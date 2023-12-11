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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Янг Бойз
Прогнозы 47
РБ Лейпциг 95.7% (45)
X 4.3% (2)
Янг Бойз 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Янг Бойз
8.00
5.90
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8.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.8
Симонс Хави 2 0.4
Шлагер Ксавер 1 0.2
Раум Давид 1 0.2
Ольмо Дани 1 0.2
Симакан Мохамед 1 0.2
Сеско Бенджамин 1 0.2
Кампль Кевин 0 0
Бласвих Янис 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 2 0.29
Угриниц Филип 2 0.29
Иттен Седрик 2 (1) 0.29
Блюм Левин 1 0.14
Монтейро Джоэл 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Симонс Хави 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаупер Сандро 2 1
Бенито Лорис 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Али Мохамед 2 0
Янко Саиди 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Аменда Орель 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
3
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Янг Бойз

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2
3
2.5
1
6

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 5 5 0 0 15 - 5 15
2.
РБ Лейпциг
 5 3 0 2 11 - 9 9
3.
Янг Бойз
 5 1 1 3 6 - 11 4
4.
Црвена Звезда
 5 0 1 4 5 - 12 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Янг Бойз
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Црвена Звезда
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Янг Бойз
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 47
    РБ Лейпциг 95.7% (45)
    X 4.3% (2)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Янг Бойз
    8.00
    5.90
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    8.30
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Янг Бойз

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    34% (16)
    2:0 РБ Лейпциг
    29.8% (14)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.6% (5)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:0 РБ Лейпциг
    4.3% (2)
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    РБ Лейпциг
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