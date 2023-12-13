Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мацубара
Кен
5
Дуду
VII
25
Юсио
Кайна
29
Нам
Тхэ-Хи
20
Ян
III
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
22
Yuanyi
Li
20
Ляо
Лишэн
21
Лю
Биньбинь
16
Hailong
Li
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
25 Юсио КайнаЗащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уэнака АсахиНападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
16 Hailong LiПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
- Полузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
24 Jinghang HuНападающий
-
26 Shibo Liu
-
31 Jianfei Zhao
-
19 Guowen Sun
-
-
-
38 Wenneng Xie
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мидзунума Кота
|2
|0.33
|Элбер Жозе
|1
|0.17
|Ян III
|1
|0.17
|Сугимото Кенью
|1
|0.17
|Мияичи Рио
|1
|0.17
|Лопес Андерсон
|1
|0.17
|Нисимура Такума
|1
|0.17
|Мураками Юхи
|1
|0.17
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|6 (1)
|1
|Мойсес Лима
|3 (1)
|0.5
|Феллайни Маруан
|1
|0.17
|Yuanyi Li
|1
|0.17
|Matheus Pato
|1
|0.17
|Long Song
|1
|0.17
|Fernandinho V
|0
|0
|Jinghang Hu
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камидзима Такуми
|2
|0
|Мацубара Кен
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|2
|0
|Wenneng Xie
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Жадсон II
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Чэнь Пу
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
8
Йокогама Ф-Маринос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0
Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1
Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|3 - 20
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2