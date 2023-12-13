Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:3!!! Филлипс!!! Максимально спокойно и уверенно Калвин подошел и мощно пальнул в створ, Глазер не угадал угол.

Супер момент у "Црвены" был, Миятович принял мяч после розыгрыша штрафного, попал в штангу после удара и во "вне игры" тоже попал. Так что момент исчерпан.

Букари в контратаке подошел к углу штрафной, чуть остановился и пробил с правой. Защитник принял на себя мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:3!! Катай!!! Ин-Бом еще и голевую себе заработал! Корейский футболист отлично подал с угла поля, Катай выпрыгнул и сильно махнул головой в самый угол ворот!

Тут же Кабич вышел вместо Недельковича у хозяев.

Фоден зацепился за мяч, выиграл борьбу в опорной зоне и пробил с левой. Мимо цели.

10 минут до завершения. Лучич убрал Льюиса на замахе, а дальше продлить не вышло. Удар от ворот Ортеги.

Пока "Ман Сити" приструнил своего соперника, который почувствовал силы повладеть мячом. Ин-Бом сфолил в попытке отобрать.

Штрафной "Манчестер Сити", розыгрыш назад, неугомонный Им-Бом до самого Ортеги добегает в попытке отобрать. Не получается.

Силва переводит атаку налево, там Хэмилтон продирается сквозь двух защитников и падает! Пенальти!

Показали нам повтор и арбитры на ВАР проверили, немного картинно упал Хэмилтон, но контакт был, а значит и пенальти быть.

Ин-Бом выдал зрячий пас по центру между линий, Миятович принял передачу, может и зря, кстати, там дальше был Букари в более приятной позиции. Так или иначе атака завершилась дальним "выстрелом" Миятовича мимо цели.

Ортега покинул свои владения и опередил соперника у бровки. Не стали спешить с вбрасыванием аута и попыткой в пустые забить армейцы. Позиционная атака.

Моментище! Букари прошел к линии штрафной, покатил в центр, Миятович открылся, пробил в ближний и попал в штангу!

Меньше 20 минут до конца основного времени. Главная интрига на сегодня - забьет ли "Црвена Звезда" в ворота Ортеги, шансы вполне есть.

Бобб с Хэмилтоном, дальше пошла перепасовка "Сити", доходит она до обороны...

Букари перехватил, вдвоем с Миятовичем они отправились в контратаку, но закончилось все быстро, Букари неточно забросил.

Чего-то все время не хватает "Црвене" в их прессинге. То фол, то просто выбивание из ног соперника в аут. С перехватами трудно.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Ин-Бом!!! Праздник на стадионе! Только я сказал, что в прессинге "Црвены Звезды" не хватает чего-то, как тут же сработал перехват Ин-Бома, далее пас на Букари, обратная передача, выход один на один и его реализация!

Ну что, должна получить "Црвена" второе дыхание. Неделькович сразу смело пошел в стык и получил от Фодена, оказавшись на газоне.

Хэмилтон попытался со своим дриблингом войти в штрафную слева, переступ сделать получилось, однако оборона справилась.

Ман сити встает в чужой трети, на правом фланге игра, перевод налево и удар Хэмилтона, рядом с дальним углом!

Вновь Хэмилтон активничает в чужой штрафной, обыгрывается с Боббом, прострел и удар через себя, неудачный.

Матеус попал в единоборство и повредил плечо, судя по всему. Быстро медики вышли на помощь.

А неплохо! Подача "Црвены" в штрафную, удар с близкой дистанции, Ортега успел подставить руку, мяч выскочил из штрафной, Ндиайе подобрал и пробил в створ уже издали. И тут справился Ортега!

Навес хозяев поля с угла, удар примерно с линии штрафной, прямо в перчатки голкипер "Ман Сити".

Заброс за спины защитников МС в надежде на Букари, который сделал рывок за мячом, но был слишком далеко.

