Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
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История личных встреч
РБ Лейпциг
Янг Бойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|4
|0.8
|Симонс Хави
|2
|0.4
|Шлагер Ксавер
|1
|0.2
|Раум Давид
|1
|0.2
|Ольмо Дани
|1
|0.2
|Симакан Мохамед
|1
|0.2
|Сеско Бенджамин
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|0
|0
|Бласвих Янис
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|2
|0.29
|Угриниц Филип
|2
|0.29
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.29
|Блюм Левин
|1
|0.14
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Бенито Лорис
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
6
3
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Янг Бойз
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
23
16
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Янг Бойз
Исход игры
РБ Лейпциг
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
34% (16)
2:0 РБ Лейпциг
29.8% (14)
3:1 РБ Лейпциг
10.6% (5)
1:0 РБ Лейпциг
6.4% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:0 РБ Лейпциг
4.3% (2)
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