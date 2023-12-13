Тур: 6. Стадион: Драгау. Главный судья: Ковач Иштван
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
30
Эванилсон
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Шахтёр Донецк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4 (1)
|0.8
|Галено Вандерсон
|2
|0.4
|Тареми Мехди
|1
|0.2
|Пепе VI
|1
|0.2
|Пепе Кеплер
|1
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.2
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.6
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.2
|Матвиенко Николай
|1
|0.2
|Судаков Георгий
|1
|0.2
|Келси Кевин
|1
|0.2
|Зубков Александр
|0
|0
|Назарина Егор
|0
|0
|Конопля Ефим
|0
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе VI
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конопля Ефим
|3
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Невертон
|1
|0
Результаты матчей
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
2
Порту
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шахтёр Донецк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
2
67%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1
Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2
Результаты матчей
Порту
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Порту
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
14
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту - Шахтёр Донецк
Исход игры
Порту
73.4% (113)
Ничья
13.6% (21)
Шахтёр Донецк
13% (20)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
2:1 Порту
36.4% (56)
2:0 Порту
14.3% (22)
1:0 Порту
7.8% (12)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Порту
3.2% (5)
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