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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Црвена Звезда
2:3
Второй тайм: 90+'
Манчестер Сити
0'
0:1
19' Гол
Хэмилтон Мика
45' Желтая карточка
Спайич Урош
52' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
0:2
62' Гол
Бобб Оскар
65' Желтая карточка
Мияйлович Срджан
1:2
76' Гол
Ин-Бом Хван
84' Желтая карточка
Джига Нассер
1:3
85' Пенальти
Филлипс Кэлвин
2:3
90' Гол
Катай Александар

Ход матча

19'
0:1
Хэмилтон Мика
(Луис Матеус II)
45'
Спайич Урош
 
46'
 
Фоден Фил
Грилиш Джек
52'
 
Филлипс Кэлвин
57'
Катай Александар
Гелор Конга
 
57'
Лучич Владимир
Олайинка Питер
 
57'
Миятович Йован
Ндиайе Чериф
 
62'
0:2
Бобб Оскар
(Льюис Рико)
65'
Родич Милан
Спайич Урош
 
65'
Мияйлович Срджан
 
76'
 
Mahamadou Susoho
Ковачич Матео
76'
Ин-Бом Хван
(Букари Осман)
1:2
78'
Кабич Урош
Неделькович Коста
 
83'
 
Силва Бернарду
Луис Матеус
84'
Джига Нассер
 
85'
1:3
Филлипс Кэлвин
86'
 
