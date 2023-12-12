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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Ред Булл Зальцбург
0:2
Перерыв
Бенфика
0'
10' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
0:1
32' Гол
Ди Мария Анхель
0:2
45' Гол
Силва Рафа
45' Желтая карточка
Родригес Фелипе

Ход матча

10'
Гурна-Дуат Люка
 
32'
0:1
Ди Мария Анхель
45'
0:2
Силва Рафа
(Ди Мария Анхель)
45'
 
Родригес Фелипе

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 230 Количество передач 236
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 129
Ред Булл Зальцбург 31% (40)
X 31% (40)
Бенфика 38% (49)
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Ред Булл Зальцбург
Ничья
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24
Шлагер
Александер
6
Беду
Самсон
4
Пёнтковски
Камиль
31
Павлович
Страхинья
70
Дедич
Амар
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
45
Доргелес
Нене
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.33
Шимич Роко 1 (1) 0.17
Кьергаард Мауриц 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 3 0.5
Силва Рафа 2 0.33
Ди Мария Анхель 1 0.17
Тенгстедт Каспер 0 0
Отаменди Николас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 3 0
Павлович Страхинья 2 0
Gerhard Struber 2 0
Шимич Роко 2 0
Беду Самсон 2 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Дедич Амар 1 0
Глух Оскар 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 2
Родригес Фелипе II 2 0
Отаменди Николас 1 0
Бернат Хуан 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Флорентину 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рогер Шмидт 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Бенфика

