Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена. Главный судья: Зиберт Даниэль
0:2
Перерыв
0'
10' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
0:1
32' ГолДи Мария Анхель
0:2
45' ГолСилва Рафа
45' Желтая карточкаРодригес Фелипе
Ход матча
10'
32'
0:1
45'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
230 Количество передач 236
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
44
Араужу
Томаш
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Бенфика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.33
|Шимич Роко
|1 (1)
|0.17
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|3
|0.5
|Силва Рафа
|2
|0.33
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Павлович Страхинья
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Беду Самсон
|2
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Антониу
|0
|2
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Рогер Шмидт
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Бенфика
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|3.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|4.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:2 Бенфика
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
31% (40)
Ничья
31% (40)
Бенфика
38% (49)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (33)
1:2 Бенфика
23.3% (30)
2:1 Ред Булл Зальцбург
19.4% (25)
0:1 Бенфика
7% (9)
1:0 Ред Булл Зальцбург
4.7% (6)
1:3 Бенфика
2.3% (3)
0:2 Бенфика
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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