Тур: 6. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Обренович Раде
1:0
Второй тайм: 46'
0'
35' Желтая карточкаХедира Рани
35' Желтая карточкаБеллингем Джуд
0:0
45' Не забитый пенальтиМодрич Лука
1:0
45' ГолФолланд Кевин
Ход матча
35'
35'
45'
0:0
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
137 Количество передач 495
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Штайн ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
11 Фофана ДатроНападающий
-
38 Дель ЛоренцНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|2
|0.33
|Фолланд Кевин
|1
|0.17
|Госенс Робин
|1
|0.17
|Фофана Датро
|1
|0.17
|Руссийон Жером
|0
|0
|Тусар Люка
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.67
|Родриго
|3
|0.5
|Винисиус Жуниор
|2
|0.33
|Диас Браим
|1
|0.17
|Хоселу Санмартин
|1
|0.17
|Пас Николас
|1
|0.17
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Хедира Рани
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Кнохе Робин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реал Мадрид
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3
Результаты матчей
Унион Берлин
Реал Мадрид
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|3.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|4.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|4.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид
Исход игры
Унион Берлин
4.7% (8)
Ничья
13.6% (23)
Реал Мадрид
81.7% (138)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (78)
Меньше
33.33% (39)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
30.8% (52)
0:2 Реал Мадрид
9.5% (16)
1:3 Реал Мадрид
7.7% (13)
0:1 Реал Мадрид
7.1% (12)
1:1 Ничья
4.7% (8)
0:3 Реал Мадрид
3% (5)
2:3 Реал Мадрид
1.2% (2)
1:0 Унион Берлин
1.2% (2)
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