Никуда не спешит Ортега с розыгрышем мяча, отгоняя своих партнеров подальше от ворот, а затем, все-таки, разыгрывая с ближним.

Прессингует "Црвена Звезда", Букари сбивает Стоунса. Попытался он что-то объяснить арбитру, мол плечо в плечо играл, но это бесполезно.

И еще раз фолит "Црвена" перед чужой штрафной, Олайинка мяч забрал и уже на рандеву с голкипером шел, однако прозвучал свисток.

Вместо Канги, Олайинки и Ндиайе у "Црвены" вышли Лучич, Катай и Миятович.

Барак Бахар освежил ряды своей команды, но пока трудно сказать, насколько это поможет. На той стороне "Ман Сити", который не планирует отдавать сегодняшний матч, даже несмотря на полное отсутствие турнирной мотивации.

3 в 4 атакуют англичане. Фоден не стал делиться мячом, подошел к штрафной и сильно пробил в защитника.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Бобб!!! Все сам! Шикарный проход Бобба, при этом не на очень высокой скорости, но никакого сопротивления он не встретил, вошел в штрафную и уже в падении отправил сферу в дальний! 0:2!

Букари споткнулся в чужой штрафной, пришел ему на помощь Лучич, который и прострелил, никого на замыкание.

В атаке у "Црвены" пока только фолы. Вот и сейчас Миятович срубил оппонента.

Ин-Бом перехватил в центре, быстро вперед, там попытка отдать в касание пяткой, излишне, потеря.

"Црвена" забрала игровой снаряд под свое владение после второго пропущенного мяча. А возможно и "Манчестер" намеренно отдал мяч, решив слегка посидеть в обороне.

Бобба отправили в забег, стал он обходить Родича, однако Милан в подкате выбил мяч из ног соперника. Еще и мяч сохранил.

Первый тайм

— И на этом звучит свисток на перерыв.

45' Грубая игра со стороны Спайича. Жёлтая карточка.

44' 1 минуту добавил судья.

43' Ортега разыграл на ближнего защитника, коим оказался Аканджи, тот в центр, откуда последовала передача на Хэмилтона, который выполнил прострел! А должен был замыкать Бобб, но чуть ему не хватило в подкате мяч достать!

42' Придержали Бобба в центре поля. Очередной свисток арбитра.

41' Ин-Бом перехватил мяч перед чужой штрафной площадью, сам решился на удар с левой ноги с линии владений гостей, но точно в руки Ортега.

40' Передача на Филлипса, но уже в какой раз он на газоне. Нарушение правил со стороны Ин-Бома.

39' Ковачич с мячом после розыгрыша стандарта, но неудачная подача...

38' Подходит к концу первый тайм. На своей половине поля с мячом "Манчестер Сити". Передача на Грилиша, тот уже в чужой штрафной площади, пробил! Попал в ногу сопернику, угловой заработал.

36' Не поняли друг друга форварды "Манчестер Сити". На лёгком шаге ушёл от соперников Луис Матеус, покатил на Бобба, но тот не сообразил со временем старта.

35' С мячом на левом фланге Грилиш, прострел выполнил, должен был забивать второй Луис Матеус, но каким-то невероятным образом не попал в створ ворот с нескольких метров! А там ещё и офсайд и Грилиша зафиксировал рефери.

33' Олайинка летел со всех ног в чужую штрафную площадь, чтобы замкнуть прострел с правого фланга в исполнении Ндиайе, но вовремя из ворот вышел Ортега и забрал мяч.

32' Короткий розыгрыш, передача назад на Бобба, который прострел выполнил, но мяч у Глазера. Он уже готовится начать атаку "Црвены Звезды".

31' Передача на Грилиша, который протащил мяч по левому краю штрафной площади, передачу на дальнюю штангу выполнил. Угловой.

30' Четверть часа чистого игрового времени у нас остаётся. В атаке "Манчестер Сити", передача назад пошла. "Горожане" разгоняются.

