Приближается к концу первая половина встречи, уверенно по счёту ведет "Наполи", хотя тревожные моменты у ворот Мерета всё равно возникают.

Отметим, что после назначения Вальтера Маццарри "Наполи" добился победы над "Аталантой" в Серии А, после чего была серия из трех поражений, о которой мы уже говорили.

Долго владеет мячом "Брага", в итоге Брума после очередной классной передачи Моутинью пробивает с линии штрафной с разворота - Мерет на месте.

Моутинью находит на правом краю штрафной Рикарду Орту, тот от лицевой простреливает во вратарскую - Мерет на месте.

Политано получает мяч от Хвичи перед штрафной и отдает проникающий пас на Зелиньски, поляк разворачивает соперника и пробивает с угла вратарской - Матеус спасает свои ворота!

Угловой в исполнении "Наполи" к опасному моменту не привел, дальше Хвича снова пошел с фланга в штрафную, в этот раз грузина встретили сразу три соперника.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ВИКТОР ОСИМХЕН! Натан прорывается по левому флангу, легко прокидывает мяч мимо Гомеса и из пределов штрафной простреливает мимо Сатчи, а Осимхен немного коряво, но всё же протолкнул снаряд мимо Матеуса!

Да, интрига в борьбе за плей-офф у нас угасает, теперь "Браге" надо рассчитывать, что в Берлине "Реал" не проиграет.

Отметим, что "Брага" в чемпионате Португалии идет на четвертом месте в двух очках от лидера, при этом забивая больше всех 36 мячей в 13 турах. В Лиге чемпионов у португальцев лишь 6 голов.

Хвича смещается с левого фланга к центру и выкручивает мяч на дальнюю штангу - снаряд уходил за лицевую, но защитник решил оставить его в игре, еще несколько тревожных секунд пережила "Брага".

Пицци в позиционной атаке гостей исполняет подачу на дальнюю штангу, Мерет на выходе до мяча не добрался, но соперников в той зоне всё равно не оказалось.

Натан здорово сыграл в отборе на фланге, покатил в штрафную на Хвичу, грузина накрыл защитник "Браги", мяч вернулся к Натану, у которого зафиксирован офсайд.

После розыгрыша штрафного Моутинью исполняет подачу с правого фланга, Банза пытается пробить слёта, но в створ не попадает.

Первое предупреждение в нашей встрече - Банза наказан за жесткий наступ на голеностоп Ррахмани.

Брума набрал ход по левому флангу, однако два соперника португальца встречают, организуя удар от ворот.

Хвича врывается в штрафную, обыгрывая поочередно Гомеса и Моутинью, однако Сатчи на подстраховке играет успешно, позволяя Матеусу забрать мяч.

Пока всё неплохо складывается для "Наполи" по счёту, который проиграл три матча кряду - правда, в соперниках были "Реал", "Интер" и "Ювентус".

Рикарду Орта наносит пушечный удар с дальней дистанции - Мерет не без труда выуживает мяч из-под перекладины!

Угловой с правого фланга подали португальцы, однако ничего серьезного у ворот Мерета "стандарт" не принес.

Удивительно, что у "Наполи" вообще нет ударов в этом матче, но есть забитый мяч. У "Браги" уже 5 попыток, 2 из которых пришлись в створ.

Долго комбинирует "Наполи" на подступах к штрафной и внутри владений Матеуса, но удара никто не нанес, а с подачей Ди Лоренцо справился Гомес.

15' Угловой на правом фланге неаполитанцы разыграли, ничего опасного не создав. Следом после отбора последовал навес Политано - Матеус на выходе забрал снаряд.

14' Ди Лоренцо подключается по правому флангу и пытается прострелить в штрафную, однако Сатчи выбивает мяч на угловой.

13' Банза после навеса с правого фланга переиграл в воздухе Ррахмани, однако мяч по дуге пришел в руки Мерету.

12' Пицци со штрафного направляет мяч в створ с отскоком от газона, однако Мерет уверенно ловит снаряд на ленточке.

11' Замбо-Ангисса теряет мяч на правом фланге и попадает по ноге Бруме, еще один "стандарт" зарабатывает "Брага".

10' Штрафной с правого фланга исполнили португальцы, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.

9' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!

Политано врывается в штрафную с правого края и простреливает в центр, Сатчи неудачно подставляет ногу, мяч попадает в перекладину, отскакивает в линию ворот, но в воздухе всё-таки пересекает линию, если верить браслету главного арбитра!

8' Хвича оказался с мячом в центральной зоне и отдал проникающий пас в штрафную, однако снаряд достался Матеусу.

6' "Брага" же евровесну до конца не обеспечила - если сегодня португальцы оступятся, а "Унион" обыграет "Реал", то в Лиге Европы сыграют именно немцы.

5' Напомним, что в первом туре "Наполи" добился победы на выезде со счётом 2:1, плюс разница мячей у неаполитанцев лучше, так что даже минимальное поражение позволит итальянцам пробиться в плей-офф.

4' Натан обыгрался с Хвичей на левом фланге и исполнил прострел в штрафную "Браги", но оборона португальского клуба справляется.

3' Настырно атакует "Брага", сначала удар Пицци из пределов штрафной был заблокирован, а затем Брума с 12 метров пробил рядом со штангой!

2' Напомним, что сегодняшний матч имеет турнирное значение для обеих команд - "Наполи" устроит и ничья, а вот "Браге" нужна победа с разницей в два мяча, чтобы выйти в плей-офф.