Аке Натан
Стоунс Джон
90'
Катай Александар
(Ин-Бом Хван)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 134 Количество передач 317
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 153
Црвена Звезда 6.5% (10)
X 6.5% (10)
Манчестер Сити 86.9% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Манчестер Сити
99.30
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6.20
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
2
Неделькович
Коста
24
Джига
Нассер
5
Спайич
Урош
15
Драгович
Александр
8
Гелор
Конга
33
Мияйлович
Срджан
66
Ин-Бом
Хван
30
Букари
Осман
9
Ндиайе
Чериф
14
Олайинка
Питер
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
21
Гомес
Серхио
4
Филлипс
Кэлвин
8
Ковачич
Матео
92
Хэмилтон
Мика
27
Луис
Матеус
II
10
Грилиш
Джек
52
Бобб
Оскар
Црвена Звезда
4-3-3
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Црвена Звезда
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 0.33
Ин-Бом Хван 1 0.17
Катай Александар 1 0.17
Ндиайе Чериф 1 0.17
Стаменич Марко 1 0.17
Иванич Мирко 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 0.71
Альварес Хулиан 4 0.57
Фоден Фил 3 0.43
Родри Эрнандес 2 0.29
Доку Жереми 1 0.14
Аканджи Мануэль 1 0.14
Бобб Оскар 1 0.14
Хэмилтон Мика 1 0.14
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.14
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мияйлович Срджан 3 0
Родич Милан 2 0
Иванич Мирко 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Стаменич Марко 2 0
Джига Нассер 2 0
Драгович Александр 1 0
Спайич Урош 1 0
Олайинка Питер 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Крассо Жан-Филипп 1 0
Букари Осман 1 0
Лучич Владимир 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Црвена Звезда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
10
Црвена Звезда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
1
20%
4
25%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2
Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
РБ Лейпциг
 2:1 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Янг Бойз
 1:2 6 1 1 4 7 - 13 4
4.
Црвена Звезда
 1:3 6 0 1 5 6 - 15 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
РБ Лейпциг
 2:1 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Янг Бойз
 1:2 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Црвена Звезда
 1:3 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:1 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
РБ Лейпциг
 2:1 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Янг Бойз
 1:2 3 0 1 2 3 - 7 1
4.
Црвена Звезда
 1:3 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:3!! Катай!!! Ин-Бом еще и голевую себе заработал! Корейский футболист отлично подал с угла поля, Катай выпрыгнул и сильно махнул головой в самый угол ворот!
  • 90'
    Букари в контратаке подошел к углу штрафной, чуть остановился и пробил с правой. Защитник принял на себя мяч. 
  • Офсайд
    90'
    Супер момент у "Црвены" был, Миятович принял мяч после розыгрыша штрафного, попал в штангу после удара и во "вне игры" тоже попал. Так что момент исчерпан.  
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавлено. 
  • Замена
    88'
    Натан Аке вместо Стоунса у "Ман Сити". 
  • Пенальти
    87'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:3!!! Филлипс!!! Максимально спокойно и уверенно Калвин подошел и мощно пальнул в створ, Глазер не угадал угол. 
  • Желтая карточка
    86'
    Желтая Нассеру Джиге за этот фол внутри собственной штрафной. 
  • Видеоповтор
    86'
    Показали нам повтор и арбитры на ВАР проверили, немного картинно упал Хэмилтон, но контакт был, а значит и пенальти быть. 
  • Пенальти!
    85'
    Силва переводит атаку налево, там Хэмилтон продирается сквозь двух защитников и падает! Пенальти!
  • Замена
    84'
    Бернарду Силва вместо Луиса Матеуса в стане команды Пепа. 
  • 83'
    Штрафной "Манчестер Сити", розыгрыш назад, неугомонный Им-Бом до самого Ортеги добегает в попытке отобрать. Не получается. 
  • Фол, нарушение
    82'
    Пока "Ман Сити" приструнил своего соперника, который почувствовал силы повладеть мячом. Ин-Бом сфолил в попытке отобрать. 
  • 81'
    10 минут до завершения. Лучич убрал Льюиса на замахе, а дальше продлить не вышло. Удар от ворот Ортеги. 
  • 80'
    Фоден зацепился за мяч, выиграл борьбу в опорной зоне и пробил с левой. Мимо цели. 
  • Замена
    79'
    Тут же Кабич вышел вместо Недельковича у хозяев. 
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    • Травма, повреждение
      78'
      Ну что, должна получить "Црвена" второе дыхание. Неделькович сразу смело пошел в стык и получил от Фодена, оказавшись на газоне. 
    • Описание гола
      77'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Ин-Бом!!! Праздник на стадионе! Только я сказал, что в прессинге "Црвены Звезды" не хватает чего-то, как тут же сработал перехват Ин-Бома, далее пас на Букари, обратная передача, выход один на один и его реализация!
    • Замена
      76'
      Сусохо вместо Ковачича у "Манчестер Сити". 
    • 75'
      Чего-то все время не хватает "Црвене" в их прессинге. То фол, то просто выбивание из ног соперника в аут. С перехватами трудно. 
    • 74'
      Букари перехватил, вдвоем с Миятовичем они отправились в контратаку, но закончилось все быстро, Букари неточно забросил. 
    • 73'
