушёл на угловой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Сане грубовато ударил по ногам Мактоминая метрах в 27 от своих ворот, правее центральной оси. Это достаточно неплохая точка для прямого удара по воротам.
    • 31'
      Активно пошли в массированный прессинг на чужой половине поля игроки "Манчестер Юнайтед". Заставили они соперников суетиться, но обрезок всё же подопечные Томаса Тухеля не совершают.
    • Угловой
      30'
      Угловой на правом фланге разыграли мюнхенцы, после чего последовала подача в район дальнего угла вратарской, но высоковато летел мяч, из-за чего Кейн до него не добрался.
    • Опасный момент
      29'
      Сане по центральной оси прорвался в чужую штрафную площадку, но пробить ему помешал Магуайр. Мяч срикошетил на Мусиалу, который сразу сильно пробивал, но под выстрел успел броситься Далот.
    • Судья
      28'
      Конфликт возник после одного из игровых единоборств - Гарначо подтолкнул Комана, который спиной врезался в рекламный щит. Но арбитр быстро подоспел к месту событий, сумев угомонить страсти без помощи жёлтых карточек.
    • Угловой
      27'
      Отбились после подачи углового мюнхенцы. "Красные дьяволы" провели атаку вторым темпом, но в её ходе мяч был выпущен за лицевую линию поля.
    • Опасный момент
      26'
      Шоу впервые подключился к атаке хозяев по своему левому краю, выполнив мощнейший удар по воротам метров с 28, но Нойер выставил перед собой кулаки, парировав мяч на угловой.
    • 25'
      Пока что не самый результативный игровой день у нас получается. В эти минуты параллельно проходят 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых забит лишь 1 гол.
    • 24'
      Киммих из глубины поля забрасывал мяч к левому углу вратарской площади соперника на Мусиалу, но Магуайру удалось в высоком прыжке добраться до мяча.
    • 23'
      Хёйлунн снова сместился на левый фланг атаки "Ман Юнайтед", но очень плотно против него играют. Сейчас датскому нападающему удалось заработать только аут для своей команды.
    • 22'
      Букмекеры сейчас в своих котировках выделяют фаворитом "Баварию", оценивая победу гостей примерно в 45%. Но по игре пока что сложно отдать преимущество кому-либо.
    • 21'
      Сане с левого фланга отдал пас в штрафную площадь хозяев на Мусиалу, который наткнулся на Магуайра и упал, выпрашивая пенальти. Однако судьи повода для назначения 11-метрового здесь не усмотрели.
    • 20'
      43 на 57 - такова статистика матча по владению мячом в процентном соотношении в первую двадцатиминутку.
    • 19'
      Хёйлунн сместился с мячом на левый фланг атаки хозяев поля, но проиграл там силовую борьбу сопернику, из-за чего потерял равновесие, так что дело закончилось потерей мяча.
    • 18'
      Первый матч между этими командами получился развесёлым, закончившись со счётом 4:3 в пользу "Баварии". По первой четверти этого поединка голевой феерией пока что не пахнет.
    • 17'
      В параллельном матче "Копенгаген" и "Галатасарай" пока что также играют вничью. Это на руку "Ман Юнайтед", но англичанам в любом случае нужна только победа над "Баварией".
    • 16'
      Киммих с дальней дистанции решил пробить по воротам, но его попытка также получилась слабоватой, так что у Онаны не было проблем с ловлей этого мяча.
    • 15'
      Задумчив у кромки поля Эрик тен Хаг. Пока что он старается сохранять спокойствие. Кто знает, возможно, если его команда снова проиграет, руководство клуба решится на поиск замены для него.
    • 14'
      Ещё одну атаку правым флангом провели баварцы, Мазрауи выполнил резкий прострел вдоль ворот, но ни один из его партнёров по команде на такой пас не мог успеть.
    • 13'
      В целом пока что ни одна из команд не старается форсировать события на поле. "Манчестер Юнайтед" необходима только победа в этот вечер, но он предпочитает пока что действовать в выжидательной манере.
    • Опасный момент
      12'
      Коман с правого фланга выполнил пас в центр на линию штрафной площади на Кейна, но тому пришлось пробивать из-под себя, из-за чего удар получился слабоватым, так что Онана в падении легко поймал мяч. Но всё же это первый удар в створ ворот.
    • 11'
      Снова в середине поля принялись комбинировать мяч игроки "Баварии". Похоже, что долго играть первым номером сегодня ни одной из сторон не получится.
    • 10'
      Свою контратаку слева направо развернули баварцы, Мазрауи выполнял прострельную передачу в центр от лицевой линии, но его попытка была блокирована ближайшим защитником "Ман Юнайтед".
    • 9'
      Антони по правому флангу пробежал полполя, после чего попытался на вираже сместиться в штрафную площадку, но под прессингом Горецки всё же выпустил мяч за лицевую линию.
    • 8'
      Постепенно контроль центральной зоны начал захватываться "красными дьволами". Мюнхенцы без мяча не стремятся играть агрессивно, просто всем составом обосновавшись на своей половине поля.
    • 7'
      Антони решил выстрелить по воротам гостей с дальней дистанции, но мяч свалился у него с ноги, из-за чего полетел намного выше и левее створа ворот.
    • Угловой
      6'
      В первой контратаке хозяева заработали угловой на правом фланге. Подача со стандарта последовала в район 11-метровой отметки, но там защитники "Баварии" уверенно отбились.
    • 5'
      Аншлаг сегодня собрался на "Олд Траффорд". Местная публика старается сохранять оптимизм, несмотря на крайне нестабильную игру своих любимцев в нынешнем сезоне.
    • 4'
      Манкунианцы пока что не могут перехватить контроль над мячом, хотя и стараются прессинговать достаточно высоко. Но команда Томаса Тухеля обрезаться на собирается.
    • 3'
      У "Баварии" нет турнирной мотивации на этот матч, но по первым минутам видно, что она всё равно настроена играть на победу, выставив на игру боевой состав.
    • Офсайд
      2'
      Баварцы сразу провели быструю атаку правым краем, Кейн прострелил вдоль ворот, а Сане немного не успел за замыкание. Но судьи постфактум зафиксировали положение "вне игры".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Бавария

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    28.5% (68)
    Ничья
    18% (43)
    Бавария
    53.6% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.5% (86)
    Меньше
    26.5% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    91.45% (107)
    Нет
    8.55% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    16.7% (40)
    1:1 Ничья
    9.2% (22)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    8.8% (21)
    2:2 Ничья
    3.8% (9)
    2:3 Бавария
    2.5% (6)
    1:3 Бавария
    2.1% (5)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    2.1% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.3% (3)
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