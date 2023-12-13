Тур: 6.
0:2
Первый тайм: 33'
Ход матча
12'
0:1
25'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
18 Владение мячом, % 82
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рота
Симоне
12
Diano
Mar
16
Бас
Юстин
47
Dong-Min
Kim
44
Ким
Гон-Хи
37
Хон
Си-Ху
30
Woo-Jin
Choi
77
Пак
Сён
Хо
27
Bo-Sub
Kim
99
Чан
Сеон-Хун
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рота СимонеЗащитник
- Защитник
-
12 Diano MarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бас ЮстинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Мензи ОудиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дайзон КуртПолузащитник
-
77 Abou SyНападающий
-
-
31 Nathan Bata
-
-
-
-
-
10 Arnel Amita
-
-
Главный тренер: Colum Curtis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Dong-Min KimЗащитник
-
44 Ким Гон-ХиЗащитник
-
37 Хон Си-ХуЗащитник
-
30 Woo-Jin ChoiЗащитник
-
77 Пак Сён ХоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Bo-Sub KimПолузащитник
-
99 Чан Сеон-ХунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ли Тхэ-ХиВратарь
- Защитник
-
17 Ким Чжун-ЮбПолузащитник
-
26 Пак Хён БинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Hernades
-
25 Min-Seog Kim
-
33 Hyun-Seo Kim
-
-
66 Se-Hoon Kim
-
Главный тренер: Sung-hwan Jo
История личных встреч
Кайя
Инчхон Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Кайя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайосо Хавьер
|2
|0.33
|Daizo Horikoshi
|1
|0.17
|Ricardo Sendra
|0
|0
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hernades
|5
|0.71
|Жерсу Фернандеш
|2
|0.29
|Мугоша Стефан
|2 (1)
|0.29
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.14
|Ким До-Хек
|1
|0.14
|Хон Си-Ху
|1
|0.14
|Чан Сеон-Хун
|1
|0.14
|Пак Сён Хо
|1
|0.14
|Woo-Jin Choi
|1
|0.14
|Bo-Sub Kim
|0
|0
|Min-Seog Kim
|0
|0
|Kyeong-Hyeon Min
|0
|0
Карточки
Кайя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robert Lopez
|0
|1
|Abou Sy
|1
|0
|Гайосо Хавьер
|1
|0
|Arnel Amita
|1
|0
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким До-Хек
|1
|0
|Dong-Yun Jeong
|1
|0
|Мун Чжи-Хван
|1
|0
|Ким Ен-Су
|1
|0
|Hernades
|1
|0
|Пак Сён Хо
|1
|0
Результаты матчей
Кайя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Инчхон Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Кайя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
0
9
Кайя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Инчхон Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
0
0%
2
14%
91-120
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
6
33%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кайя
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1
Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1
Результаты матчей
Кайя
Инчхон Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кайя
Инчхон Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|3 - 20
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2