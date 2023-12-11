Тур: 6. Стадион: Райко Митич.
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История личных встреч
Црвена Звезда
Манчестер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|2
|0.4
|Ндиайе Чериф
|1
|0.2
|Стаменич Марко
|1
|0.2
|Иванич Мирко
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (2)
|0.83
|Альварес Хулиан
|4
|0.67
|Фоден Фил
|3
|0.5
|Родри Эрнандес
|2
|0.33
|Доку Жереми
|1
|0.17
|Аканджи Мануэль
|1
|0.17
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|2
|0
|Мияйлович Срджан
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Стаменич Марко
|2
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Лучич Владимир
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Црвена Звезда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
10
Црвена Звезда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Пропущено
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2
Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2
Результаты матчей
Црвена Звезда
Манчестер Сити
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
51
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Манчестер Сити
Исход игры
Црвена Звезда
3.9% (2)
Ничья
5.9% (3)
Манчестер Сити
90.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.4% (16)
1:3 Манчестер Сити
19.6% (10)
0:2 Манчестер Сити
17.6% (9)
0:3 Манчестер Сити
9.8% (5)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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