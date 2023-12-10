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Тур: 6. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Бавария
Прогнозы 42
Манчестер Юнайтед 28.6% (12)
X 28.6% (12)
Бавария 42.9% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Бавария
3.75
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История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бавария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
4:3
ТМК
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 1
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.4
Каземиро Карлос 2 0.4
Мактоминай Скотт 1 0.2
Гарначо Алехандро 1 0.2
Магуайр Гарри 1 0.2
Рэшфорд Маркус 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Шоу Люк 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (1) 0.8
Мусиала Джамал 2 0.4
Тель Матис 2 0.4
Сане Лерой 1 0.2
Гнабри Серж 1 0.2
Коман Кингсли 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Фернандеш Бруну 2 0
Рэшфорд Маркус 0 1
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Горецка Леон 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
6
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
75%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2
Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Бавария

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:3
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Копенгаген
 5 1 2 2 7 - 8 5
3.
Галатасарай
 5 1 2 2 10 - 12 5
4.
Манчестер Юнайтед
 5 1 1 3 12 - 14 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Галатасарай
 3 0 2 1 6 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Копенгаген
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Манчестер Юнайтед
 3 0 1 2 9 - 11 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 42
    Манчестер Юнайтед 28.6% (12)
    X 28.6% (12)
    Бавария 42.9% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Бавария
    3.75
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бавария

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    28.6% (12)
    Ничья
    28.6% (12)
    Бавария
    42.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (31)
    Нет
    11.43% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    21.4% (9)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    16.7% (7)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    0:1 Бавария
    4.8% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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