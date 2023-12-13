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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Йокогама Ф-Маринос
0:0
Первый тайм: 36'
Шаньдун Тайшань
0'
12' Желтая карточка
Yuanyi Li
20' Желтая карточка
Чэнь Пу

Ход матча

12'
 
Yuanyi Li
20'
 
Чэнь Пу

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Йокогама Ф-Маринос
Ничья
Шаньдун Тайшань
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
33
Ryotaro
Tsunoda
5
Дуду
VII
25
Юсио
Кайна
29
Нам
Тхэ-Хи
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
11
Лопес
Андерсон
20
Ян
III
7
Элбер
Жозе
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
22
Yuanyi
Li
20
Ляо
Лишэн
21
Лю
Биньбинь
16
Hailong
Li
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидзунума Кота 2 0.33
Элбер Жозе 1 0.17
Ян III 1 0.17
Сугимото Кенью 1 0.17
Мияичи Рио 1 0.17
Лопес Андерсон 1 0.17
Нисимура Такума 1 0.17
Мураками Юхи 1 0.17
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 (1) 1
Мойсес Лима 3 (1) 0.5
Феллайни Маруан 1 0.17
Yuanyi Li 1 0.17
Matheus Pato 1 0.17
Long Song 1 0.17
Fernandinho V 0 0
Jinghang Hu 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камидзима Такуми 2 0
Мацубара Кен 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Мураками Юхи 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 2 0
Wenneng Xie 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Кризан 1 0
Мойсес Лима 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Tong Wang1 1 0
Чэнь Пу 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
8
Йокогама Ф-Маринос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0
Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1
Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
3
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 6 4 1 1 14 - 4 13
2.
Инчхон Юнайтед
 2:0 6 4 0 2 13 - 8 12
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Кайя
 0:2 6 0 0 6 3 - 20 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
2.
Инчхон Юнайтед
 2:0 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Кайя
 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Инчхон Юнайтед
 2:0 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Кайя
 0:2 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Чэнь Пу получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Йокогама Ф-Маринос
Ничья
Шаньдун Тайшань
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