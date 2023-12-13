Тур: 6.
3:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолWanchai Jarunongkran
1:1
42' ГолМун Сон-Мин
2:1
76' ГолЛи Дон-Чжун
3:1
78' ГолЛи Дон-Чжун
3:2
85' ГолПумчантуэк Рунграт
90'+8
Ход матча
4'
42'
1:1
76'
2:1
78'
3:1
85'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 380
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
94
Ан
Хен-Бом
15
Ку
Чжа-Рен
23
Чжин-Су
Ким
27
Мун
Сон-Мин
11
Ли
Дон-Чжун
10
Пак
Чжэ
Ен
17
Мин-Кю
Сон
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Ан Хен-БомЗащитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
- Защитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунНападающий
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
-
17 Мин-Кю СонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжон Мин КиВратарь
- Защитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
-
70 Пак Чжун ВуЗащитник
-
30 О Чжэ ХекПолузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
-
21 Амано ДзюнПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Ли Джун ХоНападающий
-
19 Rafael VII
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Анан ПоккхаоПолузащитник
-
93 Эйд МахмудПолузащитник
- Нападающий
-
29 WillenНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
История личных встреч
Чонбук Моторс
Бангкок Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|4
|0.67
|Ли Дон-Чжун
|2
|0.33
|Амано Дзюн
|1
|0.17
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.17
|Хан Ге-Вон
|1
|0.17
|Мин-Кю Сон
|1
|0.17
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Ан Хен-Бом
|0
|0
|Пак Чжэ Ен
|0
|0
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пумчантуэк Рунграт
|4
|0.67
|Willen
|3 (1)
|0.5
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.17
|Wanchai Jarunongkran
|1
|0.17
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0.17
|Анан Поккхао
|0
|0
|Селанон Нитипонг
|0
|0
|Тхонгсонг Супхан
|0
|0
Карточки
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|1
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Ким Чжон-Хун
|1
|0
|Ли Дон-Чжун
|1
|0
|Мун Сон-Мин
|1
|0
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|2
|0
|Эйд Махмуд
|2
|0
|Пуангчан Тхитипан
|2
|0
|Тхонгсонг Супхан
|2
|0
|Жради Бассель
|0
|1
|Анан Поккхао
|1
|0
|Селанон Нитипонг
|1
|0
|Шайват Сринавонг
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0
Результаты матчей
Чонбук Моторс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Чонбук Моторс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бангкок Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Чонбук Моторс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Бангкок Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1
Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бангкок Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0 Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1
Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1
Результаты матчей
Чонбук Моторс
Бангкок Юнайтед
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Чонбук Моторс
Бангкок Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|3.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2