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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Црвена Звезда
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 51
Црвена Звезда 3.9% (2)
X 5.9% (3)
Манчестер Сити 90.2% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Манчестер Сити
8.90
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5.80
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7.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Црвена Звезда
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 0.4
Ндиайе Чериф 1 0.2
Стаменич Марко 1 0.2
Иванич Мирко 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 0.83
Альварес Хулиан 4 0.67
Фоден Фил 3 0.5
Родри Эрнандес 2 0.33
Доку Жереми 1 0.17
Аканджи Мануэль 1 0.17
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 2 0
Мияйлович Срджан 2 0
Иванич Мирко 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Стаменич Марко 2 0
Драгович Александр 1 0
Олайинка Питер 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Крассо Жан-Филипп 1 0
Букари Осман 1 0
Джига Нассер 1 0
Лучич Владимир 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Црвена Звезда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
10
Црвена Звезда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
1
20%
4
25%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2
Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 5 5 0 0 15 - 5 15
2.
РБ Лейпциг
 5 3 0 2 11 - 9 9
3.
Янг Бойз
 5 1 1 3 6 - 11 4
4.
Црвена Звезда
 5 0 1 4 5 - 12 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Янг Бойз
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Црвена Звезда
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Янг Бойз
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 51
    Црвена Звезда 3.9% (2)
    X 5.9% (3)
    Манчестер Сити 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.90
    Реклама, betcity.ru
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Манчестер Сити

    Исход игры
    Црвена Звезда
    3.9% (2)
    Ничья
    5.9% (3)
    Манчестер Сити
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    31.4% (16)
    1:3 Манчестер Сити
    19.6% (10)
    0:2 Манчестер Сити
    17.6% (9)
    0:3 Манчестер Сити
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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    Црвена Звезда
    Манчестер Сити
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