      Бобб с Хэмилтоном, дальше пошла перепасовка "Сити", доходит она до обороны...
    • 72'
      Меньше 20 минут до конца основного времени. Главная интрига на сегодня - забьет ли "Црвена Звезда" в ворота Ортеги, шансы вполне есть. 
    • Штанга
      71'
      Моментище! Букари прошел к линии штрафной, покатил в центр, Миятович открылся, пробил в ближний и попал в штангу!
    • 70'
      Ортега покинул свои владения и опередил соперника у бровки. Не стали спешить с вбрасыванием аута и попыткой в пустые забить армейцы. Позиционная атака. 
    • 69'
      Ин-Бом выдал зрячий пас по центру между линий, Миятович принял передачу, может и зря, кстати, там дальше был Букари в более приятной позиции. Так или иначе атака завершилась дальним "выстрелом" Миятовича мимо цели. 
    • 68'
      Бобба отправили в забег, стал он обходить Родича, однако Милан в подкате выбил мяч из ног соперника. Еще и мяч сохранил. 
    • 67'
      "Црвена" забрала игровой снаряд под свое владение после второго пропущенного мяча. А возможно и "Манчестер" намеренно отдал мяч, решив слегка посидеть в обороне. 
    • 66'
      Ин-Бом перехватил в центре, быстро вперед, там попытка отдать в касание пяткой, излишне, потеря. 
    • Желтая карточка
      65'
      Мияйлович нарушил правила в центе поля. Желтая. 
    • Фол, нарушение
      64'
      В атаке у "Црвены" пока только фолы. Вот и сейчас Миятович срубил оппонента. 
    • 63'
      Букари споткнулся в чужой штрафной, пришел ему на помощь Лучич, который и прострелил, никого на замыкание. 
    • Описание гола
      62'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Бобб!!! Все сам! Шикарный проход Бобба, при этом не на очень высокой скорости, но никакого сопротивления он не встретил, вошел в штрафную и уже в падении отправил сферу в дальний! 0:2!
    • 61'
      3 в 4 атакуют англичане. Фоден не стал делиться мячом, подошел к штрафной и сильно пробил в защитника. 
    • 60'
      Барак Бахар освежил ряды своей команды, но пока трудно сказать, насколько это поможет. На той стороне "Ман Сити", который не планирует отдавать сегодняшний матч, даже несмотря на полное отсутствие турнирной мотивации.
    • Замена
      59'
      Вместо Канги, Олайинки и Ндиайе у "Црвены" вышли Лучич, Катай и Миятович.
    • Фол, нарушение
      58'
      И еще раз фолит "Црвена" перед чужой штрафной, Олайинка мяч забрал и уже на рандеву с голкипером шел, однако прозвучал свисток. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Прессингует "Црвена Звезда", Букари сбивает Стоунса. Попытался он что-то объяснить арбитру, мол плечо в плечо играл, но это бесполезно. 
    • 56'
      Никуда не спешит Ортега с розыгрышем мяча, отгоняя своих партнеров подальше от ворот, а затем, все-таки, разыгрывая с ближним. 
    • Желтая карточка
      55'
      Калвин Филиппс получил желтую за грубый фол в центре поля. 
    • 54'
      Заброс за спины защитников МС в надежде на Букари, который сделал рывок за мячом, но был слишком далеко. 
    • Угловой
      53'
      Навес хозяев поля с угла, удар примерно с линии штрафной, прямо в перчатки голкипер "Ман Сити". 
    • Опасный момент
      52'
      А неплохо! Подача "Црвены" в штрафную, удар с близкой дистанции, Ортега успел подставить руку, мяч выскочил из штрафной, Ндиайе подобрал и пробил в створ уже издали. И тут справился Ортега!
    • Травма, повреждение
      51'
      Матеус попал в единоборство и повредил плечо, судя по всему. Быстро медики вышли на помощь. 
    • 50'
      Вновь Хэмилтон активничает в чужой штрафной, обыгрывается с Боббом, прострел и удар через себя, неудачный. 
    • Опасный момент
      49'
      Ман сити встает в чужой трети, на правом фланге игра, перевод налево и удар Хэмилтона, рядом с дальним углом!
    • 48'
      Хэмилтон попытался со своим дриблингом войти в штрафную слева, переступ сделать получилось, однако оборона справилась. 
    • Замена
      47'
      Гвардиола выпустил Фила Фодена вместо Джека Грилиша на поле. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И на этом звучит свисток на перерыв. 
    • Желтая карточка
      45'
      Грубая игра со стороны Спайича. Жёлтая карточка. 
    • Дополнительное время
      44'
      1 минуту добавил судья. 
    • 43'
      Ортега разыграл на ближнего защитника, коим оказался Аканджи, тот в центр, откуда последовала передача на  Хэмилтона, который выполнил прострел! А должен был замыкать Бобб, но чуть ему не хватило в подкате мяч достать!
    • Фол, нарушение
      42'
      Придержали Бобба в центре поля. Очередной свисток арбитра. 
    • 41'
      Ин-Бом перехватил мяч перед чужой штрафной площадью, сам решился на удар с левой ноги с линии владений гостей, но точно в руки Ортега. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Передача на Филлипса, но уже в какой раз он на газоне. Нарушение правил со стороны Ин-Бома. 
    • Угловой
      39'
      Ковачич с мячом после розыгрыша стандарта, но неудачная подача... 
    • 38'
      Подходит к концу первый тайм. На своей половине поля с мячом "Манчестер Сити". Передача на Грилиша, тот уже в чужой штрафной площади, пробил! Попал в ногу сопернику, угловой заработал. 
    • 36'
      Не поняли друг друга форварды "Манчестер Сити". На лёгком шаге ушёл от соперников Луис Матеус, покатил на Бобба, но тот не сообразил со временем старта. 
