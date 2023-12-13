Тур: 6.
0:2
Конец матча
0'
0:1
11' Гол в свои воротаВан Хейзен Кристофер
69' Желтая карточкаТан Чун Лок
0:2
74' ГолМенегаццо Фернандо
90'+5
Ход матча
11'
69'
72'
74'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
447 Количество передач 402
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
14
Харисс
Харун
4
Super
46
Пиреш
Руй
95
Чань
Шиничи
16
Тан
Чун
Лок
10
Cleiton
89
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Харисс ХарунЗащитник
-
4 SuperЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Нор ХафизПолузащитник
-
27 Сванди АдамПолузащитник
-
16 Щахин ХамиНападающий
-
-
-
-
61 Nathan Mao
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Чань ШиничиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Тан Чун ЛокПолузащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
-
26 Расселл ЭндиЗащитник
- Защитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Донг-жин Ким
История личных встреч
Лайон Сити Сейлорс
Китчи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Рицхайро
|3
|0.5
|Диего Лопес III
|1
|0.17
|Лестьенн Максим
|1 (1)
|0.17
|Ануар Шавал
|0
|0
Китчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|4
|0.67
|Менегаццо Фернандо III
|1
|0.17
|Микаэл
|1
|0.17
|Скотт Чарли
|0
|0
|Ло Цз Чунь
|0
|0
|Чань Шиничи
|0
|0
Карточки
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Super
|3
|0
|Харисс Харун
|2
|0
|Живкович Рицхайро
|2
|0
|Пиреш Руй
|2
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Лестьенн Максим
|1
|0
|Нор Хафиз
|1
|0
|Кумар Анумантхан
|1
|0
|Ван Хейзен Кристофер
|1
|0
|Щахин Хами
|1
|0
Китчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Чун Лок
|3
|0
|Микаэл
|3
|0
|Ло Цз Чунь
|2
|0
|Пун Хин Пуй
|0
|1
|Cleiton
|1
|0
|Расселл Энди
|1
|0
|Чань Шиничи
|1
|0
|Гербиг Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Лайон Сити Сейлорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Китчи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Лайон Сити Сейлорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Китчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
0
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Китчи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 3:0 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 3:3 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0
Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 4:1 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4
Китчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Китчи - Ресурсы Капитал ФК 5:1 Норт Дистрикт ФК - Китчи 2:3 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Китчи - Саутерн Дистрикт 0:0
Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0
Результаты матчей
Лайон Сити Сейлорс
Китчи
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
3 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лайон Сити Сейлорс
Китчи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|3.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2