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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Йокогама Ф-Маринос
3:0
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
12' Желтая карточка
Yuanyi Li
20' Желтая карточка
Чэнь Пу
42' Желтая карточка
Жадсон II
1:0
45' Гол
Элбер Жозе
2:0
57' Гол
Лопес Андерсон
62' Желтая карточка
Wenneng Xie
3:0
64' Гол
Ян
90'+6

Ход матча

12'
 
Yuanyi Li
20'
 
Чэнь Пу
42'
 
Жадсон II
45'
Элбер Жозе
(Ян III)
1:0
57'
Лопес Андерсон
(Ян III)
2:0
61'
 
Wenneng Xie
Long Song
61'
 
Fernandinho V
Чэнь Пу
61'
 
Лю Ян
Hailong Li
62'
 
Wenneng Xie
64'
Ян
(Элбер Жозе)
3:0
69'
Нисимура Такума
Нам Тхэ-Хи
 
69'
Мияичи Рио
Элбер Жозе
 
81'
Мидзунума Кота
Ян
 
82'
Уэнака Асахи
Лопес Андерсон
 
85'
 
Jinghang Hu
Ляо Лишэн
86'
Ямане Рику
Ватанабэ Кота
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 581 Количество передач 248
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
33
Ryotaro
Tsunoda
5
Дуду
VII
25
Юсио
Кайна
29
Нам
Тхэ-Хи
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
20
Ян
III
11
Лопес
Андерсон
7
Элбер
Жозе
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
16
Hailong
Li
21
Лю
Биньбинь
22
Yuanyi
Li
20
Ляо
Лишэн
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3
Шаньдун Тайшань
4-1-4-1

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элбер Жозе 2 0.33
Ян III 2 0.33
Мидзунума Кота 2 0.33
Лопес Андерсон 2 0.33
Сугимото Кенью 1 0.17
Мияичи Рио 1 0.17
Нисимура Такума 1 0.17
Мураками Юхи 1 0.17
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 (1) 1
Мойсес Лима 3 (1) 0.5
Феллайни Маруан 1 0.17
Yuanyi Li 1 0.17
Matheus Pato 1 0.17
Long Song 1 0.17
Fernandinho V 0 0
Jinghang Hu 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камидзима Такуми 2 0
Мацубара Кен 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Мураками Юхи 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wenneng Xie 3 0
Yuanyi Li 2 0
Жадсон II 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Кризан 1 0
Мойсес Лима 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Tong Wang1 1 0
Чэнь Пу 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
8
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
15%
5
38%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0
Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1
Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
3
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 6 4 0 2 14 - 7 12
2.
Йокогама Ф-Маринос
 6 4 0 2 12 - 7 12
3.
Инчхон Юнайтед
 6 4 0 2 14 - 9 12
4.
Кайя
 6 0 0 6 4 - 21 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 3 2 0 1 9 - 3 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Инчхон Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Кайя
 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 3 2 0 1 8 - 6 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Шаньдун Тайшань
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Кайя
 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Ян III сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Элбер Жозе бьет в цель!
    • 42'
      Жадсон II получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Чэнь Пу получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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