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
2.
Интер Милан
 0:0 6 3 3 0 8 - 5 12
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:2 6 1 1 4 3 - 7 4
4.
Бенфика
 2:0 6 1 1 4 6 - 10 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Реал Сосьедад
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Бенфика
 2:0 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Интер Милан
 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Бенфика
 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Зальцбург" - "Бенфика" 0-2. 
  • Желтая карточка
    45'
    Родригес получает жёлтую карточку у "Бенфики". Недоволен остался защитник решением немецкого арбитра, и Зиберт решил успокоить его, показав "горчичник". 
  • 45'
    Меняется многое сейчас в турнирной таблице. "Бенфика" временно выходит на третью строчку. Теперь австрийцам отступать некуда. Им нужно обязательно забивать. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! РАФА СИЛВА! Ди Мария получил мяч на правом полуфланге и отдал аккуратный пас вперёд, Рафа Силва ворвался в штрафную и нанёс точный удар в дальний угол! 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал Зиберт к первому тайму. 
  • 45'
    Зевнули португальцы в опорной зоне Доргелеса. Малиец протащил мяч практически до штрафной, а затем с правой ноги пробил точно по позиции Трубина. Перспективный момент упустил форвард. 
  • 44'
    Ди Мария с правого фланга классный кросс исполнил к воротам австрийцев. Тенгстедт находился в опасной близости к мячу, но его смог опередить Пёнтковски. 
  • 43'
    Продолжают издали бить хозяева. Гурна-Дуат с очень дальней дистанции пробил по воротам, сфера прошла далеко от левой штанги. Мало созидательных действий впереди у австрийцев. 
  • 42'
    Жоау Мариу слишком долго принимал решение, и Бидструп снаряд у него забрал. Кстати, в последнем матче против "Интера" экс-игрок московского "Локомотива" оформил хет-трик. Самое интересное, что этого для победы "Бенфике" всё равно не хватило. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Ратков получил мяч в правом краю штрафной "Бенфики". Первый его удар принял на себя защитник, однако сфера вновь отскочила к форварду "Зальцбурга", который сильно стрельнул в ближний угол. Трубин выручил! 
  • 40'
    Хозяева впервые за долго время попытались выбраться на половину поля соперника. Бидструп рвался вперёд по правому флангу, но мяч у него чисто выбил Отаменди. 
  • 39'
    Напомню, что в матче первого круга австрийцы смогли одержать победу над "Бенфикой" со счётом 2-0. Поэтому, в случае равенства очков, разница мячей в личных встречах выйдет на первый план. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Рафа Силва на чужой половине поля грубо встретил Бидструпа. Немецкий судья нарушение зафиксировал, а вот карточку показывать португальцу не стал, хотя имел для этого все основания. 
  • 37'
    Жоау Невеш рвался вперёд по правому флангу, но мяч у него в очень рискованном подкате выбил Гурна-Дуат. Напомню, что игрок "Зальцбурга" уже имеет жёлтую карточку, поэтому ему нужно быть аккуратнее. 
  • Судья
    36'
    Засчитывает гол немецкий арбитр. Возникли вопросы по поводу борьбы, которую вёл Отаменди. Подтолкнул защитник "Бенфики" Павловича, однако Зиберт не счёл этот контакт серьёзным. 
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    • Видеоповтор
      35'
      А вот это уже очень интересно. Есть вопросы по поводу забитого мяча у ассистентов, отвечающих за VAR. Пока непонятно, с чем связан этот просмотр. Сам Зиберт пошёл смотреть. 
    • 34'
      Очень красивый гол забил Ди Мария. Удалось аргентинцу исполнить "сухой лист". Не очень уверенно действовал голкипер "Зальцбурга", который просто прикрылся за ближней штангой. 
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ДИ МАРИЯ! Угловой на правом фланге заработали португальцы. Ди Мария с левой ноги закрутил в сторону ворот, все игроки на ближней штанге пролетели мимо мяча, а сфера юркнула в дальний угол! 
    • 32'
      Хороший розыгрыш от гостей на правом фланге. Ди Мария получил мяч в правом краю штрафной, красиво убрал на замахе Дедича, а затем с левой ноги выполнил мягкий навес на дальнюю штангу. Никто из партнёров до этой передачи не дотянулся. 
    • 31'
      Жоау Мариу с левого полуфланга выполнил кросс на дальний край штрафной. Получилось довольно сильно, поэтому Ди Мария смог догнать игровой снаряд только за пределами поля. 
    • Травма, повреждение
      30'
      Повреждение в предыдущем моменте получил защитник "Зальцбурга". Сидит Павлович на газоне, держась за голеностоп, однако от помощи медиков он отказывается. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Павлович со своей половины поля совершил рискованный рывок с мячом вперёд. Тенгстедт выбил у него мяч, однако немецкий арбитр решил, что с нарушением правил. Недовольны гости решением Зиберта. 
    • 28'
      Никуда не спешат команды. Родригес получил мяч на чужой половине поля, однако совершил неточный пас в центральную часть. Хозяева забрали владение в свои ноги. 
    • 27'
      Разыграли хозяева этот стандарт. Последовал кросс к правому углу вратарской, Павлович скинул на дальнюю штангу, а Ратков из борьбы удар по воротам Трубина нанести не сумел. 
    • Угловой
      26'
      Дедич слева ворвался в штрафную соперника и попытался нанести удар по воротам. Араужо вовремя блокировал эту попытку. Сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют австрийцы. 
