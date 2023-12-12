Ди Мария с правого фланга классный кросс исполнил к воротам австрийцев. Тенгстедт находился в опасной близости к мячу, но его смог опередить Пёнтковски.

Зевнули португальцы в опорной зоне Доргелеса. Малиец протащил мяч практически до штрафной, а затем с правой ноги пробил точно по позиции Трубина. Перспективный момент упустил форвард.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! РАФА СИЛВА! Ди Мария получил мяч на правом полуфланге и отдал аккуратный пас вперёд, Рафа Силва ворвался в штрафную и нанёс точный удар в дальний угол!

Меняется многое сейчас в турнирной таблице. "Бенфика" временно выходит на третью строчку. Теперь австрийцам отступать некуда. Им нужно обязательно забивать.

Родригес получает жёлтую карточку у "Бенфики". Недоволен остался защитник решением немецкого арбитра, и Зиберт решил успокоить его, показав "горчичник".

Засчитывает гол немецкий арбитр. Возникли вопросы по поводу борьбы, которую вёл Отаменди. Подтолкнул защитник "Бенфики" Павловича, однако Зиберт не счёл этот контакт серьёзным.

Жоау Невеш рвался вперёд по правому флангу, но мяч у него в очень рискованном подкате выбил Гурна-Дуат. Напомню, что игрок "Зальцбурга" уже имеет жёлтую карточку, поэтому ему нужно быть аккуратнее.

Рафа Силва на чужой половине поля грубо встретил Бидструпа. Немецкий судья нарушение зафиксировал, а вот карточку показывать португальцу не стал, хотя имел для этого все основания.

Напомню, что в матче первого круга австрийцы смогли одержать победу над "Бенфикой" со счётом 2-0. Поэтому, в случае равенства очков, разница мячей в личных встречах выйдет на первый план.

Хозяева впервые за долго время попытались выбраться на половину поля соперника. Бидструп рвался вперёд по правому флангу, но мяч у него чисто выбил Отаменди.

ОПАСНО! Ратков получил мяч в правом краю штрафной "Бенфики". Первый его удар принял на себя защитник, однако сфера вновь отскочила к форварду "Зальцбурга", который сильно стрельнул в ближний угол. Трубин выручил!

Жоау Мариу слишком долго принимал решение, и Бидструп снаряд у него забрал. Кстати, в последнем матче против "Интера" экс-игрок московского "Локомотива" оформил хет-трик. Самое интересное, что этого для победы "Бенфике" всё равно не хватило.

Продолжают издали бить хозяева. Гурна-Дуат с очень дальней дистанции пробил по воротам, сфера прошла далеко от левой штанги. Мало созидательных действий впереди у австрийцев.

Дедич слева ворвался в штрафную соперника и попытался нанести удар по воротам. Араужо вовремя блокировал эту попытку. Сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют австрийцы.

Разыграли хозяева этот стандарт. Последовал кросс к правому углу вратарской, Павлович скинул на дальнюю штангу, а Ратков из борьбы удар по воротам Трубина нанести не сумел.

Никуда не спешат команды. Родригес получил мяч на чужой половине поля, однако совершил неточный пас в центральную часть. Хозяева забрали владение в свои ноги.

Павлович со своей половины поля совершил рискованный рывок с мячом вперёд. Тенгстедт выбил у него мяч, однако немецкий арбитр решил, что с нарушением правил. Недовольны гости решением Зиберта.

Повреждение в предыдущем моменте получил защитник "Зальцбурга". Сидит Павлович на газоне, держась за голеностоп, однако от помощи медиков он отказывается.

Жоау Мариу с левого полуфланга выполнил кросс на дальний край штрафной. Получилось довольно сильно, поэтому Ди Мария смог догнать игровой снаряд только за пределами поля.

Хороший розыгрыш от гостей на правом фланге. Ди Мария получил мяч в правом краю штрафной, красиво убрал на замахе Дедича, а затем с левой ноги выполнил мягкий навес на дальнюю штангу. Никто из партнёров до этой передачи не дотянулся.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ДИ МАРИЯ! Угловой на правом фланге заработали португальцы. Ди Мария с левой ноги закрутил в сторону ворот, все игроки на ближней штанге пролетели мимо мяча, а сфера юркнула в дальний угол!

Очень красивый гол забил Ди Мария. Удалось аргентинцу исполнить "сухой лист". Не очень уверенно действовал голкипер "Зальцбурга", который просто прикрылся за ближней штангой.

А вот это уже очень интересно. Есть вопросы по поводу забитого мяча у ассистентов, отвечающих за VAR. Пока непонятно, с чем связан этот просмотр. Сам Зиберт пошёл смотреть.