29' А Недельковичу всего 17 лет! И такую красоту мог только что положить!

28' А сейчас мог бы быть великолепный гол! Неделькович принял мяч от Ндиайе, переложил его с правой ноги под левую и пробил с левой ноги в дальнюю девятку красивым обводящим ударом! Чуть выше! Выдохнули на трибунах...

27' Заброс на правый край, где пытается найти свою игру Неделькович. У него даже с приёмом мяча пока что проблемы.

26' И ещё одно нарушение правил у нас. Мияйлович нарушил правила против Луис Матеуса.

25' Аканджи с мячом, сыграл на Гомеса, который оказался на газоне. Фол.

24' Попытка быстрой контратаки у "Црвены Звезды", передача на Ндиайе, который поздно стартовал и к мячу не успел.

23' Середина первого тайма. Совсем загрустили команды после забитого "горожанами" гола.

21' Продолжают своё давление гости. Передача на Рико Льюиса, тот на Луис Матеус, кстати автора голевой передачи, а дальше назад.

20' На чужой половине поля с мячом игроки "Манчестер Сити", передача на правый край следует... А там потеря.

19' Первая игра 20-летнего парня на взрослом уровне в составе "Манчестер Сити"! И какой гол! Мика Хэмилтон. Запомним это имя.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Хэмилтон!!!! Передача на грани офсайда на Хэмилтона, который оказался в чужой штрафной площади, сделал серию ложных замахов, на которые поддался Драгович и мощно выстрелил с правой ноги в ближнюю девятку! Глазер не успел руки поднять!

16' С мячом на правом фланге атаки Неделькович, "выросли" перед ним двое соперников, понимая, что по флангу не пройти, решил играть назад.

15' С мячом Аканджи, не стал он в этот раз рисковать, отыграл на Ортега. Держит мяч голкипер, сыграл на Хэмилтона, который вернулся назад.

14' Продолжают контролировать мяч в обороне "горожане". Передача на правый край на Аканджи, который отыграл на Стоунса.

13' Без прессинга играют команды. С мячом Аканджи, по обороне со Стоунсом и Льюисом катает.

12' В центре поля с мячом Спайич, передача на Джига, тот убрал мяч под правую ногу. Развернулся, сыграл назад, а дальше на Глазера. Сильно вперёд... Вот такими забросами и пытаются организовать атаку хозяева. Безрезультатно.

10' Без проблем обороняются игроки "Црвены Звезды". Букари пытался за мяч в атаке зацепиться, не вышло.

9' С мячом Аканджи, сыграл на Стоунса, тот на Льюиса, который дальше на Луис Матеуса, тот собрал вокруг себя несколько игроков "Црвены Звезды".

8' Серхио Гомес разыграл стандарт, передача на правый край, снова мяч в центре, набрал ход Филлипс, но встретил его Джига. Грубовато было. Фол зафиксировал рефери.

7' С мячом Ортега, осмотрелся, сыграл на ближнего. Дальше на Филлипса, которому достался толчок в спину.

6' А стоит ли быть аккуратным сегодня? Можно же смело играть в свой футбол. Всё равно ничего не изменится. Стоунс сыграл в подкате.

5' Пять минут отыграли команды, преимущество на стороне "Манчестер Сити". Нельзя с ними играть в открытый футбол. И это быстро понял наставник "Црвены Звезды" Бахар Барак, который докричался до своих парней, чтобы были аккуратны.

4' Луис Матеус прорвался по правому краю, вошёл в чужую штрафную площадь, выдал передачу, Грилиш с мячом немного запутался.

3' Заброс в линию атаки у хозяев, но нет проблем для Стоунса, который с лёгкостью отобрал мяч, сыграл на Ортега, того никто не прессингует. Спокойно держит мяч голкипер "горожан".

2' "Манчестер Сити" играет полурезервным составом. Может сегодня увидим на воротах и Скотта Карсона?