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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Унион Берлин
1:0
Второй тайм: 46'
Реал Мадрид
0'
35' Желтая карточка
Хедира Рани
35' Желтая карточка
Беллингем Джуд
0:0
45' Не забитый пенальти
Модрич Лука
1:0
45' Гол
Фолланд Кевин

Ход матча

35'
Хедира Рани
 
35'
 
Беллингем Джуд
45'
0:0
Модрич Лука
45'
Фолланд Кевин
1:0
46'
 
Кроос Тони
Вальверде Федерико

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 137 Количество передач 495
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 169
Унион Берлин 4.7% (8)
X 13.6% (23)
Реал Мадрид 81.7% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Реал Мадрид
3.65
3.65
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4.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
18
Юранович
Йосип
10
Фолланд
Кевин
6
Госенс
Робин
17
Бехренс
Кевин
25
Аррисабалага
Кепа
17
Васкес
Лукас
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
20
Гарсия
Франсиско
III
19
Себальос
Дани
15
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
14
Хоселу
Санмартин
11
Родриго
Унион Берлин
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-1-2

История личных встреч

Унион Берлин
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 0.33
Фолланд Кевин 1 0.17
Госенс Робин 1 0.17
Фофана Датро 1 0.17
Руссийон Жером 0 0
Тусар Люка 0 0
Крал Алекс 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.67
Родриго 3 0.5
Винисиус Жуниор 2 0.33
Диас Браим 1 0.17
Хоселу Санмартин 1 0.17
Пас Николас 1 0.17
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 3 0
Тусар Люка 3 0
Хедира Рани 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Кнохе Робин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реал Мадрид
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3

