Тур: 6. Стадион: Диего Армандо Марадона.
История личных встреч
Наполи
Брага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.2
|Политано Маттео
|1
|0.2
|Симеоне Джованни
|1
|0.2
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.2
|Эстигор Лео
|1
|0.2
|Распадори Джакомо
|1
|0.2
|Зелиньски Пётр
|1 (1)
|0.2
|Руй Мариу
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.56
|Джало Альваро
|5
|0.56
|Пицци Луиш
|2
|0.22
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.11
|Руис Абель
|1
|0.11
|Каштру Андре
|1
|0.11
|Ньякате Сику
|1
|0.11
|Орта Рикарду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Банза Симон
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|2
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Жорж Артур
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
6
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брага
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4
Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1
Результаты матчей
Наполи
Брага
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Наполи
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
45
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 5
|15
|2.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|4.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогнозы на матч Наполи - Брага
Исход игры
Наполи
86.8% (33)
Ничья
10.5% (4)
Брага
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
54.29% (19)
Нет
45.71% (16)
Популярный счёт
2:1 Наполи
34.2% (13)
2:0 Наполи
31.6% (12)
3:1 Наполи
7.9% (3)
1:0 Наполи
7.9% (3)
1:1 Ничья
7.9% (3)
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