    • Офсайд
      25'
      Сучич по левому полуфлангу отдал пас вперёд на партнёра. Доргелес получил сферу, однако тут же прозвучал свисток Зиберта. В офсайде оказался игрок "Зальцбурга". 
    • 24'
      Глух с левого фланга подобрался к штрафной соперника и выполнил мягкий заброс в центр, Доргелес в падении попытался пробить по воротам, но попасть по мячу форвард не сумел. 
    • 23'
      Середина первого тайма подкралась очень незаметно. Португальцы играют с преимуществом, вот только вскрывать насыщенную оборону "Зальцбурга" пока непросто. 
    • 22'
      Кекчю от центральной линии поля исполнил сильный заброс вперёд, но Тенгстедт никак к этой передаче успеть не мог. Шлагер вышел из ворот и забрал игровой снаряд в свои перчатки. 
    • 21'
      Тенгстедт справа ворвался в штрафную соперника и уже готов был пробить по воротам, но против него цепко сыграл Павлович, который оттеснил от мяча датского форварда "Бенфики". 
    • 20'
      Родригес с левого полуфланга прострелил в центра вратарской. Хозяева снова смогли справиться, однако преимущество у португальцев сейчас очень весомое. 
    • Дождь
      19'
      Довольно-таки прохладно в Австрии, а сейчас ещё и пошёл приличный дождь. Очень неприятные условия для игры в футбол. Думаю, что теплолюбивым португальцам играть не особо приятно. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Родригес с левого фланга навесил в штрафную австрийцев, а там Тенгстедт нарушил правила против Павловича. Немецкий арбитр всё прекрасно видел и нарушение зафиксировал. 
    • 17'
      Эурснес с правого фланга прострелил на ближний край вратарской, Павлович сыграл внимательно и выбил игровой снаряд за боковую. Начинают давить гости. 
    • 16'
      Ди Мария с линии штрафной пробил, но попал в защитника. Сфера отскочила к Кекчю, который также решил выстрелить с дальней дистанции, однако эта попытка также была заблокирована. 
    • 15'
      Очень неспешное начало нашего матча, однако смогли португальцы в такой игре уже найти один голевой момент. Думаю, ещё шансы будут у подопечных Роджера Шмидта. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Провалились хозяева в центральной зоне. Рафа Силва выскочил один на один и с линии штрафной на исполнение пробил в правый верхний угол. Мяч прошёл выше перекладины! 
    • 13'
      Длинный заброс в штрафную "Бенфики", Ратков принял снаряд на правом краю и низом пробил в ближний угол. Получилось слабо, поэтому Трубин спокойно справился. 
    • Желтая карточка
      12'
      Гурна-Дуат получает жёлтую карточку у "Зальцбурга". Рафа Силва по центру разгонял быструю атаку своей команды, а игрок австрийской команды нарушил против него правила. 
    • 11'
      И ещё одна дальняя попытка от хозяев. Сучич получил сферу у правого угла штрафной и низом сильно стрельнул в сторону ворот. Защитники приняли на себя этот удар. 
    • 10'
      Постепенно вырисовывается картина, которую мы сегодня будем наблюдать. Португальцы больше владеют мячом, а хозяева рассчитывают на контратаки. Есть проблемы в атаке у австрийской команды. 
    • Офсайд
      9'
      А вот и первый офсайд в нашем матче. Жоау Невеш из глубины отдал шикарный пас в штрафную, Тенгстедт получил возможность пробить с убойной позиции, но его выстрел заблокировал защитник. Ещё и в положении вне игры находился датчанин. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Доргелес вёл борьбу на чужой половине поля и нарушил правила против Араужу. Даниэль Зиберт нарушение зафиксировал. Очень статусный арбитр назначен на эту встречу. 
    • 7'
      Сучич с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной соперника, но там никого из партнёров не оказалось. Португальцы забрали сферу в свои ноги. 
    • 6'
      По левому флангу попытались организовать атаку футболисты "Зальцбурга". Глух рвался вперёд вдоль бровки, но против него уверенно сыграл Эурснес, который совершил перехват. 
    • 5'
      А вот и первый удар в нашем матче! Глух получил сферу в 28 метрах от ворот и с левой ноги плотно приложился. Игровой снаряд прошёл далеко от правой штанги. 
    • 4'
      Очень спокойно начинается наша встреча. Гости забрали мяч под свой контроль и не собираются отдавать его сопернику. Небольшим фаворитом сегодняшнего матча считается именно "Бенфика". 
    • 3'
      Напомню, что команды выступают в группе D. Австрийцы идут на третьей строчке, гости занимают последнее место. Для того, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы португальцам сегодня обязательно нужно побеждать. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в чёрных футболках и красных трусах, португальцы играют полностью в белом комплекте. Ворота "Бенфики" в первом тайме по ТВ-картинке располагаются слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! С центра поля разыграли хозяева. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:2 Бенфика

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    31% (40)
    Ничья
    31% (40)
    Бенфика
    38% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (33)
    1:2 Бенфика
    23.3% (30)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    19.4% (25)
    0:1 Бенфика
    7% (9)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    4.7% (6)
    1:3 Бенфика
    2.3% (3)
    0:2 Бенфика
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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