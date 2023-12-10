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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Унион Берлин
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 36
Унион Берлин 8.3% (3)
X 8.3% (3)
Реал Мадрид 83.3% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Реал Мадрид
4.15
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4.40
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3.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Унион Берлин
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 0.4
Госенс Робин 1 0.2
Фофана Датро 1 0.2
Руссийон Жером 0 0
Тусар Люка 0 0
Крал Алекс 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.8
Родриго 3 0.6
Винисиус Жуниор 2 0.4
Диас Браим 1 0.2
Хоселу Санмартин 1 0.2
Пас Николас 1 0.2
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 3 0
Тусар Люка 3 0
Триммель Кристофер 1 0
Кнохе Робин 1 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реал Мадрид
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3

Результаты матчей

Унион Берлин
Реал Мадрид

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 5 5 0 0 13 - 5 15
2.
Наполи
 5 2 1 2 8 - 9 7
3.
Брага
 5 1 1 3 6 - 10 4
4.
Унион Берлин
 5 0 2 3 4 - 7 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Брага
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Наполи
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Брага
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Унион Берлин
 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 36
    Унион Берлин 8.3% (3)
    X 8.3% (3)
    Реал Мадрид 83.3% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.15
    Реклама, pari.ru
    4.40
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    3.95
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Реал Мадрид

    Исход игры
    Унион Берлин
    8.3% (3)
    Ничья
    8.3% (3)
    Реал Мадрид
    83.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (20)
    Нет
    41.18% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    36.1% (13)
    0:1 Реал Мадрид
    11.1% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    11.1% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    8.3% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    8.3% (3)
    1:0 Унион Берлин
    5.6% (2)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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    Унион Берлин
    Реал Мадрид
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