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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Брага
Прогнозы 38
Наполи 86.8% (33)
X 10.5% (4)
Брага 2.6% (1)
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Наполи
Ничья
Брага
4.55
6.60
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6.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Наполи
Брага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.2
Политано Маттео 1 0.2
Симеоне Джованни 1 0.2
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Распадори Джакомо 1 0.2
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.2
Руй Мариу 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.56
Джало Альваро 5 0.56
Пицци Луиш 2 0.22
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.11
Руис Абель 1 0.11
Каштру Андре 1 0.11
Ньякате Сику 1 0.11
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Банза Симон 0 0
Саласар Родриго 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 2 0
Саласар Родриго 2 0
Гомес Виктор 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Жорж Артур 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
6
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брага
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4
Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1

Результаты матчей

Наполи
Брага

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Наполи
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 5 5 0 0 13 - 5 15
2.
Наполи
 5 2 1 2 8 - 9 7
3.
Брага
 5 1 1 3 6 - 10 4
4.
Унион Берлин
 5 0 2 3 4 - 7 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Наполи
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Брага
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Наполи
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Брага
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Унион Берлин
 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Брага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 38
    Наполи 86.8% (33)
    X 10.5% (4)
    Брага 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Брага
    4.55
    6.60
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    Прогнозы на матч Наполи - Брага

    Исход игры
    Наполи
    86.8% (33)
    Ничья
    10.5% (4)
    Брага
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (19)
    Нет
    45.71% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    34.2% (13)
    2:0 Наполи
    31.6% (12)
    3:1 Наполи
    7.9% (3)
    1:0 Наполи
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
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