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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ниберг Гленн
Боруссия Д
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 182
Боруссия Д 18.7% (34)
X 31.3% (57)
ПСЖ 50% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
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1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
25
Зюле
Никлас
5
Бенсебаини
Рами
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
17
Витинья
II
33
Заир-Эмери
Уоррен
29
Баркола
Бредли
19
Кан-Ин
Ли
7
Мбаппе
Килиан
23
Коло-Муани
Рандаль
Боруссия Д
4-1-4-1
ПСЖ
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
ПСЖ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 1 0.2
Ройс Марко 1 (1) 0.2
Брандт Юлиан 1 0.2
Фюллькруг Никлас 1 0.2
Нмеча Феликс 1 0.2
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.2
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (2) 0.6
Шкриньяр Милан 1 0.2
Эрнандес Люка 1 0.2
Хакими Ашраф 1 0.2
Коло-Муани Рандаль 1 0.2
Кан-Ин Ли 1 0.2
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Витинья II 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2
Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0

Результаты матчей

Боруссия Д
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 5 3 1 1 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 5 2 1 2 8 - 7 7
3.
Ньюкасл
 5 1 2 2 5 - 5 5
4.
Милан
 5 1 2 2 3 - 7 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Боруссия Д
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Милан
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ньюкасл
 3 0 2 1 1 - 3 2
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 20 минут.

    Главный судья: Ниберг Гленн

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  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 182
    Боруссия Д 18.7% (34)
    X 31.3% (57)
    ПСЖ 50% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - ПСЖ

    Исход игры
    Боруссия Д
    18.7% (34)
    Ничья
    31.3% (57)
    ПСЖ
    50% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.54% (77)
    Меньше
    32.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    93.86% (107)
    Нет
    6.14% (7)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    24.7% (45)
    1:1 Ничья
    16.5% (30)
    2:2 Ничья
    8.2% (15)
    2:1 Боруссия Д
    4.4% (8)
    2:3 ПСЖ
    1.6% (3)
    1:3 ПСЖ
    1.1% (2)
    1:0 Боруссия Д
    1.1% (2)
    0:1 ПСЖ
    1.1% (2)
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