25' Сучич по левому полуфлангу отдал пас вперёд на партнёра. Доргелес получил сферу, однако тут же прозвучал свисток Зиберта. В офсайде оказался игрок "Зальцбурга".

24' Глух с левого фланга подобрался к штрафной соперника и выполнил мягкий заброс в центр, Доргелес в падении попытался пробить по воротам, но попасть по мячу форвард не сумел.

23' Середина первого тайма подкралась очень незаметно. Португальцы играют с преимуществом, вот только вскрывать насыщенную оборону "Зальцбурга" пока непросто.

22' Кекчю от центральной линии поля исполнил сильный заброс вперёд, но Тенгстедт никак к этой передаче успеть не мог. Шлагер вышел из ворот и забрал игровой снаряд в свои перчатки.

21' Тенгстедт справа ворвался в штрафную соперника и уже готов был пробить по воротам, но против него цепко сыграл Павлович, который оттеснил от мяча датского форварда "Бенфики".

20' Родригес с левого полуфланга прострелил в центра вратарской. Хозяева снова смогли справиться, однако преимущество у португальцев сейчас очень весомое.

19' Довольно-таки прохладно в Австрии, а сейчас ещё и пошёл приличный дождь. Очень неприятные условия для игры в футбол. Думаю, что теплолюбивым португальцам играть не особо приятно.

18' Родригес с левого фланга навесил в штрафную австрийцев, а там Тенгстедт нарушил правила против Павловича. Немецкий арбитр всё прекрасно видел и нарушение зафиксировал.

17' Эурснес с правого фланга прострелил на ближний край вратарской, Павлович сыграл внимательно и выбил игровой снаряд за боковую. Начинают давить гости.

16' Ди Мария с линии штрафной пробил, но попал в защитника. Сфера отскочила к Кекчю, который также решил выстрелить с дальней дистанции, однако эта попытка также была заблокирована.

15' Очень неспешное начало нашего матча, однако смогли португальцы в такой игре уже найти один голевой момент. Думаю, ещё шансы будут у подопечных Роджера Шмидта.

14' МОМЕНТИЩЕ! Провалились хозяева в центральной зоне. Рафа Силва выскочил один на один и с линии штрафной на исполнение пробил в правый верхний угол. Мяч прошёл выше перекладины!

13' Длинный заброс в штрафную "Бенфики", Ратков принял снаряд на правом краю и низом пробил в ближний угол. Получилось слабо, поэтому Трубин спокойно справился.

12' Гурна-Дуат получает жёлтую карточку у "Зальцбурга". Рафа Силва по центру разгонял быструю атаку своей команды, а игрок австрийской команды нарушил против него правила.

11' И ещё одна дальняя попытка от хозяев. Сучич получил сферу у правого угла штрафной и низом сильно стрельнул в сторону ворот. Защитники приняли на себя этот удар.

10' Постепенно вырисовывается картина, которую мы сегодня будем наблюдать. Португальцы больше владеют мячом, а хозяева рассчитывают на контратаки. Есть проблемы в атаке у австрийской команды.

9' А вот и первый офсайд в нашем матче. Жоау Невеш из глубины отдал шикарный пас в штрафную, Тенгстедт получил возможность пробить с убойной позиции, но его выстрел заблокировал защитник. Ещё и в положении вне игры находился датчанин.

8' Доргелес вёл борьбу на чужой половине поля и нарушил правила против Араужу. Даниэль Зиберт нарушение зафиксировал. Очень статусный арбитр назначен на эту встречу.

7' Сучич с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной соперника, но там никого из партнёров не оказалось. Португальцы забрали сферу в свои ноги.

6' По левому флангу попытались организовать атаку футболисты "Зальцбурга". Глух рвался вперёд вдоль бровки, но против него уверенно сыграл Эурснес, который совершил перехват.

5' А вот и первый удар в нашем матче! Глух получил сферу в 28 метрах от ворот и с левой ноги плотно приложился. Игровой снаряд прошёл далеко от правой штанги.

4' Очень спокойно начинается наша встреча. Гости забрали мяч под свой контроль и не собираются отдавать его сопернику. Небольшим фаворитом сегодняшнего матча считается именно "Бенфика".

3' Напомню, что команды выступают в группе D. Австрийцы идут на третьей строчке, гости занимают последнее место. Для того, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы португальцам сегодня обязательно нужно побеждать.

2' Хозяева вышли на эту встречу в чёрных футболках и красных трусах, португальцы играют полностью в белом комплекте. Ворота "Бенфики" в первом тайме по ТВ-картинке располагаются слева.