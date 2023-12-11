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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Лацио
Прогнозы 48
Атлетико М 89.6% (43)
X 10.4% (5)
Лацио 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Лацио
6.00
4.20
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5.75
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетико М
Лацио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 1
Гризманн Антуан 4 0.8
Лино Сэмуел 1 0.2
Ривас Пабло Барриос 1 0.2
Ньигес Сауль 1 0.2
Эрмосо Марио 1 0.2
Молина Науэль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 0.6
Педро Родригес 2 (1) 0.4
Весино Матиас 1 0.2
Проведель Иван 1 0.2
Альберто Луис 0 0
Андерсон Фелипе 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Исаксен Густав 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 3 0
Ровелла Николо 3 0
Патрик 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Педро Родригес 1 0
Сепе Луиджи 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
5
71%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0
Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0
Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1

Результаты матчей

Атлетико М
Лацио

Точный счет

3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 5 3 2 0 15 - 6 11
2.
Лацио
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фейеноорд
 5 2 0 3 8 - 8 6
4.
Селтик
 5 0 1 4 3 - 14 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Атлетико М
 2 2 0 0 9 - 2 6
3.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Селтик
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 3 1 2 0 6 - 4 5
2.
Лацио
 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Фейеноорд
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Селтик
 3 0 0 3 0 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Атлетико М 89.6% (43)
    X 10.4% (5)
    Лацио 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Лацио
    6.00
    4.20
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Лацио

    Исход игры
    Атлетико М
    89.8% (44)
    Ничья
    10.2% (5)
    Лацио
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    51% (25)
    2:0 Атлетико М
    16.3% (8)
    1:0 Атлетико М
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
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