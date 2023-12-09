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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 39
Ред Булл Зальцбург 28.2% (11)
X 23.1% (9)
Бенфика 48.7% (19)
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Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Бенфика
3.75
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4.00
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2.70
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История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.4
Шимич Роко 1 (1) 0.2
Кьергаард Мауриц 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 3 0.6
Силва Рафа 1 0.2
Тенгстедт Каспер 0 0
Отаменди Николас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Шимич Роко 2 0
Беду Самсон 2 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Дедич Амар 1 0
Глух Оскар 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 2
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Бернат Хуан 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Флорентину 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рогер Шмидт 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Бенфика

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Интер Милан
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 1 3 3 - 5 4
4.
Бенфика
 5 0 1 4 4 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Бенфика
 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Интер Милан
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Бенфика
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 39
    Ред Булл Зальцбург 28.2% (11)
    X 23.1% (9)
    Бенфика 48.7% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Бенфика
    3.75
    Реклама, betboom.ru
    4.00
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    2.70
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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Бенфика

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    28.2% (11)
    Ничья
    23.1% (9)
    Бенфика
    48.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    25.6% (10)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    0:1 Бенфика
    10.3% (4)
    1:3 Бенфика
    5.1% (2)
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    Ред Булл Зальцбург
    Бенфика
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