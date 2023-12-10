Тур: 6. Стадион: Олд Траффорд.
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Бавария
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|5
|1
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.4
|Каземиро Карлос
|2
|0.4
|Мактоминай Скотт
|1
|0.2
|Гарначо Алехандро
|1
|0.2
|Магуайр Гарри
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4 (1)
|0.8
|Мусиала Джамал
|2
|0.4
|Тель Матис
|2
|0.4
|Сане Лерой
|1
|0.2
|Гнабри Серж
|1
|0.2
|Коман Кингсли
|1
|0.2
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|1
|1
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|0
|1
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
6
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
75%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2
Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Бавария
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
4:3
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
4:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|3.
|5
|1
|2
|2
|10 - 12
|5
|4.
|5
|1
|1
|3
|12 - 14
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|9 - 11
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бавария
Исход игры
Манчестер Юнайтед
28.6% (12)
Ничья
28.6% (12)
Бавария
42.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
88.57% (31)
Нет
11.43% (4)
Популярный счёт
1:2 Бавария
21.4% (9)
1:1 Ничья
21.4% (9)
2:1 Манчестер Юнайтед
16.7% (7)
2:2 Ничья
7.1% (3)
0:1 Бавария
4.8% (2)
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