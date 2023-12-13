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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Лайон Сити Сейлорс
0:2
Конец матча
Китчи
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Ван Хейзен Кристофер
69' Желтая карточка
Тан Чун Лок
0:2
74' Гол
Менегаццо Фернандо
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Ван Хейзен Кристофер
62'
 
Ло Цз Чунь
Жуниор Роберто
69'
 
Тан Чун Лок
72'
Сванди Адам
Пиреш Руй
 
74'
0:2
Менегаццо Фернандо
(Скотт Чарли)
76'
 
Хуан Ян
Менегаццо Фернандо
76'
 
Ким Шин-Вук
Тан Чун Лок
79'
Щахин Хами
Kodai Tanaka
 
87'
Rusyaidi Salime
Харисс Харун
 
88'
Нор Хафиз
Сузлиман Зулкарнан
 
88'
Haiqal Anugrah
Ван Хейзен Кристофер
 
88'
 
Chin Lung Cheng
Igor Torres Sartori

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 447 Количество передач 402
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Рохайзад
Жарфан
3
Райт
Бэйли
14
Харисс
Харун
4
Super
19
Сузлиман
Зулкарнан
22
Ван
Хейзен
Кристофер
17
Лестьенн
Максим
46
Пиреш
Руй
9
Kodai
Tanaka
7
Ануар
Шавал
34
Живкович
Рицхайро
1
Ван
Жэньпэн
15
Жуниор
Роберто
18
Гербиг
Оливер
5
Гонсалвес
Элио
95
Чань
Шиничи
4
Скотт
Чарли
16
Тан
Чун
Лок
8
Igor
Torres
Sartori
10
Cleiton
77
Менегаццо
Фернандо
III
89
Янтшер
Якоб
Лайон Сити Сейлорс
5-4-1
Китчи
4-2-3-1

История личных встреч

Лайон Сити Сейлорс
Китчи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Лайон Сити Сейлорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Рицхайро 3 0.5
Диего Лопес III 1 0.17
Лестьенн Максим 1 (1) 0.17
Ануар Шавал 0 0
Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 4 0.67
Менегаццо Фернандо III 1 0.17
Микаэл 1 0.17
Скотт Чарли 0 0
Ло Цз Чунь 0 0
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Лайон Сити Сейлорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Super 3 0
Харисс Харун 2 0
Живкович Рицхайро 2 0
Пиреш Руй 2 0
Энрике Педру II 1 0
Лестьенн Максим 1 0
Нор Хафиз 1 0
Кумар Анумантхан 1 0
Ван Хейзен Кристофер 1 0
Щахин Хами 1 0
Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Чун Лок 3 0
Микаэл 3 0
Ло Цз Чунь 2 0
Пун Хин Пуй 0 1
Cleiton 1 0
Расселл Энди 1 0
Чань Шиничи 1 0
Гербиг Оливер 1 0

Результаты матчей

Лайон Сити Сейлорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Китчи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Лайон Сити Сейлорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Китчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
0
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Китчи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 3:0 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 3:3 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0
Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 4:1 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4
Китчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Китчи - Ресурсы Капитал ФК 5:1 Норт Дистрикт ФК - Китчи 2:3 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Китчи - Саутерн Дистрикт 0:0
Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0

Результаты матчей

Лайон Сити Сейлорс
Китчи

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
3 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лайон Сити Сейлорс
Китчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 6 4 1 1 11 - 8 13
2.
Чонбук Моторс
 6 4 0 2 12 - 9 12
3.
Лайон Сити Сейлорс
 6 2 0 4 5 - 9 6
4.
Китчи
 6 1 1 4 7 - 9 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бангкок Юнайтед
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лайон Сити Сейлорс
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Китчи
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Китчи
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Чонбук Моторс
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Лайон Сити Сейлорс
 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 11'
      Г О О О О Л - Ван Хейзен Кристофер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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