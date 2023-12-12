Начинается второй тайм. Сейчас "Униону" будет ещё тяжелее играть по счёту, но конечно же любая контратака может помочь немецкому клубу забить второй гол и тогда картина на поле станет куда более интересной.

В составе "Реала" после перерыва произошла замена. Вместо Федерико Вальверде на поле вышел Тони Кроос.

Пенальти назначается в ворота "Униона"! Себальос получил передачу на ход по правому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил подачу к центру штрафной площади, Лейте неудачно выставил руку и в итоге Раде Обренович справедливо указал на "точку".

Не забивает Модрич! Модрич с "точки" не очень удачно пробил под левый угол ворот, Рённов угадал направление удара и ногой отбил мяч к левому углу штрафной площади, далее уже партнёры по команде не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Фолланд!!! Игроки "Реала" не очень удачно разыграли угловой, подачу на дальнюю штангу уверенно выловил Рённов. Следом "Унион" смог провести хорошую позиционную атаку, которая завершилась голом. Алаба у своей штрафной площади сыграл непонятным образом и в итоге подарил мяч сопернику, Фолланд убежал один на один с Кепой и уверенно пробил в правый угол ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Берлине "Реал" смотрелся значительно лучше, но свои моменты мадридский клуб реализовать не смог. За нереализованный пенальти команда Карло Анчелотти сразу же поплатилась и теперь уже во втором тайме "Реал" должен стараться играть ещё более активно в атаке, чтобы исправить положение дел на поле.

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем по итогам стычки также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Беллингем от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

В параллельном матче группы С "Брага" в Неаполе уступает "Наполи" со счётом 0:2, что конечно же является дополнительным стимулом для "Униона".

Фолланд перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Начо.

Из глубины поля последовал заброс на ход Фолланду по центру, Кевин на этот раз забрался в офсайд.

Родриго от боковой линии штрафной площади с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Модрич в касание пробил по воротам, Госенс грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

Модрич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рённов грамотно сыграл на выходе и без особого труда забрал мяч в руки.

Ошиблись игроки "Униона" при игре на правой половине поля, Госенс взял и отдал пас на правый угол штрафной площади точно на ногу Хоселу, Хоселу в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Очень плотно игроки "Униона" держат оборону у своей штрафной площади, пока что "Реал" так и не нашёл слабые места в обороне соперника.

Васкес с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Хаберер за счёт грамотной позиции уверенно перехватил мяч.

Васкес вновь активно поработал на правом фланге, на этот раз Лукас смог заработать угловой для своей команды.

Модрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хоселу не смог выиграть верховую борьбу за мяч.

Вальверде подкараулил отскок мяча на половине поля соперника и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока берлинского клуба.

Хоселу от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Модрич в центре поля нарушил правила против Фолланда и тем самым не позволил "Униону" провести быструю ответную атаку.

Себальос попытался сам по центру разогнать атаку, но Руссийон грамотно сыграл в отборе и едва не начал опасную атаку своей команды.

Начо на левой половине поля у своей штрафной площади в подкате сбил Руссийона, но Раде Обренович не заметил этот эпизод и не зафиксировал нарушение правил.

Закипели страсти на поле в ближайшей паузе. Раде Обренович не стал давать свисток, Руссийон при этом долго лежал на газоне, в итоге капитан "Униона" Рани Хедира получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

27' Васкес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Руссийон грамотно блокировал попытку и тем самым помог своей команде перехватить мяч.

26' Стали футболисты "Реала" чаще пробовать атаковать по левой половине поля, но пока что защитники "Униона" играют без грубых ошибок.

25' Бехренс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Васкеса.

24' Себальос со стандарта покатил мяч на Родриго, который остановил его для Вальверде, Федерико в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

23' Хедира на левой половине поля у своей штрафной площади огрел по ногам Себальоса. Игроки "Реала" заработали достаточно неплохой стандарт.

22' Очередная быстрая атака, но уже по левой половине поля, завершилась передачей к радиусу штрафной площади, Модрич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Униона".

21' Васкес совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Хоселу под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

20' Васкес с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, но защитники "Униона" были к этому готовы и спокойно перехватили мяч.

19' Руссийон совершил рывок вперёд по левому флангу и от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, Бехренс под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо, в итоге он стал лёгкой добычей для Кепы.

18' Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч задел спину защитника "Униона", а затем уже после рикошета Рённов выловил его без особого труда.

17' Вальверде в центре поля попал под плотный прессинг и в итоге не смог выполнить точный перевод на Модрича, мяч улетел в аут.

16' Еккель из центра поля с правого фланга выполнил на этот раз безадресную передачу на ближний угол штрафной площади "Реала", Кепа немного размялся при игре на выходе.

15' Гарсия после проход по левому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Хоселу головой пробил в левый угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

14' Фолланд теперь уже выполнил передачу на ход Бехренсу по левому флангу, Кевин убежал к угловому флажку и выполнил подачу в центр штрафной площади на Хаберера, защитники "Реала" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

13' Еккель из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Бехренсу по правому флангу, Кевин убежал к боковой линии штрафной площади и затем выполнил подачу на ближний угол штрафной, Фолланд под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Кепе.

12' Родриго при смещении к левому углу штрафной площади выполнил передачу на левый фланг на Гарсию, Франсиско в свою очередь в касание направил мяч в центр штрафной площади на Беллингема, Джуд не смог подстроиться под мяч должным образом и не попал в правый угол ворот при ударе в касание.

11' Модрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала скидка к центру штрафной площади, Себальос в касание пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

10' Начо с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на Беллингема, Джуд обыграл соперника и пробил в ближний угол ворот, Рённов успел сократить дистанцию и выручил свою команду отбив мяч на угловой.

9' Вальверде из центра поля выполнил передачу на ход Васкесу по правому флангу, Руссийон хорошо сыграл в обороне и разрядил обстановку у своей штрафной площади.

8' "Реал" показывает, что готов сегодня поиграть в среднем темпе, а "Унион" уже постепенно перестраивается на игру от обороны.

7' "Олимпштадион" сегодня конечно же полностью заполнен, фанаты "Униона" очень активно гонят свою команду вперёд.

6' Футболисты "Реала" перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля пройти никак не получается.

5' Очень сильно "Унион" начинает матч, команда Ненада Бьелицы доказывает, что она готова бороться за еврокубковую весну.

4' Фланговый защитник "Униона" Пауль Еккель получил жёлтую карточку за грубую игру в штрафной площади против Кепы, который играл на выходе.

3' Юранович разыграл корнер с партнёром по команде, а затем с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади,где игроки "Реала" вновь сыграли не очень удачно, но всё же гости смогли отбиться.

2' Сразу же с высокого прессинга начинает матч "Унион". Кепа не очень удачно выбил мяч вперёд из штрафной площади, в итоге игроки берлинского клуба провели хорошую атаку, которая завершилась передачей в исполнении Хедиры с правого угла штрафной площади в центр, Бехренс в касание пробил по воротам, Кепа в прыжке перевёл мяч на угловой.