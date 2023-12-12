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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Наполи
2:0
Второй тайм: 48'
Брага
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Сатчи Сердар
19' Желтая карточка
Банза Симон
2:0
33' Гол
Осимхен Виктор

Ход матча

9'
Сатчи Сердар
1:0
19'
 
Банза Симон
33'
Осимхен Виктор
(Натан)
2:0
46'
 
Руис Абель
Пицци Луиш

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 221 Количество передач 241
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 147
Наполи 87.8% (129)
X 7.5% (11)
Брага 4.8% (7)
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
3
Натан
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
22
Пицци
Луиш
Наполи
4-3-3
Брага
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Брага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.17
Осимхен Виктор 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Симеоне Джованни 1 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.17
Эстигор Лео 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.17
Руй Мариу 0 0
Натан 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.5
Джало Альваро 5 0.5
Пицци Луиш 2 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.1
Руис Абель 1 0.1
Каштру Андре 1 0.1
Ньякате Сику 1 0.1
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Банза Симон 0 0
Саласар Родриго 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 2 0
Банза Симон 2 0
Саласар Родриго 2 0
Гомес Виктор 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Жорж Артур 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
6
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брага
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4
Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1

Результаты матчей

Наполи
Брага

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Наполи
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:1 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Наполи
 2:0 6 3 1 2 10 - 9 10
3.
Унион Берлин
 1:0 6 1 2 3 5 - 7 5
4.
Брага
 0:2 6 1 1 4 6 - 12 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:1 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Унион Берлин
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Брага
 0:2 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Наполи
 2:0 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Брага
 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
4.
Унион Берлин
 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Абель Руис появился на поле вместо Пицци.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Славко Винчич к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Долго владеет мячом "Брага", в итоге Брума после очередной классной передачи Моутинью пробивает с линии штрафной с разворота - Мерет на месте.
  • 42'
    Саласар завершает позиционную атаку "Браги" ударом из-за пределов штрафной, мяч в этом эпизоде прокатывается левее створа.
  • 41'
    Отметим, что после назначения Вальтера Маццарри "Наполи" добился победы над "Аталантой" в Серии А, после чего была серия из трех поражений, о которой мы уже говорили.
  • 40'
    Приближается к концу первая половина встречи, уверенно по счёту ведет "Наполи", хотя тревожные моменты у ворот Мерета всё равно возникают.
  • 38'
    Пицци в позиционной атаке гостей исполняет подачу на дальнюю штангу, Мерет на выходе до мяча не добрался, но соперников в той зоне всё равно не оказалось.
  • 37'
    Хвича смещается с левого фланга к центру и выкручивает мяч на дальнюю штангу - снаряд уходил за лицевую, но защитник решил оставить его в игре, еще несколько тревожных секунд пережила "Брага".
  • 35'
    Отметим, что "Брага" в чемпионате Португалии идет на четвертом месте в двух очках от лидера, при этом забивая больше всех 36 мячей в 13 турах. В Лиге чемпионов у португальцев лишь 6 голов.
  • 34'
    Да, интрига в борьбе за плей-офф у нас угасает, теперь "Браге" надо рассчитывать, что в Берлине "Реал" не проиграет.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ВИКТОР ОСИМХЕН!
    Натан прорывается по левому флангу, легко прокидывает мяч мимо Гомеса и из пределов штрафной простреливает мимо Сатчи, а Осимхен немного коряво, но всё же протолкнул снаряд мимо Матеуса!
  • Угловой
    32'
    Угловой в исполнении "Наполи" к опасному моменту не привел, дальше Хвича снова пошел с фланга в штрафную, в этот раз грузина встретили сразу три соперника.
  • Опасный момент
    31'