Результаты матчей

Унион Берлин
Реал Мадрид

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:1 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Наполи
 2:0 6 3 1 2 10 - 9 10
3.
Унион Берлин
 1:0 6 1 2 3 5 - 7 5
4.
Брага
 0:2 6 1 1 4 6 - 12 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:1 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Унион Берлин
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Брага
 0:2 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Наполи
 2:0 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Брага
 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
4.
Унион Берлин
 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Реала" после перерыва произошла замена. Вместо Федерико Вальверде на поле вышел Тони Кроос. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Сейчас "Униону" будет ещё тяжелее играть по счёту, но конечно же любая контратака может помочь немецкому клубу забить второй гол и тогда картина на поле станет куда более интересной. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Берлине "Реал" смотрелся значительно лучше, но свои моменты мадридский клуб реализовать не смог. За нереализованный пенальти команда Карло Анчелотти сразу же поплатилась и теперь уже во втором тайме "Реал" должен стараться играть ещё более активно в атаке, чтобы исправить положение дел на поле. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Фолланд!!! Игроки "Реала" не очень удачно разыграли угловой, подачу на дальнюю штангу уверенно выловил Рённов. Следом "Унион" смог провести хорошую позиционную атаку, которая завершилась голом. Алаба у своей штрафной площади сыграл непонятным образом и в итоге подарил мяч сопернику, Фолланд убежал один на один с Кепой и уверенно пробил в правый угол ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Раде Обренович к основному времени первого тайма. 
  • Не забитый пенальти
    45'
    Не забивает Модрич! Модрич с "точки" не очень удачно пробил под левый угол ворот, Рённов угадал направление удара и ногой отбил мяч к левому углу штрафной площади, далее уже партнёры по команде не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти назначается в ворота "Униона"! Себальос получил передачу на ход по правому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил подачу к центру штрафной площади, Лейте неудачно выставил руку и в итоге Раде Обренович справедливо указал на "точку". 
  • Опасный момент
    45'
    Ошиблись игроки "Униона" при игре на правой половине поля, Госенс взял и отдал пас на правый угол штрафной площади точно на ногу Хоселу, Хоселу в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    44'
    Модрич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рённов грамотно сыграл на выходе и без особого труда забрал мяч в руки. 
  • 43'
    Родриго от боковой линии штрафной площади с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Модрич в касание пробил по воротам, Госенс грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    42'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Фолланду по центру, Кевин на этот раз забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Фолланд перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Начо. 
  • 40'
    В параллельном матче группы С "Брага" в Неаполе уступает "Наполи" со счётом 0:2, что конечно же является дополнительным стимулом для "Униона". 
  • 39'
    Беллингем от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем по итогам стычки также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
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    • Желтая карточка
      37'
      Закипели страсти на поле в ближайшей паузе. Раде Обренович не стал давать свисток, Руссийон при этом долго лежал на газоне, в итоге капитан "Униона" Рани Хедира получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Судья
      36'
      Начо на левой половине поля у своей штрафной площади в подкате сбил Руссийона, но Раде Обренович не заметил этот эпизод и не зафиксировал нарушение правил. 
    • 35'
      Себальос попытался сам по центру разогнать атаку, но Руссийон грамотно сыграл в отборе и едва не начал опасную атаку своей команды. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Модрич в центре поля нарушил правила против Фолланда и тем самым не позволил "Униону" провести быструю ответную атаку. 
    • 33'
      Хоселу от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 32'
      Вальверде подкараулил отскок мяча на половине поля соперника и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока берлинского клуба. 
    • Угловой
      31'
      Модрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хоселу не смог выиграть верховую борьбу за мяч. 
    • 30'
      Васкес вновь активно поработал на правом фланге, на этот раз Лукас смог заработать угловой для своей команды. 
    • 29'
      Васкес с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Хаберер за счёт грамотной позиции уверенно перехватил мяч. 
    • 28'
      Очень плотно игроки "Униона" держат оборону у своей штрафной площади, пока что "Реал" так и не нашёл слабые места в обороне соперника. 
    • 27'
      Васкес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Руссийон грамотно блокировал попытку и тем самым помог своей команде перехватить мяч. 
    • 26'
      Стали футболисты "Реала" чаще пробовать атаковать по левой половине поля, но пока что защитники "Униона" играют без грубых ошибок. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Бехренс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Васкеса. 
    • Опасный момент
      24'
      Себальос со стандарта покатил мяч на Родриго, который остановил его для Вальверде, Федерико в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Хедира на левой половине поля у своей штрафной площади огрел по ногам Себальоса. Игроки "Реала" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 22'
      Очередная быстрая атака, но уже по левой половине поля, завершилась передачей к радиусу штрафной площади, Модрич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Униона". 
    • 21'
      Васкес совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Хоселу под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 20'
      Васкес с правого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, но защитники "Униона" были к этому готовы и спокойно перехватили мяч. 
    • 19'
      Руссийон совершил рывок вперёд по левому флангу и от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, Бехренс под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо, в итоге он стал лёгкой добычей для Кепы. 
    • 18'
      Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч задел спину защитника "Униона", а затем уже после рикошета Рённов выловил его без особого труда. 
    • 17'
      Вальверде в центре поля попал под плотный прессинг и в итоге не смог выполнить точный перевод на Модрича, мяч улетел в аут. 
    • 16'
      Еккель из центра поля с правого фланга выполнил на этот раз безадресную передачу на ближний угол штрафной площади "Реала", Кепа немного размялся при игре на выходе. 
    • Штанга
      15'
      Гарсия после проход по левому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Хоселу головой пробил в левый угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 14'
      Фолланд теперь уже выполнил передачу на ход Бехренсу по левому флангу, Кевин убежал к угловому флажку и выполнил подачу в центр штрафной площади на Хаберера, защитники "Реала" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 13'
      Еккель из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Бехренсу по правому флангу, Кевин убежал к боковой линии штрафной площади и затем выполнил подачу на ближний угол штрафной, Фолланд под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Кепе. 
    • 12'
      Родриго при смещении к левому углу штрафной площади выполнил передачу на левый фланг на Гарсию, Франсиско в свою очередь в касание направил мяч в центр штрафной площади на Беллингема, Джуд не смог подстроиться под мяч должным образом и не попал в правый угол ворот при ударе в касание. 
    • Угловой
      11'
      Модрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала скидка к центру штрафной площади, Себальос в касание пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      10'
      Начо с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на Беллингема, Джуд обыграл соперника и пробил в ближний угол ворот, Рённов успел сократить дистанцию и выручил свою команду отбив мяч на угловой. 
    • 9'
      Вальверде из центра поля выполнил передачу на ход Васкесу по правому флангу, Руссийон хорошо сыграл в обороне и разрядил обстановку у своей штрафной площади. 
    • 8'
      "Реал" показывает, что готов сегодня поиграть в среднем темпе, а "Унион" уже постепенно перестраивается на игру от обороны. 
    • 7'
      "Олимпштадион" сегодня конечно же полностью заполнен, фанаты "Униона" очень активно гонят свою команду вперёд. 
    • 6'
      Футболисты "Реала" перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля пройти никак не получается. 
    • 5'
      Очень сильно "Унион" начинает матч, команда Ненада Бьелицы доказывает, что она готова бороться за еврокубковую весну. 
    • Желтая карточка
      4'
      Фланговый защитник "Униона" Пауль Еккель получил жёлтую карточку за грубую игру в штрафной площади против Кепы, который играл на выходе. 
    • Угловой
      3'
      Юранович разыграл корнер с партнёром по команде, а затем с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади,где игроки "Реала" вновь сыграли не очень удачно, но всё же гости смогли отбиться. 
    • Опасный момент
      2'
      Сразу же с высокого прессинга начинает матч "Унион". Кепа не очень удачно выбил мяч вперёд из штрафной площади, в итоге игроки берлинского клуба провели хорошую атаку, которая завершилась передачей в исполнении Хедиры с правого угла штрафной площади в центр, Бехренс в касание пробил по воротам, Кепа в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная игра, "Реал" конечно же будет играть в Берлине только на победу, как-то иначе действовать команда Карло Анчелотти не имеет права. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Тактическая замена. Вальверде Федерико уходит с поля и его заменяет Кроос Тони
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Унион Берлин
    4.7% (8)
    Ничья
    13.6% (23)
    Реал Мадрид
    81.7% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    30.8% (52)
    0:2 Реал Мадрид
    9.5% (16)
    1:3 Реал Мадрид
    7.7% (13)
    0:1 Реал Мадрид
    7.1% (12)
    1:1 Ничья
    4.7% (8)
    0:3 Реал Мадрид
    3% (5)
    2:3 Реал Мадрид
    1.2% (2)
    1:0 Унион Берлин
    1.2% (2)
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