    • Офсайд
      35'
      С мячом на левом фланге Грилиш, прострел выполнил, должен был забивать второй Луис Матеус, но каким-то невероятным образом не попал в створ ворот с нескольких метров! А там ещё и офсайд и Грилиша зафиксировал рефери. 
    • 33'
       Олайинка летел со всех ног в чужую штрафную площадь, чтобы замкнуть прострел с правого фланга в исполнении  Ндиайе, но вовремя из ворот вышел Ортега и забрал мяч. 
    • Угловой
      32'
      Короткий розыгрыш, передача назад на Бобба, который прострел выполнил, но мяч у Глазера. Он уже готовится начать атаку "Црвены Звезды".
    • 31'
      Передача на Грилиша, который протащил мяч по левому краю штрафной площади, передачу на дальнюю штангу выполнил. Угловой. 
    • 30'
      Четверть часа чистого игрового времени у нас остаётся. В атаке "Манчестер Сити", передача назад пошла. "Горожане" разгоняются. 
    • 29'
      А  Недельковичу всего 17 лет! И такую красоту мог только что положить! 
    • Опасный момент
      28'
      А сейчас мог бы быть великолепный гол! Неделькович принял мяч от  Ндиайе, переложил его с правой ноги под левую и пробил с левой ноги в дальнюю девятку красивым обводящим ударом! Чуть выше! Выдохнули на трибунах... 
    • 27'
      Заброс на правый край, где пытается найти свою игру Неделькович. У него даже с приёмом мяча пока что проблемы. 
    • 26'
      И ещё одно нарушение правил у нас.   Мияйлович нарушил правила против  Луис Матеуса. 
    • Фол, нарушение
      25'
       Аканджи с мячом, сыграл на Гомеса, который оказался на газоне. Фол. 
    • 24'
      Попытка быстрой контратаки у "Црвены Звезды", передача на  Ндиайе, который поздно стартовал и к мячу не успел. 
    • 23'
      Середина первого тайма. Совсем загрустили команды после забитого "горожанами" гола. 
    • 21'
      Продолжают своё давление гости. Передача на Рико Льюиса, тот на  Луис Матеус, кстати автора голевой передачи, а дальше назад. 
    • 20'
      На чужой половине поля с мячом игроки "Манчестер Сити", передача на правый край следует... А там потеря. 
    • 19'
      Первая игра 20-летнего парня на взрослом уровне в составе "Манчестер Сити"! И какой гол! Мика  Хэмилтон. Запомним это имя. 
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!!  Хэмилтон!!!! Передача на грани офсайда на  Хэмилтона, который оказался в чужой штрафной площади, сделал серию ложных замахов, на которые поддался Драгович и мощно выстрелил с правой ноги в ближнюю девятку! Глазер не успел руки поднять! 
    • 16'
      С мячом на правом фланге атаки  Неделькович, "выросли" перед ним двое соперников, понимая, что по флангу не пройти, решил играть назад. 
    • 15'
      С мячом Аканджи, не стал он в этот раз рисковать, отыграл на Ортега. Держит мяч голкипер, сыграл на Хэмилтона, который вернулся назад. 
    • 14'
      Продолжают контролировать мяч в обороне "горожане". Передача на правый край на  Аканджи, который отыграл на Стоунса. 
    • 13'
      Без прессинга играют команды. С мячом Аканджи, по обороне со Стоунсом и Льюисом катает. 
    • 12'
      В центре поля с мячом Спайич, передача на Джига, тот убрал мяч под правую ногу. Развернулся, сыграл назад, а дальше на Глазера. Сильно вперёд... Вот такими забросами и пытаются организовать атаку хозяева. Безрезультатно. 
    • 10'
      Без проблем обороняются игроки "Црвены Звезды".  Букари пытался за мяч в атаке зацепиться, не вышло. 
    • 9'
      С мячом Аканджи, сыграл на Стоунса, тот на Льюиса, который дальше на Луис Матеуса, тот собрал вокруг себя несколько игроков "Црвены Звезды". 
    • Фол, нарушение
      8'
      Серхио Гомес разыграл стандарт, передача на правый край, снова мяч в центре, набрал ход Филлипс, но встретил его  Джига. Грубовато было. Фол зафиксировал рефери. 
    • 7'
      С мячом Ортега, осмотрелся, сыграл на ближнего. Дальше на Филлипса, которому достался толчок в спину. 
    • 6'
      А стоит ли быть аккуратным сегодня? Можно же смело играть в свой футбол. Всё равно ничего не изменится. Стоунс сыграл в подкате. 
    • 5'
      Пять минут отыграли команды, преимущество на стороне "Манчестер Сити". Нельзя с ними играть в открытый футбол. И это быстро понял наставник "Црвены Звезды" Бахар Барак, который докричался до своих парней, чтобы были аккуратны. 
    • 4'
       Луис Матеус прорвался по правому краю, вошёл в чужую штрафную площадь, выдал передачу, Грилиш с мячом немного запутался. 
    • 3'
      Заброс в линию атаки у хозяев, но нет проблем для Стоунса, который с лёгкостью отобрал мяч, сыграл на Ортега, того никто не прессингует. Спокойно держит мяч голкипер "горожан".
    • 2'
      "Манчестер Сити" играет полурезервным составом. Может сегодня увидим на воротах и Скотта Карсона?
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сити

    Исход игры
    Црвена Звезда
    6.5% (10)
    Ничья
    6.5% (10)
    Манчестер Сити
    86.9% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (87)
    Меньше
    23.68% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    28.1% (43)
    1:3 Манчестер Сити
    17% (26)
    0:2 Манчестер Сити
    14.4% (22)
    0:3 Манчестер Сити
    5.2% (8)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    2:1 Црвена Звезда
    2% (3)
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