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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 6.
Чонбук Моторс
3:2
Конец матча
Бангкок Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Wanchai Jarunongkran
1:1
42' Гол
Мун Сон-Мин
2:1
76' Гол
Ли Дон-Чжун
3:1
78' Гол
Ли Дон-Чжун
3:2
85' Гол
Пумчантуэк Рунграт
90'+8

Ход матча

4'
0:1
Wanchai Jarunongkran
(Селанон Нитипонг)
34'
Ли Су-Бин
Аджей-Боатенг Бисмарк
 
42'
Мун Сон-Мин
(Ли Дон-Чжун)
1:1
60'
 
Пумчантуэк Рунграт
Wanchai Jarunongkran
75'
 
Бир Мануэль
Жради Бассель
75'
 
Tassanapong Muaddarak
Tossawat Limwanasthien
76'
Ли Дон-Чжун
2:1
78'
Ли Дон-Чжун
(Мун Сон-Мин)
3:1
85'
3:2
Пумчантуэк Рунграт
(Тхонгсонг Супхан)
86'
 
Boontawee Thepwong
Селанон Нитипонг
86'
 
Amadu Sukuna II
Эйд Махмуд
90'
Чои Чул-Сун
Seong-Ung Mae
 
90'
Амано Дзюн
Мун Сон-Мин
 
90'
Пак Чжун Ву
Ли Дон-Чжун
 
90'
Ли Джун Хо
Пак Чжэ Ен
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 380
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ким
Чжон-Хун
94
Ан
Хен-Бом
15
Ку
Чжа-Рен
4
Пак
Чжин
Соб
23
Чжин-Су
Ким
28
Seong-Ung
Mae
57
Аджей-Боатенг
Бисмарк
27
Мун
Сон-Мин
11
Ли
Дон-Чжун
10
Пак
Чжэ
Ен
17
Мин-Кю
Сон
1
Хаммай
Пативат
6
Селанон
Нитипонг
26
Тхонгсонг
Супхан
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
24
Wanchai
Jarunongkran
28
Tossawat
Limwanasthien
39
Анан
Поккхао
93
Эйд
Махмуд
10
Жради
Бассель
29
Willen
Чонбук Моторс
4-3-3
Бангкок Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Чонбук Моторс
Бангкок Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 4 0.67
Ли Дон-Чжун 2 0.33
Амано Дзюн 1 0.17
Хон Чжон-Хо 1 0.17
Хан Ге-Вон 1 0.17
Мин-Кю Сон 1 0.17
Чжин-Су Ким 0 0
Ан Хен-Бом 0 0
Пак Чжэ Ен 0 0
Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пумчантуэк Рунграт 4 0.67
Willen 3 (1) 0.5
Пуангчан Тхитипан 1 0.17
Wanchai Jarunongkran 1 0.17
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.17
Анан Поккхао 0 0
Селанон Нитипонг 0 0
Тхонгсонг Супхан 0 0

Карточки

Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук 1 1
Хон Чжон-Хо 1 0
Ким Чжон-Хун 1 0
Ли Дон-Чжун 1 0
Мун Сон-Мин 1 0
Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 2 0
Пуангчан Тхитипан 2 0
Тхонгсонг Супхан 2 0
Жради Бассель 0 1
Анан Поккхао 1 0
Селанон Нитипонг 1 0
Шайват Сринавонг 1 0
Henrique Souza Ewerthon2 1 0

Результаты матчей

Чонбук Моторс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Чонбук Моторс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Чонбук Моторс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Бангкок Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1
Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бангкок Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0 Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1
Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1

Результаты матчей

Чонбук Моторс
Бангкок Юнайтед

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чонбук Моторс
Бангкок Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 6 4 1 1 11 - 8 13
2.
Чонбук Моторс
 6 4 0 2 12 - 9 12
3.
Лайон Сити Сейлорс
 6 2 0 4 5 - 9 6
4.
Китчи
 6 1 1 4 7 - 9 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бангкок Юнайтед
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лайон Сити Сейлорс
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Китчи
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Китчи
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Чонбук Моторс
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Лайон Сити Сейлорс
 3 1 0 2 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Wanchai Jarunongkran уходит с поля. Пумчантуэк Рунграт выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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