    Политано получает мяч от Хвичи перед штрафной и отдает проникающий пас на Зелиньски, поляк разворачивает соперника и пробивает с угла вратарской - Матеус спасает свои ворота!
  • 29'
    Моутинью находит на правом краю штрафной Рикарду Орту, тот от лицевой простреливает во вратарскую - Мерет на месте.
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    • 28'
      Долго комбинирует "Наполи" на подступах к штрафной и внутри владений Матеуса, но удара никто не нанес, а с подачей Ди Лоренцо справился Гомес.
    • 27'
      Удивительно, что у "Наполи" вообще нет ударов в этом матче, но есть забитый мяч. У "Браги" уже 5 попыток, 2 из которых пришлись в створ.
    • Угловой
      26'
      Угловой с правого фланга подали португальцы, однако ничего серьезного у ворот Мерета "стандарт" не принес.
    • Опасный момент
      25'
      Рикарду Орта наносит пушечный удар с дальней дистанции - Мерет не без труда выуживает мяч из-под перекладины!
    • 24'
      Пока всё неплохо складывается для "Наполи" по счёту, который проиграл три матча кряду - правда, в соперниках были "Реал", "Интер" и "Ювентус".
    • 22'
      Хвича врывается в штрафную, обыгрывая поочередно Гомеса и Моутинью, однако Сатчи на подстраховке играет успешно, позволяя Матеусу забрать мяч.
    • 21'
      Брума набрал ход по левому флангу, однако два соперника португальца встречают, организуя удар от ворот.
    • Желтая карточка
      19'
      Первое предупреждение в нашей встрече - Банза наказан за жесткий наступ на голеностоп Ррахмани.
    • 18'
      После розыгрыша штрафного Моутинью исполняет подачу с правого фланга, Банза пытается пробить слёта, но в створ не попадает.
    • Офсайд
      17'
      Натан здорово сыграл в отборе на фланге, покатил в штрафную на Хвичу, грузина накрыл защитник "Браги", мяч вернулся к Натану, у которого зафиксирован офсайд.
    • Угловой
      15'
      Угловой на правом фланге неаполитанцы разыграли, ничего опасного не создав. Следом после отбора последовал навес Политано - Матеус на выходе забрал снаряд.
    • 14'
      Ди Лоренцо подключается по правому флангу и пытается прострелить в штрафную, однако Сатчи выбивает мяч на угловой.
    • 13'
      Банза после навеса с правого фланга переиграл в воздухе Ррахмани, однако мяч по дуге пришел в руки Мерету.
    • 12'
      Пицци со штрафного направляет мяч в створ с отскоком от газона, однако Мерет уверенно ловит снаряд на ленточке.
    • Фол, нарушение
      11'
      Замбо-Ангисса теряет мяч на правом фланге и попадает по ноге Бруме, еще один "стандарт" зарабатывает "Брага".
    • Фол, нарушение
      10'
      Штрафной с правого фланга исполнили португальцы, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.
    • Гол в свои ворота
      9'
      АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!
      Политано врывается в штрафную с правого края и простреливает в центр, Сатчи неудачно подставляет ногу, мяч попадает в перекладину, отскакивает в линию ворот, но в воздухе всё-таки пересекает линию, если верить браслету главного арбитра!
    • 8'
      Хвича оказался с мячом в центральной зоне и отдал проникающий пас в штрафную, однако снаряд достался Матеусу.
    • 6'
      "Брага" же евровесну до конца не обеспечила - если сегодня португальцы оступятся, а "Унион" обыграет "Реал", то в Лиге Европы сыграют именно немцы.
    • 5'
      Напомним, что в первом туре "Наполи" добился победы на выезде со счётом 2:1, плюс разница мячей у неаполитанцев лучше, так что даже минимальное поражение позволит итальянцам пробиться в плей-офф.
    • 4'
      Натан обыгрался с Хвичей на левом фланге и исполнил прострел в штрафную "Браги", но оборона португальского клуба справляется.
    • Опасный момент
      3'
      Настырно атакует "Брага", сначала удар Пицци из пределов штрафной был заблокирован, а затем Брума с 12 метров пробил рядом со штангой!
    • 2'
      Напомним, что сегодняшний матч имеет турнирное значение для обеих команд - "Наполи" устроит и ничья, а вот "Браге" нужна победа с разницей в два мяча, чтобы выйти в плей-офф.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:0 Брага

    Исход игры
    Наполи
    87.8% (129)
    Ничья
    7.5% (11)
    Брага
    4.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (66)
    Меньше
    43.59% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    36.7% (54)
    2:0 Наполи
    23.8% (35)
    1:0 Наполи
    6.1% (9)
    3:1 Наполи
    5.4% (8)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    3:0 Наполи
    1.4% (2)
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    Брага
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