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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Кайя
0:2
Первый тайм: 33'
Инчхон Юнайтед
0'
0:1
12' Гол
Пак Сён Хо
0:2
25' Гол
Woo-Jin Choi

Ход матча

12'
0:1
Пак Сён Хо
(Хон Си-Ху)
25'
0:2
Woo-Jin Choi
(Мпоку Поль-Жозе)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 18 Владение мячом, % 82
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайя
Ничья
Инчхон Юнайтед
56.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Каммераад
Куинси
23
Рота
Симоне
3
Akito
Saito
12
Diano
Mar
15
Касамбре
Марко
22
Fitch
Arboleda
13
Jesus
Melliza
21
Ricardo
Sendra
16
Бас
Юстин
18
Гайосо
Хавьер
20
Daizo
Horikoshi
1
Dong-Heon
Kim
3
Ким
Ен-Су
47
Dong-Min
Kim
44
Ким
Гон-Хи
37
Хон
Си-Ху
30
Woo-Jin
Choi
77
Пак
Сён
Хо
40
Мпоку
Поль-Жозе
7
Ким
До-Хек
27
Bo-Sub
Kim
99
Чан
Сеон-Хун
Кайя
5-3-2
Инчхон Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Кайя
Инчхон Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 2 0.33
Daizo Horikoshi 1 0.17
Ricardo Sendra 0 0
Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 5 0.71
Жерсу Фернандеш 2 0.29
Мугоша Стефан 2 (1) 0.29
Мпоку Поль-Жозе 1 0.14
Ким До-Хек 1 0.14
Хон Си-Ху 1 0.14
Чан Сеон-Хун 1 0.14
Пак Сён Хо 1 0.14
Woo-Jin Choi 1 0.14
Bo-Sub Kim 0 0
Min-Seog Kim 0 0
Kyeong-Hyeon Min 0 0

Карточки

Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robert Lopez 0 1
Abou Sy 1 0
Гайосо Хавьер 1 0
Arnel Amita 1 0
Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким До-Хек 1 0
Dong-Yun Jeong 1 0
Мун Чжи-Хван 1 0
Ким Ен-Су 1 0
Hernades 1 0
Пак Сён Хо 1 0

Результаты матчей

Кайя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Инчхон Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Кайя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

0
9
Кайя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Инчхон Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
0
0%
2
14%
91-120

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
6
33%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кайя
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тэгу - Инчхон Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1
Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1

Результаты матчей

Кайя
Инчхон Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кайя
Инчхон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 6 4 1 1 14 - 4 13
2.
Инчхон Юнайтед
 2:0 6 4 0 2 13 - 8 12
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Кайя
 0:2 6 0 0 6 3 - 20 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
2.
Инчхон Юнайтед
 2:0 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Кайя
 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Инчхон Юнайтед
 2:0 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Кайя
 0:2 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Кайя
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